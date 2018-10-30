20+ разочарований от покупок, которые жестоки, как работа в 6 утра

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Далеко не все покупки заканчиваются хорошо. Это не иначе как сговор маркетологов и производителей: мы платим за вещи, которые оказываются сплошным разочарованием. Особенно это касается онлайн-покупок. Например, только в интернет-магазине вам могут вместо мужских кроссовок прислать женские туфли. Или «огромную» подушку-рыбу размером с ладонь.

AdMe.ru поделится с вами доказательствами того, что некоторые покупки опасны не только для бюджета, но и для нервов.

«Походные ботинки, которые я заказал в интернете, выглядят немного иначе, чем на картинке»

Это должен был быть незаметный логотип на очках. В итоге все выглядит так, будто на них просто пятно

Эта предательская бутылка клея вдвое меньше, чем казалось сначала

«„Огромная“ рыба, которую я заказывала, и та, что я получила»

«По этой причине я обычно не покупаю одежду в интернете»

Вот почему не нужно покупать кольца онлайн

Даже у антистресса нервы ни к черту от долгих перелетов

Шеф-повар явно был не в духе

«Итак, здесь вы можете наблюдать фактический объем продукта, который я только что купила за нелепо большую сумму денег»

«Я рад, что перевернул эту банку, перед тем как купить ее»

Что ж, зато срок годности не подделают

Когда вы заказали свой костюм на Хеллоуин не в том магазине

Очень много упаковки, очень мало шоколада

Небольшой сюрприз внутри банки с печеньем

Детский дозатор зубной пасты казался отличной идеей

Начинка в этой замороженной пицце полностью отделилась от коржа

Прозрачный козырек для защиты от солнца — что может быть гениальнее?

«Мои новенькие кроссовки после первой пробежки. Теперь, с этими застрявшими камнями внутри, их можно только выбросить»

Вот почему воздушные матрасы не такая классная идея, как кажется

«Я заплатил за места первого класса со столиком»

AliExpress не перестает радовать, на этот раз — мышонком Джерри

А какие неудачные покупки портили кровь вам?