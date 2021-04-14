20 пушистых негодников, которым только дай повод что-нибудь отчебучить

Большинство владельцев четырехлапых животных пытаются установить для них дома определенные правила: не спать в хозяйской кровати, есть в определенное время, не таскать еду со стола и тому подобное. Но некоторые питомцы не то что неспособны загонять себя в рамки, которые напридумывали эти «кожаные педанты», — они с удовольствием устанавливают собственные условия игры.

Мы в AdMe.ru не можем насмотреться на этих пушистых негодников, которые доказали, что лапки никому еще не мешали устроить анархию. А из бонуса вы узнаете, что не только домашние питомцы способны на маленький бунт.

1. «Смотри, теперь я курочка!»

2. «Мой пес прибежал с багетом, и я понятия не имею, где он его достал»

3. Так выглядит самая дорогая когтеточка в мире

4. «Мой кот — тот еще модник»

5. «2 бездомные собаки пили воду на улице, когда мой пес решил повести себя как настоящий негодяй»

6. Она научилась открывать мусорный бак и воровать куриные косточки

7. «Пес моих родителей случайно запер себя в душе и почти час пытался вылизать путь на волю»

8. «Он каждый день ворует мои тапочки»

9. Кого-то поймали на горячем

10. «Я велел ей поймать мышь, а не поговорить с ней по душам»

11. Работать дома с котами — то еще испытание

12. «И как я докатился до такой жизни?»

13. «Я пытался сфотографировать, как они обнимаются»

14. «Наш кот обожает, когда его носят по дому в пустой коробке из-под газировки»

15. «Мой пес устроил кромешный погром, а затем имел наглость просто сидеть и наблюдать за тем, как я убираю, вот с таким видом. Вы только взгляните на его лапу»

16. «Кажется, в этом году я не посажу рассаду»

17. Гиннесс стащил целый кусок сыра со столешницы

18. «Мы аккуратно сложили картонные коробки, чтобы отправить их на переработку. Спустя 5 минут вижу такую картину»

19. «Каждый мой день начинается вот так, поскольку Пеннивайз уверен, что все носки в доме принадлежат ему»

20. «Это мои трусы, а не твоя майка, Марселин!»

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