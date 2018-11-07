20 раз, когда реальность уложила фотошоп на обе лопатки

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Ведьмы существуют и даже устраивают спортивные соревнования. А шкафы могут исчезать сами по себе. Окружающая нас действительность настолько крута, что сделать фотошедевр, не прибегая к фотошопу, проще простого. Нужно лишь внимательнее смотреть по сторонам, а потом вовремя достать камеру.

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