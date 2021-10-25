20 ресторанов и кафе, которые могут потрясти даже видавших виды посетителей

Индустрия общественного питания настолько обширна и разнообразна, что мы уже, кажется, видели все: и чудаковатые мишленовские десерты, и хамов-официантов, и, наоборот, неожиданно приветливых барменов, и даже лопаты вместо тарелок. Но нет, всегда найдутся такие заведения, которые все еще способны по-настоящему изумлять.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вам попадались только хорошие кафе и рестораны, в которых знают, как произвести впечатление на посетителей.

В этом ресторане додумались подавать лимон так, чтобы косточки не попадали на еду, когда выжимаешь сок

Вы когда-нибудь видели QR-код, нарисованный от руки?

Специи в форме медведя

Когда фамилия сыграла на руку

Утром выходим к завтраку, а там наш друг сидит посреди зала один за столом. Вокруг 3 официанта ему кашку накладывают. Мы не поняли, что за прикол. Потом оказалось, официанты спросили фамилию друга. На что он им ответил: «Князев». А они: «О! Кинг! Раджа!» — и сделали ему королевский завтрак. © prosto_vov / Twitter

«Мне подали счет в мини-сейфе»

Крыша в ресторане сделана так, чтобы не приходилось срубать деревья

В ресторане на унитазе 2 сиденья: для взрослых и для детей

В колорадском ресторане есть такие беседки с кондиционером, где можно уединиться с семьей

Вот так здесь решили проблему протечек на потолке

Годный лайфхак для туристов

Когда я была первый раз во Франции, пошла обедать в ресторанчик, куда местные ходят. Заказала себе салат и какие-то макароны по принципу «чтобы дешевле было». И вот тут — та-дам — приносят мой салат. По-моему, весь ресторан слышал, как упала моя челюсть, потому что это был тазик салата. С горкой, с очень большой горкой. Причем 50 % этого салата составляло мясо и 50 % — зелень. Пока дело дошло до макарон, я даже свой тазик поковырять не успела. От макарон помню только, что соус был обалденно вкусный, сами макароны уже не лезли. Бедный официант все пытался выяснить, почему я не ем, что они не так сделали и что мне не понравилось. В ресторанах туристических троп я такой заботы никогда не встречала. © Elena Ivanenko / Facebook

В китайском ресторанчике находится вход в чью-то квартиру

Раковина, одна сторона которой располагается в женском туалете, а другая — в мужском

В суши-ресторане придумали сиденья, которые симулируют традиционные японские, но при этом позволяют гостям сидеть удобно, как на стуле

Черная туалетная бумага в ресторане в Нидерландах

«Пришел в ресторан, а там есть диспенсер с ополаскивателем для рта»

В туалете ресторана на двери 2 ручки: для тех, кто вымыл руки, и для тех, кто не мыл

Когда не были готовы к такому уровню сервиса

Мы как-то в Индии зашли в ресторан, заказали что хотели. Официанты принесли нам все и встали у нас за спиной. К слову, нас трое, их пятеро. Мы у них и спрашиваем, мол, чего там стоите. А они выдают: «Ну это, подкладывать будем, когда вы съедите то, что на тарелках. Сервис». И мы обедали как короли во дворце. © _Gouranga_ / Twitter

«Самый укомплектованный женский туалет, который мне встречался когда-либо в ресторане»

Надпись на столовом приборе для потенциальных воришек

«Украдено из „Крабовой хижины Джо“».

«Я был в ресторане, там в туалете стоит ванна. Она нужна, чтобы мыть руки. Да, ванна вместо раковины»