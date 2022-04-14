20+ пушистиков, которые овладели искусством сна в совершенстве

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Во время сна наши питомцы становятся особенно трогательными и очаровательными. Тем более, что порой животные могут принимать такие уютные позы, что хозяевам невольно хочется прилечь рядышком, отложив все дела.

Мы в AdMe.ru считаем, что здоровый сон — залог продуктивности и позитивного настроения, поэтому не смогли пройти мимо пушистиков, которые знают толк в том, как хорошенько выспаться.

Когда малыш крепко спит

Лапки кверху

Растут вместе и спят вместе

Где устал, там и прилег

«Готов к сказкам на ночь»

«Сегодня завела себе кота»

У него был тяжелый день

«Мой малыш вздремнул с уютом»

«Спасла эти четыре сладкие булочки»

Две мамы скооперировались

Сон как искусство

Маленький мальчик — большие лапки

Настроение — понедельник

Величественный пес в его естественной среде обитания

Инь и Янь

Как бы вы назвали эту позу для сна?

«Она всегда спит в максимально странных позах»

«Прилягу-ка я прямо здесь»

Похоже, ему удобно

Мало кто умеет так самозабвенно спать

«Но я заказывал ботинки!»

Сонный щеночек

Это был явно непростой день