20+ работников, которых от эмоционального выгорания отделяют миллиметры
Известную фразу о том, что, если вы выберете себе дело по душе, вам ни дня не придется проработать, традиционно приписывают Конфуцию. И вряд ли кто-нибудь из нас возьмется оспаривать слова этого мыслителя. Однако даже преданнейший своей профессии человек рано или поздно будет сыт по горло своей работой. И поспособствуют ли этому несносный начальник, дотошные коллеги или какие-нибудь внешние факторы — неважно.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо 20+ жизненных твитов работяг, которым нужно было срочно выпустить пар, и они выбрали для этого наиболее гуманный способ. Надеемся, что у них все наладилось.
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А какие проблемы вам подбрасывают ваши трудовые будни? Как вы с ними справляетесь?
AdMe/Народное творчество/20+ работников, которых от эмоционального выгорания отделяют миллиметры
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