20+ раритетных вещей, которые годами ждали своего часа, и вот он наконец настал

Вещи создаются для того, чтобы приносить людям радость или пользу. Но иногда человек покупает что-то, кладет на дальнюю полку и не пользуется тем предметом, который мог бы сделать его жизнь комфортнее. Вещь годами пылится в гараже, подвале или на антресолях, но рано или поздно приходит тот час, когда она может выполнить свою миссию и послужить людям.

Мы в AdMe.ru уверены, что не стоит откладывать на потом ни жизнь, ни покупки или подарки. Поэтому искренне рады за людей, которые спасли от бездействия отложенные до лучших времен «сокровища» и дали им возможность увидеть свет.

«Отключили газ. Супруга вспомнила, что видела на антресолях сковородку электрическую»

«Теща с криком „Не трожь, пусть лежит, вдруг потом пригодится!“ пыталась это забрать. Вот так пролежала вещь почти 30 лет, пылясь по кладовкам и шкафам, а трогать нельзя, пусть лежит».

«Нашла эту джинсовую куртку Levi’s 1980-х годов на чердаке несколько месяцев назад. Она новая, с бирками»

«Этот набор посуды годами пылился у мамы в подвале»

Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое!

«Винтажный самосвал 1956 года выпуска. Последние 60 лет пролежал в коробке на полке в туалете дедушки и бабушки»

«Дочка решила порядок навести в квартире деда. Приходит сегодня и говорит, что подарок мне принесла. Достает рубашку, просит, чтобы померил»

«Привет из моей юности. Я в 1983-м в техникум поступил, мама мне решила костюм купить и пару рубашек, чтобы я в технаре не как бомж ходил. В магазинах тогда выбора не было, вот мне на вырост и купили. И вот я под эту рубашку наконец-то и вырос».

«Стал счастливым обладателем случайно сохранившейся жевательной резинки из СССР. Она была выпущена в далеком 1979 году в преддверии Олимпиады-80»

«Начали ремонтировать дом и нашли в нем старинный чемодан! Кажется, он абсолютно новый. Так здорово находить такие вещи»

«У моих родителей все еще лежит неоткрытая пачка аудиокассет»

«Бабушка сделала замечательный подарок девушке к 8 Марта. Дата выпуска полотенца — апрель 1984 года. Большое, красивое, мягкое, только из упаковки»

«Нашла эти винтажные кошельки и ключницы в гараже моей мамы! Они новые»

Этот пододеяльник ждал своего часа с 1987 года. Время пришло

«Бабушка купила мне этот набор для специй 30 лет назад, и до сих пор он хранился в сарае моих родителей»

«Мне мама отдала из закромов трусы детские для дочки. Покупались, когда я еще только должна была родиться, а мне 35»

«Когда-то хотели делать ремонт, была куплена жутко дефицитная краска. И вот через 33 года (на банке год выпуска 1987-й) она перекочевала в мой гараж»

" Сегодня я решил-таки проверить, что с этой капсулой времени. Чистая, беленькая, не всякая краска столько выдержит и не пойдет в желтизну. Как у немцев так получалось-то?!"

«Бабушка мужа отдала платочки для своей правнучки»

Эти карандаши ждут художника с 1979 года

«Ткань, из которой выполнены юбки, пролежала на „складе“ у мамы лет 30 точно: хранилась она на антресолях и будоражила мое воображение долгие годы»

«Тетя мужа дала нам бинты, когда сын поранил ногу в 5 лет. Сейчас сыну 39, а я храню их для правнуков. Даты изготовления: 1951, 1955, 1966 годы»

«На даче нашел в сарае вот это. Машинка с конфетами. Видимо, мне ее так и не подарили»

«Это сокровище пылилось в гараже лет 30. Теперь сыну все подружки завидуют. Еще бы! Абсолютно новая швейная машинка, которая действительно шьет, хоть и игрушечная»