20+ производителей, которые норовят обмануть нас буквально во всем

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Конечно же, чтобы товар продавался, он должен выглядеть как заманчивое предложение. Но иногда производители заходят слишком далеко в попытках украсить то, что продают. Нам, например, кажется, что покрывать виноград краской перед продажей — это уже слишком.

AdMe.ru покажет самые бессовестные случаи обмана, зафиксированные покупателями.

«Я не ожидал от Burger King чего-то сверхъестественного, но в этот раз я действительно разочарован»

Фото товара в объявлении и то, что прислали на самом деле

Шоколадная лягушка оказалась не такой уж аппетитной

«Случайно уронил тюбик тонального крема моей девушки, а там такое»

Вот как фрукты на рынках становятся спелыми

10,0 % сока, которые при беглом просмотре читаются как 100 %

Рекламщики становятся все хитрее

Детская одежда с поддельным «регулируемым» поясом

Бумажные полотенца намотаны свободно, поэтому рулон выглядит толще, чем есть на самом деле

Сюрприз от производителей бекона

Фасоль упаковывают в пачки с зелеными полосками, чтобы она казалась яркой и спелой

А этот жидкий освежитель воздуха содержит гелевые шарики для увеличения объема

«Размер бутылки и фактическое количество. Вы можете заметить, что она почти пуста, только при правильном освещении, но не тогда, когда вы покупаете эту бутылочку онлайн за $ 37»

«И этот маркер стоил £ 2!»

Спасибо местному супермаркету за его щедрость

«200 блоков конструктора за $ 5. В коробке, у которой 80 % занимает пустое дно»

«Я потратила 5 минут, пытаясь снять колпачок с помады, прежде чем осознала, что на самом деле это жидкий блеск для губ»

Щедрость ресторанов фастфуда просто греет сердце

Обратите внимание на это еле заметное «от» на табличке

И из-за этого кусочка его называют чизбургером

«Я хотел купить клей, а не матрешку!»

Этот конус был на дне баночки с сухофруктами, чтобы они занимали меньше места

«Обычно мне нравится ирония, но не в этот раз»

Надпись на кружке: «Качество».

«Либо они не знают, как использовать фотошоп, либо не в курсе, как на самом деле выглядят женщины»

Из-за этого отражения упаковки кажется, что вы покупаете сразу 3 ручки

А этот магазин устроил распродажу, от которой вы точно останетесь в шоке

«Купи 1, получи 1 в подарок».

А с какими случаями наглости производителей сталкивались вы?