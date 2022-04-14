20+ пушистиков, которые овладели искусством сна в совершенстве
Во время сна наши питомцы становятся особенно трогательными и очаровательными. Тем более, что порой животные могут принимать такие уютные позы, что хозяевам невольно хочется прилечь рядышком, отложив все дела.
Мы в AdMe.ru считаем, что здоровый сон — залог продуктивности и позитивного настроения, поэтому не смогли пройти мимо пушистиков, которые знают толк в том, как хорошенько выспаться.
Когда малыш крепко спит
Лапки кверху
Растут вместе и спят вместе
Где устал, там и прилег
«Готов к сказкам на ночь»
«Сегодня завела себе кота»
У него был тяжелый день
«Мой малыш вздремнул с уютом»
«Спасла эти четыре сладкие булочки»
Две мамы скооперировались
Сон как искусство
Маленький мальчик — большие лапки
Настроение — понедельник
Величественный пес в его естественной среде обитания
Инь и Янь
Как бы вы назвали эту позу для сна?
«Она всегда спит в максимально странных позах»
«Прилягу-ка я прямо здесь»
Похоже, ему удобно
Мало кто умеет так самозабвенно спать
«Но я заказывал ботинки!»
Сонный щеночек
Это был явно непростой день
А какие любимые позы для сна у ваших питомцев? Делитесь фотографиями в комментариях.
Фото на превью AndyFeelfine / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ пушистиков, которые овладели искусством сна в совершенстве
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