20 реалистичных 3D-татуировок, на которые могут отважиться только самые смелые

  • 30
    13
  • 31
  • 37
  • 12.7k

Объемными рисунками уже никого не удивишь. Но вот татуировки еще способны по-настоящему изумлять. Сделать тату цветов, абстракции, даже просто походной платки так, что они смотрятся как живые, под силу настоящим профессионалам. Работы именно таких мастеров вы увидите в нашей статье.

Мы в AdMe.ru вряд ли бы отважились на подобную татуировку (хотя как знать). А вы бы рискнули?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Фото на превью tattoo.joan / instagram

  • 30
    13
  • 31
  • 37
  • 12.7k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль