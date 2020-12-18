20+ простых, но гениальных решений от людей, которые справляются с любой проблемой одним щелчком пальцев

Каждый человек обладает собственным уникальным опытом, который нередко помогает облегчить жизнь и сэкономить время. Чтобы придумать маленькие лайфхаки для повседневной жизни, не обязательно иметь высшее образование или быть большим ученым. Люди просто живут и постоянно находят простые и быстрые решения самых разных задач.

Мы в AdMe.ru всегда рады рассказать, как сделать жизнь легче и приятнее. А потому хорошенько покопались в интернете и нашли для вас 20+ самых интересных лайфхаков со всего мира.

Еда

Никогда не могла понять, зачем на терке сторона с самыми мелкими дырочками. Варианты: чтобы делать цедру лимона или тереть мускатный орех. Вам часто нужна цедра? Регулярно трете мускатный орех? Однажды соседка подсказала: этой стороной идеально чистится рыба от чешуи. Я сомневалась, но попробовала. Результат — идеально чистая рыба без единой чешуйки за 2 минуты. Вот для чего нужна острая сторона терки!

Если вы хотите открыть стеклянную банку с закручивающейся крышкой (например, варенье или соленые огурцы), но крышка не двигается, то поместите кончик ложки под край крышки и затем потяните ложку на себя. Крышка чуть вздуется, и тогда вы сможете открыть банку. © kpssble / Reddit

Когда вы приходите в ресторан, отправляйтесь мыть руки только после того, как сделали заказ. Меню — самая грязная вещь в ресторане. © Jyotish Robin / Quora

Для растительного масла я использую старую бутылку кетчупа. Дело в том, что у бутылок с кетчупом очень маленькие отверстия, поэтому содержимое льется, только когда вы сжимаете бутылку. Это отлично помогает избежать перелива масла во время готовки. © desinica / Reddit

Если вы разогреваете в микроволновке уже готовую еду, поставьте мощность поменьше — так еда разогреется равномернее, чем если вы включите СВЧ на полную мощность. © little-lion-sam / Reddit

Компьютеры и работа

Вы можете добавить полужирный шрифт, курсив и даже зачеркнуть текст в своих сообщениях в WhatsApp. Чтобы выделить жирным шрифтом, нужно поставить звездочку по обе стороны от слова. Например, так: *текст*. Чтобы выделить курсивом, нужны подчеркивания по обе стороны от _слова_, а чтобы зачеркнуть слово, используйте ~тильды~. © Jyotish Robin / Quora

При написании электронного письма оставьте поле для адреса получателя пустым до тех пор, пока вы не будете готовы его отправить. Так вы обезопасите себя от случайной отправки недописанного письма. © Santosh Singh Dagur / Quora

Если вы любите слушать музыку, но она отвлекает вас от работы, попробуйте включить музыку из видеоигр: она создается специально такой, чтобы не отвлекать человека от основного действия. © Roma Amarnani / Quora

Если вы случайно включили Caps Lock и уже написали несколько слов, то вместо того, чтобы удалить их и начать набирать заново, попробуйте выделить написанное, а затем нажать Shift + F3. Это не универсальный способ, он работает не всегда, но в Outlook и в некоторых внутренних системах этот способ действует отлично. © Glitch_in_the_pink / Reddit

Быт

После использования блендера налейте внутрь немного средства для мытья посуды и горячей воды и включите его на минутку. Я потратила годы на то, чтобы отмывать его вручную. © enchantingcat / Reddit

Если вы уже легли в постель и подумали о чем-то важном, что вам обязательно нужно сделать утром, бросьте на пол какой-нибудь предмет, которого там не должно быть. Когда вы проснетесь утром, вы обратите на него внимание и вспомните то, о чем думали перед сном. © ThatTriciaGirl / Reddit

Я храню грязное белье в коробках под кроватью — в каждой из них лежат вещи определенного цвета. В итоге я ничего не забываю в корзине для белья, а просто выгружаю все из коробки в стиральную машину. И еще так легче увидеть, что нужно постирать в первую очередь. © polaroidbilder / Reddit

Если вы на время отложили какой-то предмет в сторону, скажите вслух: «Я положил отвертку около микроволновой печи» или что-то подобное. Это задействует намного больше областей вашего мозга (особенно речевые центры) и снижает вероятность того, что вы забудете, где оставили предмет. © MakesTypos / Reddit

Если вы беспокоитесь, что на пляже украдут ваш кошелек или ключи, пока вы купаетесь, то позаботьтесь о них заранее: возьмите старую бутылку из-под крема для загара и положите в нее мобильный телефон, ключи и деньги... Кто захочет украсть крем для загара? © Nurav Baruhan / Quora

Экономия

Часто стараюсь оценивать то, что покупаю, как часть чего-то большего или полезного. Например, стаканчик кофе — это 1/10 новой компьютерной игры, 10 обедов вне дома — это сумма затрат в хорошие выходные и т. д. © _mexicola / Reddit

Есть один хороший вопрос: «Сколько стоит вещь Х в рабочих часах?» Если я зарабатываю 500 рублей в час, то странно покупать кофе за 250. Это половина стоимости моей работы в течение часа. © Annonimus / Reddit

У меня нет вредных привычек, но в плане финансов я действую так, как если бы я их имел. То есть каждый понедельник я перевожу на свой сберегательный счет сумму, которую потратил бы за неделю на свою вредную привычку. Если люди, которые зарабатывают меньше меня, могут позволить себе тратить деньги на что-то подобное, то могу и я. © kebabhue / Reddit

Красота

Если вы хотите, чтобы ваш бюстгальтер не был заметен под белой рубашкой, то лучше выбрать тот, который по тону близок к вашей коже, например бежевый, светло-серый или лавандовый. Это может быть любой тон, который минимизирует разницу в цвете между кожей и бюстгальтером. © cheshire06898 / Reddit

Прицепите на кольцо с ключами резинку для волос. Во-первых, так вы всегда сможете надеть ключ на руку, а во-вторых, у вас при себе всегда будет резинка для волос — так вы не забудете взять ее с собой. © netflixanddeal / Reddit

Детские салфетки из любого магазина — прекрасная альтернатива дорогим средствам для снятия макияжа. Они очень нежные и легко снимают самый стойкий макияж. © desinica / Reddit

Иногда ежедневная смена наволочки может помочь от прыщей на лице (также можно накрыть подушку любой чистой тканью — полотенцем, футболкой и т. д.). © Annonimus / Reddit

Жизнь

Если заболевала в детстве и начинала капризничать и кукситься, мама тут же мне напоминала, что нас трое: мама, я и болезнь. И я либо на стороне мамы, либо же на стороне болезни. Там, где двое, там и победа. Очень хорошо действовало — тут же переставала хандрить и всячески помогала маме бороться с болезнью, стоически выдерживая все ингаляции, горчичники и невкусные лекарства. © «Подслушано» / Ideer

Всякий раз, когда делают укол, прошу предупредить меня, когда начнут. В этот момент делаю глубокий вдох и... Совсем не больно! Потому что дыхание мозг расценивает как наиболее важную функцию, нежели боль. Спасибо кафедре физиологии. © «Подслушано» / Vk

Лучшее средство для того, чтобы от вас отстали неприятные личности во дворе, — несильно пинать по колесам припаркованных машин, чтобы сработала сигнализация. Сам был свидетелем: задели мою машину, очень много народу выглянуло в окна, и нежелательные элементы сразу растворились, а находчивая девушка поспешила домой. © «Подслушано» / Vk

Всегда будьте особенно милы с администраторами: они ваш пропуск внутрь. Имейте это в виду, когда идете на собеседование или пытаетесь что-то продать владельцу компании. Если вы были невежливы с администратором, то можете не рассчитывать на успех. Это касается и разговоров по телефону: если в вашем голосе присутствуют снисходительные нотки, то ваше сообщение, при том условии, что оно не является критически важным, просто не передадут. © MrsTruce / Reddit

Летом в омыватель для своей ласточки заливаю воду с добавлением обычного ополаскивателя для белья. Никакой «антидождь» и в подметки не годится. © Подслушано / VK

Когда еду в такси и хочу забежать в магазин, чтобы купить себе что-нибудь вкусненькое, но не хочу, чтобы водитель включал режим ожидания, то говорю, что мне надо разменять 5 000 рублей. Работает на ура! © «Подслушано» / Vk