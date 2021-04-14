20 пушистых негодников, которым только дай повод что-нибудь отчебучить
Большинство владельцев четырехлапых животных пытаются установить для них дома определенные правила: не спать в хозяйской кровати, есть в определенное время, не таскать еду со стола и тому подобное. Но некоторые питомцы не то что неспособны загонять себя в рамки, которые напридумывали эти «кожаные педанты», — они с удовольствием устанавливают собственные условия игры.
Мы в AdMe.ru не можем насмотреться на этих пушистых негодников, которые доказали, что лапки никому еще не мешали устроить анархию. А из бонуса вы узнаете, что не только домашние питомцы способны на маленький бунт.
1. «Смотри, теперь я курочка!»
2. «Мой пес прибежал с багетом, и я понятия не имею, где он его достал»
3. Так выглядит самая дорогая когтеточка в мире
4. «Мой кот — тот еще модник»
5. «2 бездомные собаки пили воду на улице, когда мой пес решил повести себя как настоящий негодяй»
6. Она научилась открывать мусорный бак и воровать куриные косточки
7. «Пес моих родителей случайно запер себя в душе и почти час пытался вылизать путь на волю»
8. «Он каждый день ворует мои тапочки»
9. Кого-то поймали на горячем
10. «Я велел ей поймать мышь, а не поговорить с ней по душам»
11. Работать дома с котами — то еще испытание
12. «И как я докатился до такой жизни?»
13. «Я пытался сфотографировать, как они обнимаются»
14. «Наш кот обожает, когда его носят по дому в пустой коробке из-под газировки»
15. «Мой пес устроил кромешный погром, а затем имел наглость просто сидеть и наблюдать за тем, как я убираю, вот с таким видом. Вы только взгляните на его лапу»
16. «Кажется, в этом году я не посажу рассаду»
17. Гиннесс стащил целый кусок сыра со столешницы
18. «Мы аккуратно сложили картонные коробки, чтобы отправить их на переработку. Спустя 5 минут вижу такую картину»
19. «Каждый мой день начинается вот так, поскольку Пеннивайз уверен, что все носки в доме принадлежат ему»
20. «Это мои трусы, а не твоя майка, Марселин!»
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А как у ваших питомцев с послушанием? Наказываете ли вы их за проделки и шалости?
Фото на превью nmnickel / Reddit
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