20+ работников, которых от эмоционального выгорания отделяют миллиметры

Известную фразу о том, что, если вы выберете себе дело по душе, вам ни дня не придется проработать, традиционно приписывают Конфуцию. И вряд ли кто-нибудь из нас возьмется оспаривать слова этого мыслителя. Однако даже преданнейший своей профессии человек рано или поздно будет сыт по горло своей работой. И поспособствуют ли этому несносный начальник, дотошные коллеги или какие-нибудь внешние факторы — неважно.