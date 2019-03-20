20+ раз, когда люди хотели сделать фотошедевр, но что-то пошло не по плану
Внезапные фотографии — самые ценные, эта истина известна в наше время, пожалуй, каждому. Мы любим такие кадры за эффект неожиданности и даже составляем целые коллекции из них. Часто из-за этого самого «что-то пошло не так» они и превращаются в настоящие шедевры.
Мы в AdMe.ru часами засматривались на неудавшиеся произведения искусства любителей фотографии и хотим, чтобы ими восхитились и вы.
«Моя девушка попросила меня сфотографировать ее в ванной. Не совсем то, чего я ожидал, но получилось круто»
«У моего пса есть пара вопросов к курьеру»
«Доставлено сегодня».
«Скажите, что вы думаете об этом фото».
В первом ряду всегда веселее
Когда собираетесь устроить фотосессию новорожденного, но собака забирает все внимание
Одно неловкое движение — и у вас готовый «фотошедевр»
Выглядит как будто так и задумано
«Я хотел, чтобы жена и дочки улыбались на фото, поэтому рассказал им шутку отца»
Очевидно, пес недоволен фотосессией. Или костюмом
Теперь они вместе пойдут к дому бабушки
«Впервые привез друга полюбоваться на Большой каньон, захватывающий вид»
Когда хочешь сделать фотосессию с мыльными пузырями
Когда отважились нарушить традицию
Он что, дразнится?
«Впервые въезжал в Шотландию на машине. Хотел сфотографировать знак „Добро пожаловать в Шотландию“. Дворники сработали именно в этот момент»
«Мой кот ненавидит фотографироваться. Вчера состоялась еще одна попытка»
«Мой сын думает, что он ниндзя, так что жена сделала фото „до“ и показала ему. Сын уверен, что он невидим»
У котов зевота тоже заразна
«Моя неудавшаяся попытка селфи с президентом»
«Нашел фото у друга. Да, это его мама»
Ничего особенного, просто пес чихает
«В этот самый момент я наступил на платье жены и порвал все его 10 слоев»
«Девушка попросила меня сделать фото в движении. Я не силен в фотографии»
Это фото Джастина Бибера из ночного клуба выглядит как картина эпохи Ренессанса
А в вашей галерее есть фотографии, которые задумывались как произведение искусства, но что-то им помешало?
Фото на превью Grothorious / reddit