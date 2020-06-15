20 пушистых негодников, для которых весь мир сосредоточен в миске с едой

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Будем честны: все мы неровно дышим к еде. Но род человеческий даже рядом не стоит с братьями нашими меньшими, которые ради лишней порции и жалобную мордашку скорчат, и на преступление против порядка пойдут.

AdMe.ru представляет вам фото обаятельных негодников, которые даже усы бы выменяли на вкусняшку.

Этот котик первый раз попробовал мороженое

«О, привет. А я тут, знаешь, просто сидел и не ел кошачий корм»

«Подруга оставляет еду на крыльце для кошек из сарая. Вот что она увидела, когда открыла шторы»

«Человек оставил банку с едой открытой. Попугаю-пухляшу ни капли не совестно»

«Лорда Бируса не останавливает даже то, что собачий корм подвешен»

«Мой кролик впал в пищевую кому (не буквально)»

«Наш кот — хитрюга. Мы спрятали его еду на кухонном шкафу, но он забрался туда и уже уплетает ее за обе щеки. Посмотрите на эту самодовольную морду!»

«Мне достаточно просто сказать слово „еда“ — и он слетает с катушек»

«Уснул прямо в тарелке после обеда. Боится пропустить новую порцию, наверное»

«Я думал, что у нее, как у бывшей уличной кошки, не будет настолько недовольной морды из-за еды»

«У меня не возникает проблем с уборкой детского кресла после кормления ребенка: пес вылизывает все крошки»

«Я оставил свою еду без присмотра всего на 2 минуты, а мой кот уже успел уснуть, пока уминал ее»

«Друзья попросили меня присмотреть за щенками корги. Я оставил их на 3 часа с кормом, вернулся и увидел это»

«Мы часто кормим бездомных кошек. Если я долго вожусь на кухне и не даю им поесть, то вот что происходит»

«Они забрались в мешок с собачьим кормом и теперь оказались в собачьем раю с раздутыми пузиками»

«Ветеринар сказал, что ему нужно сбросить больше 9 кг. Вот как он выглядит, когда я готовлю на кухне»

«Мама поймала белку за поеданием птичьего корма»

«Кот с собакой постоянно живут в доме. Но во время кормежки, пока собака не поест, кота выгоняют прогуляться, так как он отбирает у собаки еду. Вот как он реагирует»