20+ работодателей, которые наотрез отказываются дружить с логикой

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с начальником, чье поведение просто не поддается никаким логическим объяснениям. Кому-то «повезло» работать с подобными личностями, а кто-то отделался собеседованием. Знакомство с такими товарищами — это всегда вызов умственным способностям, а заодно и проверка психологической устойчивости. Зато воспоминания об эксцентричных боссах остаются в памяти на всю жизнь. А предсказуемые шефы после них кажутся настоящим подарком небес.