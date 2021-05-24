20+ производителей, которые заботятся о людях, словно любимая бабуля

Мы привыкли считать, что производители и продавцы думают только о том, как бы нажиться на людях и набить себе карманы. И на то есть причины: одни бессовестно не докладывают в продукты ингредиенты, другие обводят нас вокруг пальца обманчивой упаковкой или рекламой, а третьи отправляют одежду, которая не имеет ничего общего с фото в интернет-магазине. Неудивительно, что всякий раз, совершая покупку, мы ожидаем какого-то подвоха, а элементарная забота о потребителях кажется чем-то из ряда вон выходящим.

Мы в AdMe.ru свято верим в то, что не все производители коварны и расчетливы. Поэтому вспомнили случаи, когда продавцы позаботились о своих покупателях, словно о родных детях.

1. «Я нашел чашку, у которой есть кармашек для чайного пакетика»

2. Маркировка на этих шахматных фигурах подскажет новичкам, каким образом каждая из них может передвигаться по полю

3. «Купил во Франции мускатный орех, и к нему прилагалась маленькая терочка»

4. «Я только сейчас обнаружил, что мой рюкзак оснащен свистком, который может пригодиться в экстренных ситуациях — к примеру, если вы заблудились в лесу»

5. «Маркировка на моих контактных линзах имеет разный шрифт в зависимости от остроты зрения»

6. «Жвачка, которую я купила в Японии, идет со стопкой бумаги для ее удобной утилизации»

7. А в этой банке с огурчиками есть специальное подъемное приспособление, чтобы их было проще доставать

8. «К моим киви прилагался удобный ножик-ложка»

9. А этому производителю чувства юмора не занимать: острый соус он дополнил рулоном туалетной бумаги

10. «Вот что прилагалось к моему горячему шоколаду — малюсенький венчик»

11. Эти тележки для супермаркета изобрел гений, не иначе: они оснащены увеличительными стеклами, которые помогут прочитать мелкий шрифт на упаковках продуктов

12. Крышка на баночке с таблетками подскажет, в котором часу ее открывали в последний раз

13. А у этих носков есть потайной кармашек на молнии, в котором можно хранить ценные вещи

14. Японские туалеты оснащены кнопками, которые включают шум воды. Так никто не услышит, что вы там делаете

15. На этих банковских карточках сбоку есть специальные выемки — это подсказка для слепых людей, какой стороной их вставлять в банкомат и прикладывать к платежным устройствам

16. В Испании продается кола, банка которой оснащена пластиковой крышкой. И если вы не смогли выпить весь напиток сразу, то в такой таре он не разольется

17. На капюшоне куртки этого парня есть встроенные солнцезащитные очки

18. «Камера моего рабочего ноутбука оснащена затвором»

19. Пара нехитрых движений, и крышечка йогурта превращается в ложку

20. А в этой упаковке фиников есть специальное отделение для косточек

«Косточки складывайте сюда».

21. Солнцезащитный крем оснащен зеркальцем для максимально удобного нанесения

22. У флешки есть дисплей, который подскажет, сколько свободного места на ней осталось

23. Эту крышку от стакана можно использовать в качестве подставки для смартфона, чтобы ваш кофе-брейк прошел еще приятнее