20+ реклам, объявлений и вывесок, мимо которых невозможно пройти без улыбки
В наши дни реклама заполонила все информационное пространство, и мы уже просто ее не замечаем. Но иногда попадаются такие креативщики, которые находят неочевидные приемы и знают, как привлечь наше внимание так, чтобы мы не только застыли перед рекламным щитом или объявлением, но сфотографировали их, поделились ими в интернете и показали знакомым.
Мы в AdMe.ru как завороженные уставились в экраны, рассматривая шедевры наружной рекламы и народных объявлений, и не могли не поделиться ими с вами.
«Реклама стоимостью $ 400, чтобы ты купил пиво за $ 6»
Ассоциативный ряд работников автосервиса
Четко расставленные приоритеты
«Больше всего я люблю есть мою семью и не использовать запятые».
Если «машины не ставить» не работает
У нас в Швеции нет завышенных требований к рекламе
Нельзя же так прямо
Польза кофе очевидна
«До кофе: я всех ненавижу. После кофе: мне нравится всех ненавидеть».
Зачем усложнять жизнь переводом, когда можно просто поменять алфавит?
За этой дверью нет ничего духовного
Наглядная польза чтения между строк и мелкого шрифта
«Вся правда об официантках: они флиртуют с тобой, чтобы получить больше чаевых».
Достаточная причина, чтобы не закрывать дверь
Очевидно, реклама рассчитана на тех, кто не читает до конца
«Бесплатный кофе, голые бариста и лживая реклама».
Когда повезло с соседями
Весомый аргумент
«Когда-нибудь спорили с женщиной? Лишение водительских прав и уголовная защита. Адвокат Стефани Мэй».
Зачем модифицировать сеть, если можно просто написать объявление?
Но ведь не все мыши одинаковы
«Борьба с вредителями».
Дайте уже хоть что-нибудь за эту коляску
«У нас полно товара, так что вы найдете все, что любите»
Давай наденем все сразу для этой фотографии
«Ортопедический салон».
Предпринимательская жилка в действии
Пока дочитаешь, туалет может уже не понадобиться
Бонус: «В моем отеле план эвакуации находится на полу, чтобы его было видно, если коридор будет заполнен дымом»
Наверняка и вам попадались похожие шедевры, мы с удовольствием посмотрим на них в комментариях.
Фото на превью Papasha.14