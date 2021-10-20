20+ работодателей, которые наотрез отказываются дружить с логикой
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с начальником, чье поведение просто не поддается никаким логическим объяснениям. Кому-то «повезло» работать с подобными личностями, а кто-то отделался собеседованием. Знакомство с такими товарищами — это всегда вызов умственным способностям, а заодно и проверка психологической устойчивости. Зато воспоминания об эксцентричных боссах остаются в памяти на всю жизнь. А предсказуемые шефы после них кажутся настоящим подарком небес.
Мы в AdMe.ru считаем, что встреча с такими людьми отлично закаляет характер и воспитывает определенную гибкость. И надеемся, что собранные нами истории помогут вам по-новому взглянуть на собственное начальство.
- Главный босс особого отношения к тому отделу, где я работала, не имел. Но вот незадача: наш кабинет находился на пути следования начальства к его покоям. И вот, когда в компании падали показатели, он тут же начинал пересаживать весь отдел. То так, то этак, пользуясь различными методиками. Тратили мы на эту дребедень обычно по 2 рабочих дня. © TG11 / Pikabu
- У нас в конторе рабочий день начинался в 7:00. Я обычно приезжала в 06:52. Но босс вечно жаловался на то, что я опаздываю. Дескать, если не приходишь на 15 минут раньше, значит, опаздываешь на 5 минут. И никакие мои вопросы или замечания эту позицию изменить не могли. В результате в моей характеристике он написал, что мне нужно поработать над собой. Потому что я «почти опоздала несколько раз». © Antique-Wolverine-76 / Reddit
- Звонит мне тут начальник в 21:15 и говорит: «Слушай, я тут будильник на это время завел, ты не знаешь зачем?» А я вообще не в курсе. Ну, шеф покручинился и пошел дальше вспоминать. © Nogojop / Pikabu
- Недавно наткнулась на вакансию учителя латыни. В объявлении было указано, что для получения работы соискатель должен быть носителем языка. Что я могу сказать: успехов ребятам в поисках. © emloubarlow / Twitter
- Искала я новую работу на удаленке пару лет тому назад. Живу в Воронеже. И вот связывается со мной директор одной московской конторы и просит приехать к нему в офис. Причем не для собеседования. Он хотел убедиться в том, что я не беременна. © dawasaturday / Twitter
- Мой начальник постоянно закидывал меня ссылками на всякие видео. И вот вызывает он меня на ковер и начинает вещать, что я совсем не работаю. Потому что — сюрприз! — занята просмотром глупых роликов. Надо сказать, я подозревала, что случится нечто подобное. Так что показала ему историю его сообщений. Его жалоба до сих пор есть в моем деле, как и мой ответ. © ubrkifix / Reddit
- Звоню в школу насчет вакансии психолога. Директор мне заявляет, что психолог им не нужен. Ищут учителя истории, но не могут найти. Готовы взять на работу психолога с уклоном в историю. На мое недоуменное мычание последовал вопроc: «А вы знаете Ярослава Мудрого?» © Wizard_Severus / Twitter
- Работаю конструктором. Решил доделать один проект во время отпуска. Звоню начальнику с вопросом. А тот щебечет, что мне положено не работать, а отдыхать. Как же я порадовался такой доброте. А выйдя на работу, узнал, что проект, которым я занимался, отдали другой организации. О чем мне просто решили не говорить. © krik1989 / Pikabu
- Мой бывший начальник очень трепетно относился к рабочему времени. Хотел убедиться в том, что мы не тратим ни секунды зря. И, чтобы держать всех под контролем, завел привычку провожать всех сотрудников в туалет. Просто сидел снаружи и ждал, пока человек закончит. Это было немного стремно. © unknown author / Reddit
- Как-то раз потеряла я голос. То есть буквально не могла разговаривать. Совсем. Написала об этом начальнице и отпросилась с работы. Так она мне заявила, что в следующий раз предпочла бы услышать мою просьбу об отгуле, а не увидеть. © PleaseDownvoteMeDad / Reddit
- Меня реально не взяли на работу потому, что я молодая и без детей. А значит, не буду держаться за работу и, если мне что-то не понравится, уйду. Так прямым текстом и сказали. Уморительно. © HeIIoSidney96 / Twitter
- Работала я в кол-центре. Наш шеф очень трепетно относился к пропускам. Как-то я отравилась. Сказала, что не могу прийти. И босс заявил: «Ой, тебе плохо? Но ты ведь все равно придешь? Не волнуйся, я поставлю мусорное ведро прямо рядом с тобой!» © iambeaker / Reddit
- Сказала моему шефу, что мне слишком сложно приходить на работу в 5:30. Он решил мою проблему. Теперь мой рабочий день начинается в 4:00. © TaiDollWave / Reddit
- Устроился в контору графическим дизайнером. Как-то раз начальник заявил, что просто не может доверять мне. Видите ли, потому что я выгляжу слишком уж довольным. Чересчур часто улыбаюсь. А еще и смеюсь иногда. Пришлось еще раз улыбнуться и уволиться. © Steve Barr / Quora
- У нас в конторе 2 подразделения и 1 руководитель. Лет 7 тому назад приходят работники из 1-го подразделения к начальнику и жалуются на то, что нагрузка удвоилась, а зарплата та же осталась. Тот отвечает: «Не нравится — увольняйтесь, за забором очередь стоит». Ну они все разом и положили заявления на стол. Дальше смешнее. Начальник звонит во 2-е подразделение и молит выделить хоть пару человек. А откуда же их взять? Они сами еле-еле справляются. Стали искать через знакомых и знакомых знакомых. Нашли одного парня. Так начальник сам ему звонил, просил выйти на работу и предлагал ну очень хорошие условия. © cyjdfz / Pikabu
- Наткнулся тут на одну вакансию. Одним из требований к соискателю был 4-летний опыт работы со специальной программой. Жаль, я ею пользуюсь только 1,5 года. Ведь именно тогда я ее написал и запустил. © tiangolo / Twitter
- По молодости работала я в музыкальном магазине. Платили гроши, но зато я могла практиковаться в игре на фортепиано. Спустя пару лет уволилась. Прошло время, и я решила нанять одного из своих бывших коллег, чтобы он сыграл у меня на свадьбе. Звоню товарищу, а он просто в шоке. Перепуган не на шутку. Оказалось, что мой бывший начальник заявил всем работникам магазина, что я покинула сей бренный мир. Понятное дело, они ему поверили. © Amorette Kitsa / Quora
- В одной конторе пахала я полгода без выходных и сна. Как оказалось, доплачивать мне за это не собирались. Ну я подумала да и перестала брать трубку после работы. А на следующем совещании начальница мне заявила, что нужно перестать быть меркантильной. «Сердце у тебя должно болеть за работу!» — кричала она. А у меня оно от работы болело. © selfish.angel / Pikabu
- В середине 90-х я работал в компании, которая занималась предоставлением доступа к интернету. Так вот, мой начальник каждый раз, когда ему требовалось что-то доказать, заявлял: «Я в этом бизнесе уже 30 лет». Это меня всегда немножко удивляло. © sterlingphoenix / Reddit
- Мой шеф все время висел на телефоне. Как-то подхожу я к нему, чтобы что-то уточнить. Он просит подождать буквально минуточку и продолжает болтать. Все это длится прямо целую вечность. И тут я замечаю удивительную штуку: оказывается, он щебечет по выключенной трубке. Я говорю: «Бога ради, мужик, ты же даже никому не позвонил!» Вот тут бедняга действительно испугался и стал судорожно набирать чей-то номер. Пришлось его остановить, задать вопрос и уже потом оставить с телефоном. Позже я выяснил, что он таким образом прятался от своих сотрудников. © Jim Ashton / Quora
- В свое время проработал я 7 месяцев админом в одной конторе. Сижу как-то в наушниках, настраиваю комп. Забегает к нам в кабинет генеральный. Я его до этого даже ни разу не видел, он только с моим начальником общался. А вечером меня попросили написать заявление. Потому что я музыку слушаю, а не работаю. © thyratr0n / Pikabu
- Дело было давным-давно. Мне на работе дали такие инструкции. Факс принимать, пока бумажка не упала в лоток. Телефонную трубку хватать после первого звонка. Я и спросила, что же делать, если они зазвонят одновременно. А шеф мне в ответ: «Вы постарайтесь, чтобы этого не происходило». Он был железобетонно серьезен. © Leelluu / Reddit
- Был у меня один чудесный босс. С ним связано множество историй. До сих пор помню, как мы поехали в другой город на конференцию. Вечером он заставил меня кататься с ним на машине по всей округе. Надо сказать, водил он ужасно и к тому же страдал топографическим кретинизмом. Мы умудрились несколько раз заблудиться, и меня жутко укачало. На следующий день я должна была ехать домой на поезде. Шеф предложил мне возвращаться с ним на машине. Когда я вежливо отказалась, заявил: «Знаешь, а ведь каждый сотрудник счел бы за честь прокатиться со своим начальником». © Irene Park / Quora
А какой самый необычный начальник был у вас?
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