20+ наглядных примеров того, как при минимуме средств можно изменить интерьер до неузнаваемости

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Новая мебель способна изменить атмосферу дома до неузнаваемости, но это удовольствие не из дешевых. Однако если приложить немного труда и фантазии, то освежить интерьер можно подручными способами за сущие копейки.

Мы в AdMe.ru уверены: практически в каждой квартире найдется старые стол, стул или шкаф, которые уже не радуют глаз своим видом, и это легко исправить. Истории героев нашей публикации — прямое тому доказательство. А бонус в конце статьи могут взять на заметку хозяева хвостатых питомцев.

«Литой металлический столик моего детства. Выкрасила в белый цвет, наложила чернение, покрыла лаком. Обрезком кожзама обтянула столешницу. Обошелся в ₽ 1 000»

«Это кресло пылилось в гараже. Сделал новые подлокотники из разломанного дубового бруска, залитого эпоксидной смолой. Поменял обивку. Совсем недорого вышло»

«Дубовый старенький шкаф 1973 года. Покрасил, заказал новое зеркало, обновил фурнитуру. Бюджет — ₽ 2 300. Дизайнер и идейный вдохновитель — жена, исполнитель — я»

«Есть зеркало и желание обновить мебель. Прошлись шкуркой, покрасили в белый. Наклеили полосы малярным скотчем и позолотили. Потратили ₽ 780. Вот что получилось»

«Я тоже попробовала обновить старые табуретки. Они были наглухо покрашены. Шлифовка, масляные художественные краски и лак дали табуреткам новую жизнь»

«Восстановил и усовершенствовал лабораторный стол времен Первой мировой войны»

«Шкафчик родом из 1950-х, рыженький такой был, фанерный, а теперь красавчик»

«Снимаем квартиру. На кухне был хозяйский шикарный стул, прям как кресло, только без сиденья. Купила простенькую шлифмашинку, ткань для обивки — и понеслось»

«У меня был лишний книжный шкаф Ikea. Я превратил его в комнатную теплицу, чтобы можно было выращивать собственные травы и овощи круглый год»

«Перекрасила старую кухню»

«Секретер для супруга»

«Модернизировали старый стол с помощью новых ножек-шпилек»

«Я обновила полки с минимальными затратами: протерла спиртом (обезжирила) и 2 раза покрасила»

«Дали столу вторую жизнь. После поездки под дождем на крыше машины он стал расслаиваться, поэтому пришлось шпатлевать неровности и шлифовать до покраски»

«Советский табурет. Разобрал, загрунтовал основание, покрасил крепление в черный цвет. Прикрепил поролон и обивку мебельным степлером. И вуаля: современный табурет с богатой историей»

«Нашел эти старые шкафчики и превратил их в функциональную деталь для моей гостиной»

«Перекрасили советскую стенку, которую родители хотели выбросить. 7 лет — полет нормальный»

«Решила облагородить старый стол. Тут у меня морилка, лак, ткань, акриловая краска на металлическом бортике по периметру и эпоксидка примерно на $ 15. Всяко дешевле, чем купить новый»

«Убила на этот шкаф неделю. Получилось, конечно, то, что хотела, но потратила много сил и терпения»

«Я сделал полку из остова деревянной лодки 1950-х годов, которую хотели выбросить»

«Вот переделка моей табуретки»

Бонус: «Решил сделать коту лежбище. За основу взял мебельный щит, и вот такой результат получился. Фото кота отдельно, так как я его еще не забрал — слишком маленький он пока»

А вы пробовали дать своей мебели вторую жизнь с помощью реставрации? Поделитесь своими успехами, чтобы вдохновить других читателей на изменения интерьера.