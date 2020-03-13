20 доказательств того, что не всякий гость заслуживает радушного приема
Принимать гостей у себя дома — это всегда радостное событие. Но поведение некоторых людей может даже из самого прилежного хозяина сделать интроверта. Особенно если столкнуться со случаями вроде тех, что рассказали пользователи в сети и наши авторы.
AdMe.ru желает вам собирать в своем доме только приятные и здравомыслящие компании, а пока прочтите истории тех, кому с этим не повезло.
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У нас в гостях был абсолютно неуправляемый ребенок. Он лазил почти везде и с особым рвением искал электронику, которую сразу же портил. Наше терпение лопнуло, когда он включил на кухне плиту, пока на ней стояла коробка с пиццей. Начался пожар, а дом потом вонял дымом почти неделю. © Actually_Im_a_Broom / Reddit
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Моя лучшая подруга просто не уходит, черт возьми! Спустя 6 дней я спросила, когда она планирует возвращаться домой, но она ответила: «Я так не планирую свою жизнь». Нам по 30 лет. © aj4ever / Reddit
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Гостили у меня девушка и парень. Я говорю, меня дома не будет, ключи от квартиры просто бросьте в почтовый ящик, я вечером приду, заберу. Девушка уходила последней. Закрыла квартиру и просто бросила ключ в первый открытый почтовый ящик. Она, видите ли, номер квартиры не запомнила. © NeilBarry / Pikabu
- К знакомому приехал дальний брат жены на пару дней. Приняли хорошо, он даже решил задержаться, да вот приятель мой заподозрил что-то неладное. Оказалось, это был ее любовник, и он жил у них около месяца. Выгнал вместе с «братом». © Sabay / Pikabu
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Я был на работе весь день, и, как обычно, уходя, закрыл дверь в свою комнату. У моей мамы были гости, и она решила: «Почему бы не провести им экскурсию по всем комнатам?» Одной женщине, с которой я никогда не виделся, не понравилось, как я обустроил свою комнату. Поэтому она переставила мой стол, переложила одежду в моих ящиках и шкафу и выбросила некоторые безделушки, которые мне подарили друзья, потому что подумала, что я просто «мусор еще не вынес». © Loves_me_tacos125 / Reddit
- Меня не было дома, когда это случилось. Какой-то друг семьи приехал к нам однажды с ребенком. Малышу стало скучно, и он решил, что будет отличной идеей разобрать каждую из фигур LEGO, которые я хранил в собранном состоянии последние 10 лет. Почти каждая идея для фигуры рождалась у меня в голове, поэтому никаких инструкций, чтобы все восстановить, и быть не могло. Я был в шоке, когда пришел домой и увидел детали LEGO, разбросанные по полу моей комнаты. © Airpotbai / Reddit
- Это было в общежитии. У меня «хватило наглости» разбудить парня моей соседки, который в 3 часа дня спал в моей комнате. И он сразу же вступил со мной в политическую дискуссию. © threebakedpotatoes / Reddit
- Я попросил своих друзей (пару) присмотреть за моим домом, пока меня не будет. Под «присмотреть» я подразумевал простую проверку жилья раз в пару дней. А они, наверное, подумали, что я имею в виду «остаться там, спать в моей постели, устроить страшный бардак и дать кухне провонять сгоревшей едой, которую они оставляли в кастрюле на неделю». © elezraita / Reddit
- Гость украл мою куртку. Друг моего соседа по комнате взял ее, потому что забыл свою куртку дома, а когда уходил от нас, было уже довольно холодно. Потом, когда я попытался вернуть свое, он отрицал, что взял куртку, а после выбросил ее в мусорное ведро. © MarkF6 / Reddit
- Мой отец не садится, а падает в кресла, на диваны или на кровать. Он уже сломал мебель в нескольких местах. После «крушения» он сразу же выдает тираду о том, как ужасно сделана мебель. © squirrellytoday / Reddit
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У знакомой заводчицы собак накануне важной выставки отключили воду, а собак надо купать. Я любезно предложила сделать это у меня, и она приехала с коллегой. Этот мужик неожиданно разделся при мне до трусов, залез в мою ванну и мыл в таком виде всех своих псов. Было неловко и стыдно.
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Как-то еще в студенчестве мы заболтались с подругой допоздна и в общагу она уже не успевала до закрытия. Я тогда уже жила в квартире, поэтому мы решили, что она переночует у меня. Ну ок, все вроде бы хорошо, и тут, уже когда мы обе собрались спать, она мне выдает: «Ой, а щетку-то зубную я не взяла! Ну ничего, почищу твоей», — и идет в ванную. Я просто зависла от такой чрезмерной простоты и ничего не успела ответить. Потому что это был даже не вопрос. Короче, в тот вечер зубы я чистить не стала и в гости эту подругу больше не звала.
- Мы сделали яблочный пирог и оставили последний кусок для моего брата, который уже возвращался домой. Гость (папа моего друга, который пришел, чтобы забрать его) просто подошел, взял этот кусок и вышел из дома, уплетая его за обе щеки. © K-braithwaite / Reddit
- Он везде мусорил, а потом пожаловался на то, что вокруг много мусора. © KingBrandt / Reddit
- Живу в маленькой съемной квартире, где самой тесно. Родню из деревни это не пугает, постоянно останавливаются у меня, когда в город приезжают. Как-то очередная родственница заглянула ко мне «передать гостинцев». Привезла торбу гнилой картошки, сели пить чай. Часа через 3 она заявляет, что пропустила автобус и останется переночевать. Ну ладно. Утром спрашиваю осторожно, как, мол, там с автобусом, она давай мяться, мол, потратила все деньги, нет на билет. Дала я ей денег, она ушла, но вечером вернулась и, уже не помню под каким предлогом, опять осталась. Прошла неделя, и она выдает: «Слушай, а как тут у вас с работой?» Такого намека я уже не выдержала. Придумала, что у меня длительная командировка, а оставить кого-то жить в квартире не могу, хозяйка не разрешает. С очень недовольным видом родственница съехала, а через несколько дней позвонила ее мать и вылила на меня ушат помоев за то, что оставила бедную девочку (ей лет 25) на улице в незнакомом городе.
А что вытворяли гости у вас дома?