20 редких видов холодного лакомства, от которого даже у гурманов потекут слюнки

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4 000 лет назад в Древнем Китае, откуда до нас и дошли первые упоминания о мороженом, оно считалось товаром дефицитным. Приготовить его было не так-то просто, а отведать лакомство могли лишь император и придворные. К счастью, технологии не стоят на месте, и вот спустя века мороженое стало доступным каждому. Сейчас в мире существуют тысячи его вкусов, люди съедают огромное количество этого десерта, но больше всех почему-то новозеландцы: один человек — почти 30 л в год. А ученые всерьез пытаются вывести формулу идеального поедания мороженого.

Мы в AdMe.ru тоже любим мороженое, а еще больше нам нравится находить его самые необычные виды. Хорошо, что люди не могут не поделиться снимками экзотических лакомств. И, кстати, не только люди, но об этом в бонусе.

«Мое ананасовое мороженое принесли в настоящем ананасе вместо тарелки»

А здесь все наоборот — это мексиканское мороженое палетас, и оно считается самым натуральным в мире, так как его делают из настоящих фруктов

Сэндвич из миндального мороженого и печенек. И не стоит переживать за диету: пломбир содержит всего 267 ккал, ванильное — 130, а обезжиренное — 110

«Натыкался на это почти в каждом кафе в Германии. Похоже на спагетти, но на самом деле это сливки, покрытые ванильным мороженым, малиновым соусом и шоколадом»

Это брикет мороженого, из которого удалили большую часть влаги. Называется космическим, но, увы, на орбите никогда не был

«Огромный сэндвич из мороженого и макарона. Ел его понемногу малюсенькой ложкой, но, видит бог, оно будто специально сделано так, чтобы я захотел откусить целый кусочище»

Салмиакки — мороженое с соленой лакрицей в черном ванильном рожке

Мороженое личи, завернутое в рисовую пасту. Оно сухое снаружи и холодное внутри

Это больше похоже на клецку, да и в составе традиционный для Японии рис. Но на самом деле это тоже мороженое — моти, и оно не тает в руках

Именно японские ученые рекомендуют есть мороженое на завтрак. Они уверены: это помогает проснуться, стимулирует работу мозга и повышает работоспособность

В южноазиатских странах и Корее можно найти вот такое мороженое из тертого льда и фасоли

А это уже восточная сладость — нити пищевого крахмала, замороженные с соком и водой

Мороженое в поджаренном зефире. Его поджигают прямо при вас

«Мороженое в плавленом зефире. Мне больше нравится с солью и соломкой, но и этот топинг был шикарен»

Вот так выглядят пончики с мороженым

А это мороженое в хлебе — в Сингапуре за таким выстраивается очередь. Интересно, что впервые эскимо появилось тоже для того, чтобы привлечь покупателя

«Шоколадное мороженое и чипсы, ребята, это откровение»

Веганское мороженое с семенами черного кунжута

Это называют облачным мороженым. Оно популярно среди корейцев, европейцев и жителей Нового Света, а вот в Малайзии продается только в одном кафе

А в этом кафе в Мэне, кажется, можно попробовать все. Есть даже вкус «Грязная вода». На самом деле это кофейное мороженое с печеньками

Бонус: мороженое любят не только люди, но и собаки

«Моя собака с таким энтузиазмом набрасывается на мороженое, что потом приходится отмывать ее в душе и заворачивать в полотенце. Но, кажется, она думает, что это того стоит».