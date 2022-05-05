20 растений, при создании которых мать-природа постаралась на славу

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Трудно найти человека, у которого дома на подоконнике не стояла бы пара горшочков. Растения уже давно стали привычным дополнением наших интерьеров, однако некоторые экземпляры резко выделяются на фоне других. И иной раз — не яркостью или ароматом, а какой-нибудь странностью.

Мы в AdMe.ru любим все экстраординарное, поэтому в нашей сегодняшней подборке будут растения, которые обычными уж точно не назовешь.

«Наш красавец — африканский молочай. Недавно он начал расти вдоль потолка»

«Пора бы уже начать ходить в зал, а то даже кактус качается, а я — нет»

Врагу не пожелаешь наткнуться на это ночью

Оно выглядит как привидение! Очень странное растение... © shami685 / Reddit

Кактус жаждет обнимашек

«Этот лист подходит по цвету к дивану»

«Понятия не имею, что произошло с этим цветком»

«Мне даже нравится его странность, но второе фото — это то, как он должен выглядеть».

«Мой кактус выглядит как Мистер Крабс из „Губки Боба“»

Цветок на позитиве

Кажется, кактус вполне доволен жизнью

Просто удивительное разнообразие цветов

Я никогда не завидовал владельцам комнатных растений — до этого момента. © thisisthewell / Reddit

Даже растения иногда мечтают стать рок-звездами

«Травинка проросла прямо сквозь мое алоэ!»

Одно растение занимает целую комнату

«Кручу горшок каждый день, а оно все равно кособокое. Возмутительно!»

«Просто хочу показать вам этот росток в форме сердца»

«Мой кактус выглядит так, будто он либо тонет, либо счастлив встречать новый день»

«50 лет назад бабушка купила это растение в жестяной банке»

Растение в офисе занимает больше места, чем сотрудники

«На моей улице вырос какой-то монстр»

«Самый невероятный гибискус, который я видел в своей жизни»