20+ простых, а главное, бесплатных советов, которые заменят не один сеанс у психолога

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С возрастом люди, как правило, становятся мудрее и циничнее, а идеалы молодости постепенно заменяются практичными истинами. Пользователи сети поделились советами с теми, кто только собирается начать жить в реальном мире, и хотя эти мысли кажутся не очень радужными, рациональное зерно в них все-таки есть.

Редакция AdMe.ru состоит из взрослых людей, но некоторые рекомендации даже нас заставили пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Важный совет, которого я и сама придерживаюсь: никогда и ни при каких обстоятельствах не работать с друзьями и родственниками. Ну и не иметь никаких денежных дел с ними же. © polinasvetkina / Pikabu

Если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, это именно так. Старайтесь быть объективными. © Vwoke_Owivri / Twitter

Будьте готовы к тому, что, как только вы сосредоточитесь на себе, остальные вас возненавидят. Не ожидайте, что ваши родители поддержат ваш выбор профессии. © Scott Hayden / Quora

Забудьте всю фигню, которой вас пичкали в детстве. Люди несправедливы. Упорный труд не всегда ведет к успеху, хотя его отсутствие точно станет причиной неудачи. Идеальной работы не существует, и на протяжении определенного времени любая работа — отстой, с этим надо просто смириться. © TimesUglyStepchild / Reddit

Не стоит чересчур стесняться — на самом деле на вас никто не смотрит, у всех хватает своих проблем. © OneEyedWilly101 / Reddit

Не просите маму постирать за вас. Даже если вы не знаете, как стирать ту или иную вещь, прочитайте инструкцию и попробуйте. Не бойтесь облажаться в мелочах. Когда в 25 лет вы будете полностью самостоятельны, а ваши друзья даже не будут уметь приготовить макароны с сыром, потому что боятся неудачи, вы поймете, почему я так говорю. © UtreraBunny / Reddit

Никогда не объясняйте чужой злобой то, что можно объяснить глупостью. В большинстве своем люди глупые, но не плохие. Когда кто-то подставляет вас, в 9 случаях из 10 это происходит потому, что он невнимательный дурак, а не из-за злобной мстительности. © Andrew Ferebee / Quora

Мир очень маленький, поэтому будьте осторожны, сжигая мосты. Вы удивитесь, с каким количеством людей из прошлого вы столкнетесь спустя многие годы, и, возможно, от них будет зависеть ваше будущее. © votedog / Reddit

Взрослая жизнь — это когда ты сама с собой говоришь, словно уставшая от бесконечного детского нытья мама: «Нет, шоколадку и чипсы нельзя, возьми что-то одно. Нет, это дорого, положи. Плакать дома будешь». © alaina_ok / Twitter

Даже если у вас есть деньги на что-то, это не означает, что вы можете себе это позволить. © Naweezy / Reddit

Правила — это обман. На самом деле никто не понимает, что происходит. Единственное исключение — финансы. Вот здесь очень четкие правила, и их действительно стоит выучить. © JerkJenkins / Reddit

То, что реально должны изучать в старших классах, — это налогообложение, ипотечное кредитование, экономия средств. Я знаю, что Колумб сделал в 1492 году, но понятия не имею, куда вложить деньги и как расплатиться с долгами! © rudnick_sam / Twitter

Доверяйте людям один раз. Можете дать им второй шанс, если хотите, но не будьте идиотом и не позволяйте обмануть себя трижды. © Arushi Bhasin / Quora

Перестаньте придавать значение тому, что кто-то говорит, что он собирается сделать. Важны действия, а не намерения. Не восхищайтесь людьми, которые делают то, что и так должны делать. Цените себя, если хотите быть ценимым другими. Нарциссы всегда будут проверять ваши границы, поэтому защищайте свои ценности, если хотите, чтобы их принимали во внимание. © Lily Mine / Quora

Цените себя, если хотите быть ценимым другими. Нарциссы всегда будут проверять ваши границы, поэтому защищайте свои ценности, если хотите, чтобы их принимали во внимание. © Lily Mine / Quora Незаменимых людей не бывает. Каждый человек живет своей жизнью, и если вы слишком часто отказываете кому-то во внимании, не удивляйтесь, что однажды вас тоже проигнорируют.

Научитесь чувствовать себя комфортно в одиночестве. Это не значит, что вы должны быть вечно одиноки, но в жизни любого человека бывают перерывы, когда просто ничего не происходит, и это нормально. © imakhink / Reddit

На четвертом десятке понимаешь, что на вопросы типа «А умеешь ли ты топить баню / жарить шашлык / водить машину?» (в общем, делать любую банальную фигню) лучше ответить «нет». © deleted / Pikabu

Если вам кажется, что кто-то не ценит ваши усилия, задумайтесь: не пытаетесь ли вы таким образом манипулировать? Попытки управлять кем-то при помощи чувства вины или благодарности вряд ли приведут к чему-то хорошему, особенно если вас поймают.