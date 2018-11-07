20 раз, когда реальность уложила фотошоп на обе лопатки

Ведьмы существуют и даже устраивают спортивные соревнования. А шкафы могут исчезать сами по себе. Окружающая нас действительность настолько крута, что сделать фотошедевр, не прибегая к фотошопу, проще простого. Нужно лишь внимательнее смотреть по сторонам, а потом вовремя достать камеру.

AdMe.ru нашел снимки, которые не нуждаются в графической доработке, чтобы вы сказали: «Вау!»

Наглядное доказательство того, что коты всегда следят за нами

«Возле моего офиса увидел мох, который образовал идеальную единицу»

Из-за игры света кажется, будто шкафчик вот-вот исчезнет

Осень устанавливается в ваш регион. Пожалуйста, подождите

Лучи света, преломленные через стекло вазы

Уровень чая в чашке: 101 %

Си-Эн Тауэр (Торонто) с высоты птичьего полета

Заброшенное здание превратили в арт-инсталляцию

Одна из улиц в Ванкувере (Канада)

«Нашел шарик для гольфа внутри бревна»

Огромный пруд, который высыхает в сухой сезон

Холодный фронт в Западном Техасе

Никакой мистики. Просто зеркальная арт-инсталляция

Узор на раковине напоминает горные хребты

Просто отражение

Девочка приветствует белого медведя

НЛО: неопознанное летающее облако

«Отпечаток листа на лобовом стекле моей машины»

Традиционный заплыв «ведьм» в Портленде

Окна будто разделили закат на две части

Фото на превью zZzZzZz7zZ / reddit, AlfredoGarcia74 / reddit

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