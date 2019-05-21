20 реалистичных 3D-татуировок, на которые могут отважиться только самые смелые
Объемными рисунками уже никого не удивишь. Но вот татуировки еще способны по-настоящему изумлять. Сделать тату цветов, абстракции, даже просто походной платки так, что они смотрятся как живые, под силу настоящим профессионалам. Работы именно таких мастеров вы увидите в нашей статье.
Мы в AdMe.ru вряд ли бы отважились на подобную татуировку (хотя как знать). А вы бы рискнули?
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Фото на превью tattoo.joan / instagram