20 простых девушек повторили макияж звезд и показали голливудским визажистам, чего стоят
Знаменитости всегда стараются быть на высоте и уделяют внимание каждой мелочи, не говоря о макияже. Над лицами звезд колдуют самые искусные и именитые визажисты, восхищая всех вокруг мастерством. Только и среди самых обыкновенных любителей мейкапа найдутся те, кто сможет потягаться с профессионалами.
Мы в AdMe.ru точно знаем, что макияж — это настоящее искусство, а потому аплодируем этим 20 девушкам, которые повторили звездные образы.
«Вдохновилась образом Меган Фокс в фильме „Тело Дженнифер“»
- Я подумала: «Она выглядит как Меган Фокс» еще до того, как прочитала описание к фото! © SalgarandPepper / Reddit
«Наконец попробовала сделать подводку как в сериале „Ход королевы“»
«Воссоздала образ Бритни Спирс»
«Кайли Дженнер вдохновляет меня на макияж»
«Повторила макияж Холзи из клипа „Beautiful Stranger“»
«Стоит накраситься как Твигги, и сразу чувствую себя лучше»
«Макияж как у Тейлор Свифт в клипе „Blank Space“»
«Я просто влюбилась в макияж Кэти Перри в клипе „Dark Horse“»
«Накрасилась как Леди Гага в клипе „Judas“»
«Повторила макияж Бейонсе»
«Мое вдохновение — Одри Хепберн в фильме „Как украсть миллион“»
«Повторила макияж Мэдди из „Эйфории“, и это было весело»
«Я просто влюбилась в макияж Леди Гага в „Американской истории ужасов“»
«Макияж Дафны из „Скуби-Ду“»
«Многие говорят, что я похожа на Дуа Липу, поэтому я решила повторить ее образ»
«Я люблю Ариану Гранде. Только не смотрите на мои усы!»
Винтажный образ в стиле Элизабет Тейлор
«Розовые тени, как у Кайли Дженнер. Видите сходство?»
«Пыталась повторить образ Адель. Правда, поздно увидела, что брови получились не очень»
- Я даже вслух сказала: «Черт побери!» Это потрясающая работа! © kittenaura / Reddit
«Повторила мой любимый образ Эзры Миллера»
А какие у вас отношения с косметикой: любите экспериментировать или стараетесь вообще ею не пользоваться?
Фото на превью Arienbeauty / Reddit
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