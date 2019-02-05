20+ реклам, объявлений и вывесок, мимо которых невозможно пройти без улыбки

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В наши дни реклама заполонила все информационное пространство, и мы уже просто ее не замечаем. Но иногда попадаются такие креативщики, которые находят неочевидные приемы и знают, как привлечь наше внимание так, чтобы мы не только застыли перед рекламным щитом или объявлением, но сфотографировали их, поделились ими в интернете и показали знакомым.

Мы в AdMe.ru как завороженные уставились в экраны, рассматривая шедевры наружной рекламы и народных объявлений, и не могли не поделиться ими с вами.

«Реклама стоимостью $ 400, чтобы ты купил пиво за $ 6»

Ассоциативный ряд работников автосервиса

Четко расставленные приоритеты

«Больше всего я люблю есть мою семью и не использовать запятые».

Если «машины не ставить» не работает

У нас в Швеции нет завышенных требований к рекламе

Нельзя же так прямо

Польза кофе очевидна

«До кофе: я всех ненавижу. После кофе: мне нравится всех ненавидеть».

Зачем усложнять жизнь переводом, когда можно просто поменять алфавит?

Приз за лучший перевод pic.twitter.com/rQQ16g8Wg2 — Леонид Дегтярёв (@leon_elk) November 19, 2018

За этой дверью нет ничего духовного

Наглядная польза чтения между строк и мелкого шрифта

«Вся правда об официантках: они флиртуют с тобой, чтобы получить больше чаевых».

Достаточная причина, чтобы не закрывать дверь

Очевидно, реклама рассчитана на тех, кто не читает до конца

«Бесплатный кофе, голые бариста и лживая реклама».

Когда повезло с соседями

Весомый аргумент

«Когда-нибудь спорили с женщиной? Лишение водительских прав и уголовная защита. Адвокат Стефани Мэй».

Зачем модифицировать сеть, если можно просто написать объявление?

Но ведь не все мыши одинаковы

«Борьба с вредителями».

Дайте уже хоть что-нибудь за эту коляску

«У нас полно товара, так что вы найдете все, что любите»

Давай наденем все сразу для этой фотографии

«Ортопедический салон».

Предпринимательская жилка в действии

Пока дочитаешь, туалет может уже не понадобиться

Бонус: «В моем отеле план эвакуации находится на полу, чтобы его было видно, если коридор будет заполнен дымом»

Наверняка и вам попадались похожие шедевры, мы с удовольствием посмотрим на них в комментариях.