23 человека поделились психологическими трюками, которые не раз их выручали
Согласно исследованиям американского ученого-нейробиолога Бенджамина Либета, наша свобода воли, возможно, является иллюзией. Его эксперименты показали, что мы принимаем решение еще до того, как это осознаем. Форумчане Reddit раскопали и другие феномены нашей психики, от которых взрывается мозг.
Мы в AdMe.ru прочитали каждый комментарий от пользователей и хотим поделиться с вами самыми безумными, на наш взгляд, психологическими эффектами.
- Если вы с кем-то увлеченно общаетесь и во время разговора даете этому человеку в руки предмет, скорее всего, он его возьмет. Неважно, книга это, апельсин или ручка. Без понятия, как называется этот феномен, но, зная принцип его действия, можно кого-нибудь разыграть. © lasteclipse
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Я делаю наоборот. Мой парень не любит делиться со мной печеньем, но если он с кем-то оживленно беседует, то я могу забрать печенье у него из рук и съесть его прямо перед ним. А когда разговор заканчивается, парень понятия не имеет, куда оно делось. © sincerelystan
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Если у кого-то приступ панической атаки или нервный срыв, начните дышать громко и регулярно. Возможно, человек этого не заметит, но он начнет дышать в том же темпе, что и вы. В отделении скорой помощи этот прием медсестры практикуют с пациентами, которые не могут взять себя в руки. © hell00zz
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Если вам нужно что-то вспомнить, подумайте об этом, когда делаете что-то необычное. Это свяжет память с этим действием и в дальнейшем сработает как триггер. Например: если мне нужно вынести мусор перед сном, я положу подушку на пол возле кровати. © Being_grateful
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Во время разговора с человеком, который пытается вами манипулировать, смотрите на его лоб чуть выше линии глаз. Тогда ему станет труднее лгать вам или пытаться повлиять на вас. © King_Kongs_Left_Nut
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Иррациональность людей в принятии простых решений. Вы пришли в магазин и выбрали джинсы за $ 60. Вы сравниваете цены в интернете и видите, что в магазине рядом есть такая же пара за $ 20. Вы бы поехали, чтобы купить их? Большинство людей говорит, что да. Теперь представьте, что в магазине вы выбрали холодильник за $ 2 440 и находите такой же за $ 2 400 в 15 минутах езды. Вы бы поехали за более дешевым? Большинство людей говорит, что нет. Когда их спрашивают, почему они поедут за штанами, но не поедут за холодильником, они говорят об относительной разнице в цене — это и есть иррациональное поведение. Это дополнительные $ 40, и это все, что должно иметь значение для рационального человека. © fuckgoldsendbitcoin
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Вину можно в буквальном смысле смыть. После мытья рук или принятия душа люди чувствуют себя менее виноватыми. Это исследование показало, что даже наблюдение за тем, как кто-то другой моет руки, уменьшает угрызения совести. © webhead19
- Закон Мерфиса гласит, что лучший способ узнать что-то в интернете — это не задать вопрос, а опубликовать неправильный ответ и позволить людям вас исправить. © explodingpineapple64
- Наш класс повторил эксперимент, в котором половина группы держала карандаш в зубах, а другая половина — на верхней губе. Затем нам дали комикс и попросили оценить, насколько он смешной. Для тех, кто использовал мышцы лица, связанные с улыбкой (карандаш в зубах), комикс стал субъективно смешнее, чем для тех, кто был нахмурен. Выбор между тем, чтобы улыбаться или грустить, может изменить ваши чувства и восприятие жизни. © Tinfed47
- Если кто-то на работе вас отвлекает и не понимает намеков на то, что неплохо бы оставить вас в покое, распечатайте что-нибудь и попросите его пойти за вами. Когда вы заберете бумаги из принтера, отведите этого человека за его стол, вместо того чтобы вернуться к своему. Он сядет, думая, что сам решил вернуться к своему рабочему месту. © CouleursCPA
- Когда вы разговариваете с кем-то и человек что-то вам рассказывает, задайте ему хотя бы один вопрос, прежде чем переходить к своей истории. Этим вы покажете, что вы слушаете его и интересуетесь им, и человек почувствует себя важным. Ненавижу, когда люди просто ждут своей очереди, чтобы поговорить. © newspapey
- Я работаю в лагере с детьми 3–4 лет. Иногда случается, что они, например, чуть-чуть ударяются пальцами, при этом все в порядке, но дети плачут так, как будто мир только что рухнул. Я предлагаю им заклеить рану пластырем и веду их к медсестре. Делаю повязку, даже если нет пореза, и спрашиваю, чувствуют ли они себя лучше. Дети улыбаются и говорят, что больше ничего не болит. Я так много раз делал, и это всегда работает. © desireeevergreen
- Если кто-то храпит, когда вы пытаетесь уснуть, но вы не хотите его будить, постучите по деревянному столу или шкафу. Наверное, их «спящий» мозг думает, что кто-то стучит в дверь, потому что это останавливает храп минимум на 5 минут. Я делаю это по крайней мере 4 раза за ночь, когда приезжаю в гости к бабушке. © Shawzok
- Я прочитал, что хороший трюк — это пойти на свидание в парк развлечений с американскими горками. Если свидание нравится, то нервное состояние, в котором человек находится из-за катания на горках, будет ошибочно принято за бабочек в животе, и он влюбится в вас сильнее. Но будьте осторожны: если вы не нравитесь человеку, эти ощущения будут восприняты как отвращение и впечатление о вас только ухудшится. © tentativetitle
- Когда вы благодарите кого-то за его поведение, человек будет с большей вероятностью так себя вести, даже если он раньше этого не делал. В детском саду провели эксперимент. Детей из 1-й группы попросили лучше убирать в комнате, так как она очень грязная. 2-й группе (контрольной) ничего не сказали, а детей из 3-й группы поблагодарили за то, что они хорошо после себя убирают. В итоге они намного лучше других поддерживали порядок. © responsibleyreckless
- Если кто-то пытается заставить вас принять решение в спешке, скорее всего, он предлагает вам сделку на плохих для вас условиях. Отказывайтесь. © Marise20
- Я парень среднего возраста, не работаю с клиентами и почти всегда одет небрежно. Однажды я возвращался с похорон и зашел в продуктовый магазин. Я заметил, что продавец ведет себя со мной странно: держит долгий зрительный контакт, обращается «сэр» и т. д. Потом до меня дошло, что это из-за костюма и галстука. С тех пор я зачастую так одеваюсь и почти всегда замечаю, что ко мне относятся более серьезно, чем когда я одет просто в джинсы и футболку. © framptal_tromwibbler
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Когнитивный диссонанс. Если наши действия не совпадают с нашими убеждениями, желаниями и т. д., то изменятся либо действия, либо мышление. По закону притяжения, если ты чего-то хочешь, притворись, что у тебя это есть. Когда я была очень застенчивой и хотела завести друзей и парней, я говорила себе: «Я не стесняюсь! Люди любят меня! У меня есть куча друзей!» Мое мышление не совпадало с поведением, но в итоге я начала действовать в соответствии со своими убеждениями. Получается, закон притяжения — это не доказанный факт, а когнитивный диссонанс. © 4215265
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Эффект хамелеона — «бессознательная имитация поз, манер, выражения лица и других форм поведения собеседников, при которой человек непреднамеренно подстраивается к другим в текущей социальной среде». Вы когда-нибудь замечали, что, если вы почешете нос или скрестите руки во время разговора с кем-то, он сделает то же самое? Эффект хамелеона. © General_Shou
- Если вы на вечеринке и у вас в руках напиток, не держите его на уровне груди, а опустите до уровня бедра или чуть ниже. Эксперты по языку тела говорят, что таким образом вы проецируете уверенность и открытость, и люди чувствуют большее желание общаться с вами. © QuestioningAccount1
- Теория Павлова. При достаточной практике какое-то событие может оказывать на нас определенное психологическое или физическое воздействие. Если вы жуете жвачку во время подготовки к экзамену и потом жуете резинку с тем же вкусом во время написания теста, вы вспомните все гораздо быстрее, потому что ваш мозг свяжет вкус и процесс жевания с информацией, которую вы в тот момент узнали. © __Tired__
- Эффект ноцебо. В Южной Африке была группа людей, которые страдали от электромагнитной гиперчувствительности из-за новой вышки сотовой связи. Люди испытывали головные боли, тошноту и т. п. и утверждали, что симптомы отступали, когда они отдалялись от этого объекта. В итоге во время того, как они рассказывали об этом суду, владелец вышки сообщил, что на протяжении последних 6 недель она была закрыта. © derf82
- В моем окружении все считают меня общительным. Но я интроверт и не люблю выходить на улицу. Уловка, которую я использую, когда иду на мероприятие, заключается в том, чтобы выбрать одного человека и задать ему вопрос о нем. Это может быть просто фраза: «Мне нравится твоя рубашка, где ты ее взял?», которая будет началом разговора. Люди любят говорить о себе, и когда вы теряетесь, просто задайте человеку вопрос о нем. © michaelad567
Какие еще феномены психики вы знаете? Какие пробовали применить в жизни?
Иллюстратор Leisan Gabidullina специально для AdMe.ru