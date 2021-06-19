20+ психологических трюков, которые проще пареной репы, но работают на 100 %
Сейчас такое количество модных книг по психологии, что прочесть их все невозможно даже при большом желании. А чтобы опробовать все советы на практике, не хватит жизни. Да еще и половина из них может оказаться пустой тратой времени.
Мы в AdMe.ru решили упростить задачу и узнать, какие психологические уловки действительно работают. А в бонусе — не самый полезный, но занимательный трюк, и попробовать его захочется обязательно.
- Используйте «я-высказывания», а не «ты-высказывания». Например: «Ты сделал это неправильно, попробуй еще раз». Человек чувствует, что вы его обвиняете. Попробуйте так: «Я не уверен, что это правильно, давай попробуем еще раз». А вместо «Скажи, если нужна будет помощь» я обычно говорю «Скажи, если я могу еще чем-нибудь помочь». © shiguywhy / Reddit
- Я всегда улыбаюсь, когда ко мне подходят люди, поэтому они думают, что я рад их видеть. Это помогает наладить разговор и завести много хороших знакомых. © FriedPickIes / Reddit
- Если вам попался вспыльчивый и грубый клиент, скажите, как цените его терпение и понимание. Он подумает: «Да, я терпеливый и понимающий» — и начнет вести себя именно так. © upperslide8 / Reddit
- Если кто-то говорит о вещах, в которых я хорошо разбираюсь, стараюсь задавать наводящие вопросы. Так я не выгляжу выскочкой, а другой человек получает удовольствие, что может показать свои знания. © Boring_Lead62 / Reddit
- При разговоре копируйте мимику собеседника. Только это должно выглядеть естественно, и тогда вы произведете приятное впечатление. © Ser_Parzival / Reddit
- Когда просите незнакомца о помощи, переходите сразу к делу, а потом уже обменивайтесь любезностями. Обычно люди начинают: «Здравствуйте, извините, пожалуйста, не подскажете...» Это звучит фальшиво. © spartanburt / Reddit
- Если вам что-то показывают, слегка приоткройте рот. Сильно не надо, на сантиметр достаточно. Так будет казаться, что вы заинтересованы. © ConstableBlimeyChips / Reddit
- На работе была девушка, которая мне очень нравилась. Каждый раз, как мы виделись, я предлагал ей ее любимые конфеты. Я проворачивал это неделями. И вот однажды она нашла меня и извинилась за то, что побеспокоила, но ей захотелось прийти повидаться перед недолгим отъездом. © thatdudefromPR / Reddit
- Когда человек мне что-то рассказывает, я не перебиваю и не задаю лишних вопросов. Так я получаю даже больше информации, чем если буду дотошно выспрашивать. © JanelLiie / Reddit
- Зевота заразительна. Я специально зеваю, чтобы подловить людей, которые смотрели на меня. © Sea_Masterpiece8891 / Reddit
- Если клиент рассержен, просто дайте ему выговориться. Не перебивайте, но иногда говорите что-то вроде: «Хорошо», «Я понимаю». Сделайте заметки и в конце резюмируйте сказанное. Большинство разгневанных клиентов просто хотят знать, что вы действительно обратили внимание на их проблему. Если человек звонит снова через какое-то время, я спрашиваю, решился ли их вопрос в прошлый раз. Обычно все приятно удивляются, что я помню их. © zerbey / Reddit
- Если вы участвуете в соревновании, спортивном или другом, и ваш противник вас превосходит, скажите ему что-то вроде: «Ты сегодня на высоте! Как у тебя получается?» Обычно человек делает это все на автомате, а после вашего вопроса он начнет думать о своих действиях и может проколоться. © DreadPirateGriswold / Reddit
- На самом деле не нужно много болтать, чтобы поддержать разговор. Просто время от времени повторяйте фразу собеседника в виде вопроса. Я научился этому на мастер-классе по переговорам. © Professional_Tune589 / Reddit
- Я научилась у Пэрис Хилтон: если вас просят сделать что-то, что вы не хотите, согласитесь, но сделайте это плохо. Больше вас не будут просить. Пользуюсь этим трюком уже 10 лет. © thebroadisbored / Reddit
- Прежде чем просить кого-то о большой услуге, попросите о каком-нибудь простом одолжении. © Sunsh1neMelting / Reddit
- Например, у вас холодные отношения с коллегой, но вы знаете, что она знаток Excel и сама говорит об этом без умолку. Просто попросите ее помочь с формулой Excel, и она сделает это с радостью. Людям нравится чувствовать себя полезными. © pm_me_taco_smell / Reddit
- Это больше для родителей или людей, наделенных властью. Лучший способ заставить кого-то сделать что-либо — это дать ему выбор. Перечислите кучу глупых вариантов и тот, что вы считаете лучшим. Завершите словами: «Мне лично нравится этот вариант, но выбирать, конечно, тебе». В 99 % случаев человек выберет тот, который вам нужен, но будет считать, что принял решение сам. © demonardvark / Reddit
- Когда вы не хотите продолжать разговор с кем-то, смотрите на середину лба своему собеседнику, как будто там что-то есть. Он почувствует себя некомфортно и постарается закончить разговор. Я все время проворачиваю это с людьми, от которых не в восторге. © Traditional_Call1062 / Reddit
- Я заметила, что люди позволяют помогать им, если думают, что я делаю это из эгоистичных соображений. «Позволь мне приготовить для тебя! Мне нужно потренироваться в приготовлении этого блюда!» © PrimusAldente87 / Reddit
- Когда вас кто-то выводит, просто соглашайтесь с ним, и неважно, что этот человек говорит. Если не разжигать огонь, у него быстро спесь сойдет. © Bossmantho / Reddit
- Иногда молчание на переговорах идет вам на пользу. Однажды я провернула хитрый трюк с начальником. Я высказала ему свою точку зрения, он что-то пробубнил и замолчал. Ну я тоже промолчала, и в конце концов шеф уступил. Если бы я заговорила первой, то, скорее всего, получила бы отказ. © baabaaredsheep / Reddit
Бонус: не самый полезный, но очень занятный трюк
- Смотрите людям в глаза при разговоре и дайте им что-нибудь в руки, они обязательно возьмут это. Меня так чуть не уволили, потому что я говорил с начальником и просто протянул ему мешок с мусором. Я ушел, а он еще минуту не мог понять, что произошло. Единственная причина, по которой меня не уволили, — он так и не смог понять, кто ему отдал этот мешок. Сказал, если узнает, сразу выпрет. Ну, уже прошел месяц. © Division__ / Reddit
Какими психологическими уловками вы пользуетесь в жизни?
Фото на превью Joseph Gotfriedy / Broadimage / East News
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