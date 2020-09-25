20+ работ дизайнеров, которые дружат с фотошопом, но не с логикой
В большинстве своем графические дизайнеры — это талантливые и креативные люди. Но иногда во время работы они так сильно увлекаются процессом или, наоборот, начинают витать в облаках, что в итоге допускают эпичные ляпы. Например, дорисовывают собаке еще одну лапу, печатают светлый текст на светлом фоне или помещают в учебник фото Нила Армстронга, а подписывают его «Юрий Гагарин».
Мы в AdMe.ru считаем, что ошибиться может каждый. Хотя, возможно, это сами заказчики придумали бредовые идеи, а дизайнеры просто воплотили их в жизнь. И получилось то, что получилось.
«Это капитан подводной лодки в моей книге по английскому»
Так, по мнению дизайнера этой коробки, работают весы
Как вообще можно было придумать такое задание?
«Создайте рыбку. Папа-кит встречает маму-черепаху. Как будет выглядеть их ребенок?»
Подразумевается, что у этого зуба что-то есть за фиговым листочком
Над чем они смеются? Телевизор даже не включен в розетку
«Я очень „рад“, что доверился этой схеме, облегчающей разметку, и просверлил ненужные отверстия»
Этот курьер доставляет посылку прямо с балкона
У этой собаки 5 лап
Букву Н в слове «happy» видите? А дизайнер видит
А тут текст напечатан желтым цветом. На белом фоне
«Нашел этот плакат в школе»
Ага, это Земля на коробке с пазлом
Почему все эти люди стоят на воде?
Это пресс для изготовления котлет для бургеров. Но на картинке изображен сам бургер
Отрезали квадратный кусок, а на лопатке оказался треугольный
Нет, фото не смазанное. У нас от этой скатерти закружилась голова
«Лица совершенно разные, какой пустяк», — подумал дизайнер
Когда дизайнер решил использовать фото с водяным знаком, а заказчик одобрил
«Нашел это в детской книге для изучения английского языка»
Инструкция LEGO: коричневые блоки напечатаны на черном фоне
Да-да, мониторы к кронштейнам крепятся именно так
Вы сталкивались с похожими провалами дизайнеров?
Фото на превью TheRealMatu / reddit