20+ простых девушек показали, что за крутым макияжем не обязательно идти к визажисту

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В соцсети Reddit есть особая группа Makeup Addiction, в которой каждый желающий может похвастаться своими макияжными навыками, поделиться лайфхаками или, наоборот, попросить совета. Это сообщество объединило самых разных девушек — кто-то из них уже является профессиональным визажистом, а кто-то радуется тому, что наконец научился рисовать ровные стрелки и скрывать косметикой проблемную кожу. О некоторых из них мы и решили рассказать.

AdMe.ru просмотрел все фотографии в группе и выделил среди них наиболее яркие. Наши героини покажут, как они выглядят с макияжем и без, и поделятся своими историями. А в конце статьи вас ждет бонус.

«Практикуюсь в макияже для собственной свадьбы. Моя цель — остаться собой и выглядеть естественно»

«Я официально стала визажистом для своей подруги. Немного беспокоилась, что брови получились разными, но, кажется, в целом все вышло неплохо»

«Мой 11-недельный малыш не спит дольше 10 минут. Вот как я успеваю накраситься за это время»

«Каждый день рисую себе румянец»

«Сделала себе макияж без макияжа»

«На меня сильно повлияли обучающие видео по макияжу и корейские бьюти-тренды»

«Ничего особенного, просто попыталась выглядеть пободрее»

«Полностью скрыла свои прыщи под косметикой»

«Конечно, макияж всегда получается лучше, если в этот день вам не нужно никуда идти»

«За день до моей свадьбы моя сестренка получила огромный ожог от воска. К счастью, у меня был фантастический визажист, который просто спас ее»

«С косметикой и без. Попыталась сделать свои веснушки более заметными, но все еще естественными»

«Моя мама никогда не красится. Сегодня я нанесла ей макияж, и она была шокирована, насколько сильно она изменилась»

«Мой обычный макияж без макияжа»

«Готова к свиданию с самой собой»

«Вдохновилась стилем гранж»

«Мое обычное „гламурное“ лицо, которое я рисую за 15 минут. Больше всего времени у меня уходит на ресницы»

«Да, я знаю, что мои брови все еще слишком разные»

«Преобразила свою маму»

«Попробовала создать свежий летний образ»

«Наконец-то я нашла средство, которое скрывает мешки под глазами»

«У меня кистозное акне, но сегодня мне сказали, что моя кожа выглядит великолепно»

«Мне нужен был образ в стиле Голливуд. Никогда еще на моем лице не было столько косметики»

Бонус: кажется, этот парень тоже овладел искусством макияжа без макияжа

Вы часто выходите из дома без макияжа? Или предпочитаете всегда хоть чуть-чуть, но подкраситься?