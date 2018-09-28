20+ производителей, которые норовят обмануть нас буквально во всем
Конечно же, чтобы товар продавался, он должен выглядеть как заманчивое предложение. Но иногда производители заходят слишком далеко в попытках украсить то, что продают. Нам, например, кажется, что покрывать виноград краской перед продажей — это уже слишком.
AdMe.ru покажет самые бессовестные случаи обмана, зафиксированные покупателями.
«Я не ожидал от Burger King чего-то сверхъестественного, но в этот раз я действительно разочарован»
Фото товара в объявлении и то, что прислали на самом деле
Шоколадная лягушка оказалась не такой уж аппетитной
«Случайно уронил тюбик тонального крема моей девушки, а там такое»
Вот как фрукты на рынках становятся спелыми
10,0 % сока, которые при беглом просмотре читаются как 100 %
Рекламщики становятся все хитрее
Детская одежда с поддельным «регулируемым» поясом
Бумажные полотенца намотаны свободно, поэтому рулон выглядит толще, чем есть на самом деле
Сюрприз от производителей бекона
Фасоль упаковывают в пачки с зелеными полосками, чтобы она казалась яркой и спелой
А этот жидкий освежитель воздуха содержит гелевые шарики для увеличения объема
«Размер бутылки и фактическое количество. Вы можете заметить, что она почти пуста, только при правильном освещении, но не тогда, когда вы покупаете эту бутылочку онлайн за $ 37»
«И этот маркер стоил £ 2!»
Спасибо местному супермаркету за его щедрость
«200 блоков конструктора за $ 5. В коробке, у которой 80 % занимает пустое дно»
«Я потратила 5 минут, пытаясь снять колпачок с помады, прежде чем осознала, что на самом деле это жидкий блеск для губ»
Щедрость ресторанов фастфуда просто греет сердце
Обратите внимание на это еле заметное «от» на табличке
И из-за этого кусочка его называют чизбургером
«Я хотел купить клей, а не матрешку!»
Этот конус был на дне баночки с сухофруктами, чтобы они занимали меньше места
«Обычно мне нравится ирония, но не в этот раз»
Надпись на кружке: «Качество».
«Либо они не знают, как использовать фотошоп, либо не в курсе, как на самом деле выглядят женщины»
Из-за этого отражения упаковки кажется, что вы покупаете сразу 3 ручки
А этот магазин устроил распродажу, от которой вы точно останетесь в шоке
«Купи 1, получи 1 в подарок».
А с какими случаями наглости производителей сталкивались вы?
Фото на превью add217 / reddit