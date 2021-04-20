20+ работ российской вышивальщицы, которая проснулась знаменитой в 80 лет и с помощью творчества побеждает свою болезнь
Жизнь показывает, что талант может проявиться в любом возрасте, а люди обратят на него внимание, если то, что вы делаете, идет от души и сердца. Именно так и произошло с Юлией Алешичевой, которой в 2021 году исполнилось 83 года. Несколько лет назад она начала вышивать свои «наивные картины» и сейчас уже известна многим ценителям этого направления в искусстве.
Нас в AdMe.ru тронуло творчество Юлии, тем более что с помощью своего увлечения вышивкой она борется с болезнью. Художницу вдохновляют известные картины и фото, среди них, например, «Мона Лиза». Также она переносит на свои полотна изображения обожаемых животных. В каждой из ее работ виден особый взгляд на мир, а забавные названия придают им еще больше шарма.
Каждый день деменция стирает ее вчерашние воспоминания. Художница забывает лица людей и недавние события, но хорошо помнит свое детство и юность. Кропотливое творчество позволяет ей бороться с недугом, вышивальщица создает свою маленькую и яркую Вселенную. Внук Юлии решил от ее имени открыть в инстаграме профиль с трогательным названием «Девушка из 1938 года». Показывая работы своей бабушки, он сделал ее известным человеком. Работы Юлии уже оценили на значимых выставках в России и Европе. Появились поклонники, которые присылают ей письма с добрыми пожеланиями. А Юлия говорит: «Я делаю, то что люблю!»
«Автопортрет в домашнем платье»
«Каждый день вместе»
«Портрет девушки по имени Фрида и ее маленького друга»
«Неловкая пауза, или Девушка знакомит свою вторую половинку с мамой»
«Девушка с мистической улыбкой»
«Группа Spice Girls»
«Два котика и пес»
«Кот и мышка»
«Двое в корзине»
«Девушка в платке»
«Овальный кот и его друзья»
«Девушка, которая слушает пение птиц»
«Два кота и их мысли»
«Девушка в райском саду»
«Кошачья ссора в летний день»
«Девушка, приручившая райскую птицу»
«Утомленные солнцем»
«Ее Величество королева Елизавета ll в хорошем настроении»
«Кот Красный Нос присел в огороде»
«Принцесса Нидерландов Беатрикс любуется собой в зеркале»
«Влюбленные»
«Рыжий кот»
«Удивительный мир глазами кота»
«Посланцы из космоса»
«Кролик и кот возвращаются домой вечером после дневного загара»
«Долгопят из Филиппин»
Художница с внуком Яном Горкуновым
А вам понравились истории в картинах Юлии Алешичевой? Какая вышивка тронула больше всего?