20+ работ дизайнеров, которые дружат с фотошопом, но не с логикой

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В большинстве своем графические дизайнеры — это талантливые и креативные люди. Но иногда во время работы они так сильно увлекаются процессом или, наоборот, начинают витать в облаках, что в итоге допускают эпичные ляпы. Например, дорисовывают собаке еще одну лапу, печатают светлый текст на светлом фоне или помещают в учебник фото Нила Армстронга, а подписывают его «Юрий Гагарин».

Мы в AdMe.ru считаем, что ошибиться может каждый. Хотя, возможно, это сами заказчики придумали бредовые идеи, а дизайнеры просто воплотили их в жизнь. И получилось то, что получилось.

«Это капитан подводной лодки в моей книге по английскому»

Так, по мнению дизайнера этой коробки, работают весы

Как вообще можно было придумать такое задание?

«Создайте рыбку. Папа-кит встречает маму-черепаху. Как будет выглядеть их ребенок?»

Подразумевается, что у этого зуба что-то есть за фиговым листочком

Над чем они смеются? Телевизор даже не включен в розетку

«Я очень „рад“, что доверился этой схеме, облегчающей разметку, и просверлил ненужные отверстия»

Этот курьер доставляет посылку прямо с балкона

У этой собаки 5 лап

Букву Н в слове «happy» видите? А дизайнер видит

А тут текст напечатан желтым цветом. На белом фоне

«Нашел этот плакат в школе»

Ага, это Земля на коробке с пазлом

Почему все эти люди стоят на воде?

Это пресс для изготовления котлет для бургеров. Но на картинке изображен сам бургер

Отрезали квадратный кусок, а на лопатке оказался треугольный

Нет, фото не смазанное. У нас от этой скатерти закружилась голова

«Лица совершенно разные, какой пустяк», — подумал дизайнер

Когда дизайнер решил использовать фото с водяным знаком, а заказчик одобрил

«Нашел это в детской книге для изучения английского языка»

Инструкция LEGO: коричневые блоки напечатаны на черном фоне

Да-да, мониторы к кронштейнам крепятся именно так