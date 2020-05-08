20+ наглядных примеров того, как при минимуме средств можно изменить интерьер до неузнаваемости
Новая мебель способна изменить атмосферу дома до неузнаваемости, но это удовольствие не из дешевых. Однако если приложить немного труда и фантазии, то освежить интерьер можно подручными способами за сущие копейки.
Мы в AdMe.ru уверены: практически в каждой квартире найдется старые стол, стул или шкаф, которые уже не радуют глаз своим видом, и это легко исправить. Истории героев нашей публикации — прямое тому доказательство. А бонус в конце статьи могут взять на заметку хозяева хвостатых питомцев.
«Литой металлический столик моего детства. Выкрасила в белый цвет, наложила чернение, покрыла лаком. Обрезком кожзама обтянула столешницу. Обошелся в ₽ 1 000»
«Это кресло пылилось в гараже. Сделал новые подлокотники из разломанного дубового бруска, залитого эпоксидной смолой. Поменял обивку. Совсем недорого вышло»
«Дубовый старенький шкаф 1973 года. Покрасил, заказал новое зеркало, обновил фурнитуру. Бюджет — ₽ 2 300. Дизайнер и идейный вдохновитель — жена, исполнитель — я»
«Есть зеркало и желание обновить мебель. Прошлись шкуркой, покрасили в белый. Наклеили полосы малярным скотчем и позолотили. Потратили ₽ 780. Вот что получилось»
«Я тоже попробовала обновить старые табуретки. Они были наглухо покрашены. Шлифовка, масляные художественные краски и лак дали табуреткам новую жизнь»
«Восстановил и усовершенствовал лабораторный стол времен Первой мировой войны»
«Шкафчик родом из 1950-х, рыженький такой был, фанерный, а теперь красавчик»
«Снимаем квартиру. На кухне был хозяйский шикарный стул, прям как кресло, только без сиденья. Купила простенькую шлифмашинку, ткань для обивки — и понеслось»
«У меня был лишний книжный шкаф Ikea. Я превратил его в комнатную теплицу, чтобы можно было выращивать собственные травы и овощи круглый год»
«Перекрасила старую кухню»
«Секретер для супруга»
«Модернизировали старый стол с помощью новых ножек-шпилек»
«Я обновила полки с минимальными затратами: протерла спиртом (обезжирила) и 2 раза покрасила»
«Дали столу вторую жизнь. После поездки под дождем на крыше машины он стал расслаиваться, поэтому пришлось шпатлевать неровности и шлифовать до покраски»
«Советский табурет. Разобрал, загрунтовал основание, покрасил крепление в черный цвет. Прикрепил поролон и обивку мебельным степлером. И вуаля: современный табурет с богатой историей»
«Нашел эти старые шкафчики и превратил их в функциональную деталь для моей гостиной»
«Перекрасили советскую стенку, которую родители хотели выбросить. 7 лет — полет нормальный»
«Решила облагородить старый стол. Тут у меня морилка, лак, ткань, акриловая краска на металлическом бортике по периметру и эпоксидка примерно на $ 15. Всяко дешевле, чем купить новый»
«Убила на этот шкаф неделю. Получилось, конечно, то, что хотела, но потратила много сил и терпения»
«Я сделал полку из остова деревянной лодки 1950-х годов, которую хотели выбросить»
«Вот переделка моей табуретки»
Бонус: «Решил сделать коту лежбище. За основу взял мебельный щит, и вот такой результат получился. Фото кота отдельно, так как я его еще не забрал — слишком маленький он пока»
А вы пробовали дать своей мебели вторую жизнь с помощью реставрации? Поделитесь своими успехами, чтобы вдохновить других читателей на изменения интерьера.
Фото на превью Puhhhnoi / Pikabu