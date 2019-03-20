20+ раз, когда люди хотели сделать фотошедевр, но что-то пошло не по плану

23 1

12

10.8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Внезапные фотографии — самые ценные, эта истина известна в наше время, пожалуй, каждому. Мы любим такие кадры за эффект неожиданности и даже составляем целые коллекции из них. Часто из-за этого самого «что-то пошло не так» они и превращаются в настоящие шедевры.

Мы в AdMe.ru часами засматривались на неудавшиеся произведения искусства любителей фотографии и хотим, чтобы ими восхитились и вы.

«Моя девушка попросила меня сфотографировать ее в ванной. Не совсем то, чего я ожидал, но получилось круто»

«У моего пса есть пара вопросов к курьеру»

«Доставлено сегодня». «Скажите, что вы думаете об этом фото».

В первом ряду всегда веселее

Когда собираетесь устроить фотосессию новорожденного, но собака забирает все внимание

Одно неловкое движение — и у вас готовый «фотошедевр»

Выглядит как будто так и задумано

«Я хотел, чтобы жена и дочки улыбались на фото, поэтому рассказал им шутку отца»

Очевидно, пес недоволен фотосессией. Или костюмом

Теперь они вместе пойдут к дому бабушки

«Впервые привез друга полюбоваться на Большой каньон, захватывающий вид»

Когда хочешь сделать фотосессию с мыльными пузырями

Когда отважились нарушить традицию

Он что, дразнится?

«Впервые въезжал в Шотландию на машине. Хотел сфотографировать знак „Добро пожаловать в Шотландию“. Дворники сработали именно в этот момент»

«Мой кот ненавидит фотографироваться. Вчера состоялась еще одна попытка»

«Мой сын думает, что он ниндзя, так что жена сделала фото „до“ и показала ему. Сын уверен, что он невидим»

У котов зевота тоже заразна

«Моя неудавшаяся попытка селфи с президентом»

«Нашел фото у друга. Да, это его мама»

Ничего особенного, просто пес чихает

«В этот самый момент я наступил на платье жены и порвал все его 10 слоев»

«Девушка попросила меня сделать фото в движении. Я не силен в фотографии»

Это фото Джастина Бибера из ночного клуба выглядит как картина эпохи Ренессанса

А в вашей галерее есть фотографии, которые задумывались как произведение искусства, но что-то им помешало?