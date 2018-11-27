20+ раз, когда мужчины просто решили пошутить и прославились на весь интернет

3

12

31.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мужской юмор бывает суровым и непредсказуемым, но не становится от этого хуже. Спонтанная фотосессия еды, устроенная приятелем в 4 утра, или Дарт Вейдер, играющий на гитаре посреди улицы, запомнятся надолго.

AdMe.ru уверен, что чувство юмора делает этот мир интереснее и ярче. А мужчинам его явно не занимать, особенно героям нашей подборки.

Когда отправили в командировку, а коллега 3 года не был в отпуске

У мужчин тоже бывают маленькие трагедии

Как привлечь внимание покупателей минимальными средствами

«Зеркало, цена — $ 10».

Когда обычная игра в гольф уже не вдохновляет

Мужская интуиция довольно иронична

Нужно ставить амбициозные цели

«Нужны деньги на новую „Звезду Смерти“».

Крутой инженер умеет презентовать работу эффектно

Иногда лучше ничего не спрашивать

«Друг устроил фотосессию для моего хашбрауна в 4 часа утра»

Когда у тебя сын тот еще шутник

Жена неудачно наступила ему на брюки в миле от дома, но он не унывает

Зато есть о чем рассказать друзьям

«Сестра сейчас на Гавайях и присылает нам фото в общий чат. Вот как папа ей отвечает»

Немного иронии и юмора о том, как раньше все было дешево и классно, не повредит

«Мой дядя — врач, специализируется на инфекционных заболеваниях. Нашел эту прекрасную кружку у него дома»

«Пожалуйста, не путайте Google-поиск с моим медицинским образованием».

Когда ты мастер и маркетолог в одном лице

«Ремонтируем то, что починил ваш муж».

Краткое пособие, как восстановить душевную гармонию жены одной серией фотографий

Чувство юмора уровня «Пилот»

«Как летают самолеты».

«Брат 3 дня твердил мне, что потерял шапку с оленями»

Довольно выгодная трактовка

«Если ваша собака накакала — поднимите, пожалуйста».

Когда готов к легкому дискомфорту ради стабильности

Комментатор уровня «Философ»

Кажется, это лучший способ сделать общение с голосовым помощником веселым. Видео лучше смотреть с включенным звуком:

Still the best "integration" of Amazon Alexa. pic.twitter.com/pHHi82x69R — Julie (@syswarren) November 7, 2018

«— Алекса, что с погодой? — Сейчас в Кембридже 7 градусов, ночью будет меньше 6».