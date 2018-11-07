20 раз, когда реальность уложила фотошоп на обе лопатки
Ведьмы существуют и даже устраивают спортивные соревнования. А шкафы могут исчезать сами по себе. Окружающая нас действительность настолько крута, что сделать фотошедевр, не прибегая к фотошопу, проще простого. Нужно лишь внимательнее смотреть по сторонам, а потом вовремя достать камеру.
AdMe.ru нашел снимки, которые не нуждаются в графической доработке, чтобы вы сказали: «Вау!»
Наглядное доказательство того, что коты всегда следят за нами
«Возле моего офиса увидел мох, который образовал идеальную единицу»
Из-за игры света кажется, будто шкафчик вот-вот исчезнет
Осень устанавливается в ваш регион. Пожалуйста, подождите
Лучи света, преломленные через стекло вазы
Уровень чая в чашке: 101 %
Си-Эн Тауэр (Торонто) с высоты птичьего полета
Заброшенное здание превратили в арт-инсталляцию
Одна из улиц в Ванкувере (Канада)
«Нашел шарик для гольфа внутри бревна»
Огромный пруд, который высыхает в сухой сезон
Холодный фронт в Западном Техасе
Никакой мистики. Просто зеркальная арт-инсталляция
Узор на раковине напоминает горные хребты
Просто отражение
Девочка приветствует белого медведя
НЛО: неопознанное летающее облако
«Отпечаток листа на лобовом стекле моей машины»
Традиционный заплыв «ведьм» в Портленде
Окна будто разделили закат на две части
Фото на превью zZzZzZz7zZ / reddit, AlfredoGarcia74 / reddit