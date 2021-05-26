20 простых девушек повторили макияж звезд и показали голливудским визажистам, чего стоят

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Знаменитости всегда стараются быть на высоте и уделяют внимание каждой мелочи, не говоря о макияже. Над лицами звезд колдуют самые искусные и именитые визажисты, восхищая всех вокруг мастерством. Только и среди самых обыкновенных любителей мейкапа найдутся те, кто сможет потягаться с профессионалами.

Мы в AdMe.ru точно знаем, что макияж — это настоящее искусство, а потому аплодируем этим 20 девушкам, которые повторили звездные образы.

«Вдохновилась образом Меган Фокс в фильме „Тело Дженнифер“»

Я подумала: «Она выглядит как Меган Фокс» еще до того, как прочитала описание к фото! © SalgarandPepper / Reddit

«Наконец попробовала сделать подводку как в сериале „Ход королевы“»

«Воссоздала образ Бритни Спирс»

«Кайли Дженнер вдохновляет меня на макияж»

«Повторила макияж Холзи из клипа „Beautiful Stranger“»

«Стоит накраситься как Твигги, и сразу чувствую себя лучше»

«Макияж как у Тейлор Свифт в клипе „Blank Space“»

«Я просто влюбилась в макияж Кэти Перри в клипе „Dark Horse“»

«Накрасилась как Леди Гага в клипе „Judas“»

«Повторила макияж Бейонсе»

«Мое вдохновение — Одри Хепберн в фильме „Как украсть миллион“»

«Повторила макияж Мэдди из „Эйфории“, и это было весело»

«Я просто влюбилась в макияж Леди Гага в „Американской истории ужасов“»

«Макияж Дафны из „Скуби-Ду“»

«Многие говорят, что я похожа на Дуа Липу, поэтому я решила повторить ее образ»

«Я люблю Ариану Гранде. Только не смотрите на мои усы!»

Винтажный образ в стиле Элизабет Тейлор

«Розовые тени, как у Кайли Дженнер. Видите сходство?»

«Пыталась повторить образ Адель. Правда, поздно увидела, что брови получились не очень»

Я даже вслух сказала: «Черт побери!» Это потрясающая работа! © kittenaura / Reddit

«Повторила мой любимый образ Эзры Миллера»