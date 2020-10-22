20 проницательных человек, у которых язык острее ножа и быстрее молнии

Бывает, натыкаешься в сети на определенный пост и хочется срочно его прокомментировать. Но, увы, не всегда получается придумать что-то меткое и уморительное. А вот некоторым людям это удается на раз-два, будто они посещают тайные курсы острословия. Например, такие уникумы могут запросто связать археологическую находку с белыми ходоками или ловко обыграть термин с несколькими значениями.