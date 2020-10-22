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20 проницательных человек, у которых язык острее ножа и быстрее молнии

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Бывает, натыкаешься в сети на определенный пост и хочется срочно его прокомментировать. Но, увы, не всегда получается придумать что-то меткое и уморительное. А вот некоторым людям это удается на раз-два, будто они посещают тайные курсы острословия. Например, такие уникумы могут запросто связать археологическую находку с белыми ходоками или ловко обыграть термин с несколькими значениями.

Мы в AdMe.ru потешили своего внутреннего юмориста, наткнувшись на гениев слова, которые по полной проявили себя в этой свежей порции комментариев.

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© l99l / pikabu, © VladFromVlad / pikabu, © nakedmexican / pikabu, © VladFromVlad / pikabu

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© bash.im

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© archaeologyart / twitter, © ManasAr23639657 / twitter, © Miguel Angel Blanco de la Rubia

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© CBSNews / twitter, © bozocomgripe / twitter, © Blue Star Line

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© bash.im

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© BrittanyVenti / twitter, © Asaaadude / twitter

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© bash.im

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© PrettyAmmina / twitter, © Its_Rozzie / twitter

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© bash.im

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© journal.tinkoff, © Настя Митюшова / journal.tinkoff

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© Red02 / pikabu, © Bigmak47 / pikabu

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© pikabu3221 / pikabu, © KOT268 / pikabu, © JohnIerihon / pikabu, © Иван Васильевич меняет профессию / Мосфильм

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© mikassong / twitter, © ashwinnmishra / twitter

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© glass09 / pikabu, © NaziDoktor / pikabu

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© deepmountains / pikabu, © ga100n / pikabu

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© AndreevThoughts / twitter, © Noimaginator / pikabu

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© pAgajudi45 / pikabu, © dhelld / pikabu, © energy02rus / pikabu

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© bash.im

А что было последним, что вызвало у вас неудержимый приступ смеха?

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