20+ редких вещей, которые мало кто из нас видел своими глазами (А о некоторых мы даже и не слышали)

В мире просто огромное количество вещей, которые не видели даже любознательные люди. Причем не только своими глазами, а даже на фотографиях. А о существовании некоторых предметов вообще знают лишь единицы. Вот, к примеру, мы никогда не слышали о том, что есть радиатор отопления в виде кольца или купюра достоинством $ 500.

Эти и другие вещи для нас в AdMe.ru оказались в диковинку. А так как мы обожаем рассказывать о чем-то новом, мы составили очередную подборку вещей, которые большинство точно не видело воочию.

1. «Новый рентгеновский прибор, который использует мой стоматолог»

2. «Этот камень был в моем желчном пузыре. Его вчера удалили вместе с желчным пузырем»

3. «Это настоящая и очень редкая 500-долларовая банкнота»

4. «Это радиатор отопления на моей работе»

5. «Самые маленькие жалюзи, которые я вообще видел»

6. Так выглядит аксолотль, если он претерпевает метаморфозу

7. В этом магазине продаются куклы с синдромом Дауна

8. Эта миниатюрная бутылка кока-колы продается только на Филиппинах

9. Это шишка хвойного дерева под названием араукария Бидвилла (или буния-буния). Ее вес — 2,5 кг

Размеры зрелых шишек могут достигать в диаметре 35 см и массы до 3 кг.

10. «Наш холодильник должен делать сферические кубики льда, но вместо этого делает кубики льда в виде Звезды Смерти»

11. Так цветет брокколи

12. Калькулятор 40-х годов прошлого века

13. Арбуз, растущий на дереве

Дело в том, что этот арбуз растет на виноградной лозе. Вероятно, во время роста он сначала зацепился за забор, а затем за ветку. И в итоге вырос на дереве. © Gendrath / Reddit

14. «Наткнулась на машину, которая вмещает только одного человека»

15. Консервированный противогаз

16. Это игрушечная плюшевая пневмония, продающаяся в комиссионном магазине

17. Вид внутри барабана автобетономешалки

18. Тихоокеанский гимантолоф, один из видов удильщиков

Обычно рыба этого семейства обитает в глубоких водах (до 3 000 м). Ее редко можно встретить за пределами своей среды обитания. А этот представитель был найден на пляже в Калифорнии.

19. Соусы продаются в банках из-под напитков

20. Вот что будет с посудой из боросиликатного стекла, если ее нагревать в микроволновке без поворачивающегося стола

Ха-ха, я только что купил стеклянный контейнер Pirex и прочитал инструкцию по безопасности, когда снимал этикетку. Там говорилось: «Не используйте в микроволновой печи без поворачивающегося стола. Могут образоваться горячие точки, что может привести к повреждению продукта или травмам». Не ожидал сегодня утром увидеть на Reddit наглядное пособие, лол". © ArnoldoSea / Reddit

21. На стене в поликлинике висит стенд, демонстрирующий содержание сахара в каждом безалкогольном напитке