20+ работ российской вышивальщицы, которая проснулась знаменитой в 80 лет и с помощью творчества побеждает свою болезнь

Жизнь показывает, что талант может проявиться в любом возрасте, а люди обратят на него внимание, если то, что вы делаете, идет от души и сердца. Именно так и произошло с Юлией Алешичевой, которой в 2021 году исполнилось 83 года. Несколько лет назад она начала вышивать свои «наивные картины» и сейчас уже известна многим ценителям этого направления в искусстве.

Нас в AdMe.ru тронуло творчество Юлии, тем более что с помощью своего увлечения вышивкой она борется с болезнью. Художницу вдохновляют известные картины и фото, среди них, например, «Мона Лиза». Также она переносит на свои полотна изображения обожаемых животных. В каждой из ее работ виден особый взгляд на мир, а забавные названия придают им еще больше шарма.

Каждый день деменция стирает ее вчерашние воспоминания. Художница забывает лица людей и недавние события, но хорошо помнит свое детство и юность. Кропотливое творчество позволяет ей бороться с недугом, вышивальщица создает свою маленькую и яркую Вселенную. Внук Юлии решил от ее имени открыть в инстаграме профиль с трогательным названием «Девушка из 1938 года». Показывая работы своей бабушки, он сделал ее известным человеком. Работы Юлии уже оценили на значимых выставках в России и Европе. Появились поклонники, которые присылают ей письма с добрыми пожеланиями. А Юлия говорит: «Я делаю, то что люблю!»

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