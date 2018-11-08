20+ редких снимков, которые расскажут вам больше десятка статей в «Википедии»

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Хорошо, что под рукой всегда есть телефон или камера. Теперь, когда у вас на глазах замерзает тень лошади, десяток медведей кучкуется на одном дереве, молния бьет прямо в радугу или по соседству поселились мультгерои, вы всегда можете это заснять и поделиться фотографиями с миром, как это сделали герои нашей статьи.

Мы в AdMe.ru решили взглянуть, какими еще редкостями и необычностями делятся пользователи сети, и многие из них нас здорово удивили.

«Сегодня моя курица снесла это яйцо»

Первый билет в Диснейленд

Кто бы мог подумать, что верблюды такие милые, когда крошечные

Узор на ракушке, который похож на снежные горы из мультфильма

Огромный валун, который балансирует на другом камне

Зуб мегалодона

Изумруд в 5 655 карат

Декорация, от которой все соседи заикаются

Два в одном

Макрофотография острия швейной иглы: нового и затупившегося

След доисторического прошлого

Столетняя черепаха

Бесконечность в бокалах

Гроза в пустыне

Обнимающиеся деревья в Амстердаме

Когда твои соседи — Салли и Майк из «Корпорации монстров»

Гнездышко колибри

«Моя подруга выращивает цветы прямо у себя в машине»

Внутри атомного реактора

Медведи прилетели

В Индии тающий от жары асфальт — не метафора

Белая бородатая агама

Только что выкованная роза

Тень лошади замерзла

А вы нашли в этой подборке что-то, чего никогда раньше не видели?