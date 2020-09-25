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20+ работ дизайнеров, которые дружат с фотошопом, но не с логикой

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В большинстве своем графические дизайнеры — это талантливые и креативные люди. Но иногда во время работы они так сильно увлекаются процессом или, наоборот, начинают витать в облаках, что в итоге допускают эпичные ляпы. Например, дорисовывают собаке еще одну лапу, печатают светлый текст на светлом фоне или помещают в учебник фото Нила Армстронга, а подписывают его «Юрий Гагарин».

Мы в AdMe.ru считаем, что ошибиться может каждый. Хотя, возможно, это сами заказчики придумали бредовые идеи, а дизайнеры просто воплотили их в жизнь. И получилось то, что получилось.

«Это капитан подводной лодки в моей книге по английскому»

© TheRealMatu / reddit

Так, по мнению дизайнера этой коробки, работают весы

© yoergo / reddit

Как вообще можно было придумать такое задание?

© Michael_Riendeau / reddit

«Создайте рыбку. Папа-кит встречает маму-черепаху. Как будет выглядеть их ребенок?»

Подразумевается, что у этого зуба что-то есть за фиговым листочком

© Dylflon / reddit

Над чем они смеются? Телевизор даже не включен в розетку

© sabeeef / reddit

«Я очень „рад“, что доверился этой схеме, облегчающей разметку, и просверлил ненужные отверстия»

© dark3stforest / reddit

Этот курьер доставляет посылку прямо с балкона

© suckbuckduck / reddit

У этой собаки 5 лап

© candidoruminante / reddit

Букву Н в слове «happy» видите? А дизайнер видит

© laiksnagi / reddit

А тут текст напечатан желтым цветом. На белом фоне

© Acidylia / reddit

«Нашел этот плакат в школе»

© nltom1192 / reddit

Ага, это Земля на коробке с пазлом

© boring_space_waffle / reddit

Почему все эти люди стоят на воде?

© Dziadek1 / reddit

Это пресс для изготовления котлет для бургеров. Но на картинке изображен сам бургер

© -ach / reddit

Отрезали квадратный кусок, а на лопатке оказался треугольный

© Ur-ghey / reddit

Нет, фото не смазанное. У нас от этой скатерти закружилась голова

© ostage_ded_lul / reddit

«Лица совершенно разные, какой пустяк», — подумал дизайнер

© Epicdude42069 / reddit

Когда дизайнер решил использовать фото с водяным знаком, а заказчик одобрил

© ChilliCZ / reddit

«Нашел это в детской книге для изучения английского языка»

© Andrewko_ / reddit

Инструкция LEGO: коричневые блоки напечатаны на черном фоне

© Seann7656 / reddit

Да-да, мониторы к кронштейнам крепятся именно так

© amazon

Вы сталкивались с похожими провалами дизайнеров?

Фото на превью TheRealMatu / reddit
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