23 человека поделились психологическими трюками, которые не раз их выручали

Иррациональность людей в принятии простых решений. Вы пришли в магазин и выбрали джинсы за $ 60. Вы сравниваете цены в интернете и видите, что в магазине рядом есть такая же пара за $ 20. Вы бы поехали, чтобы купить их? Большинство людей говорит, что да. Теперь представьте, что в магазине вы выбрали холодильник за $ 2 440 и находите такой же за $ 2 400 в 15 минутах езды. Вы бы поехали за более дешевым? Большинство людей говорит, что нет. Когда их спрашивают, почему они поедут за штанами, но не поедут за холодильником, они говорят об относительной разнице в цене — это и есть иррациональное поведение. Это дополнительные $ 40, и это все, что должно иметь значение для рационального человека. © fuckgoldsendbitcoin