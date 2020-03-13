20 доказательств того, что не всякий гость заслуживает радушного приема

У знакомой заводчицы собак накануне важной выставки отключили воду, а собак надо купать. Я любезно предложила сделать это у меня, и она приехала с коллегой. Этот мужик неожиданно разделся при мне до трусов, залез в мою ванну и мыл в таком виде всех своих псов. Было неловко и стыдно.

Как-то еще в студенчестве мы заболтались с подругой допоздна и в общагу она уже не успевала до закрытия. Я тогда уже жила в квартире, поэтому мы решили, что она переночует у меня. Ну ок, все вроде бы хорошо, и тут, уже когда мы обе собрались спать, она мне выдает: «Ой, а щетку-то зубную я не взяла! Ну ничего, почищу твоей», — и идет в ванную. Я просто зависла от такой чрезмерной простоты и ничего не успела ответить. Потому что это был даже не вопрос. Короче, в тот вечер зубы я чистить не стала и в гости эту подругу больше не звала.