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20+ производителей, которые так перестарались с упаковкой товара, будто собирались его в космос запускать

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Наверное, многим приходилось сталкиваться с ситуацией, когда получаешь посылку, начинаешь ее распечатывать, но никак не можешь добраться до содержимого. Или покупаешь в магазине какой-нибудь товар, а на нем миллион слоев упаковки, из-под которых его просто не видно. Работники службы доставки знают свое дело: ни один продукт не пострадает на дне огромной коробки, будучи надежно завернутым в километры пузырчатой пленки.

Мы в AdMe.ru пересмотрели множество пользовательских фотографий, на которых упаковки так много, что кажется, будто ей можно обернуть весь земной шар и еще останется. А бонусом покажем, для чего служба доставки идет на такие меры предосторожности.

«Так выглядит упаковка для батарейки, которую я заказал через интернет»

© Jfonzy / Reddit

Если бы только природа нашла способ упаковать эти апельсины, чтобы нам не нужно было тратить на них столько пластика

© awlilnatty / Twitter

«Я заказал поддон, и сегодня он прибыл»

© xconverge / imgur

Отлично упаковали, Amazon!

© Cakalusa / imgur

Вы серьезно?

© AnnaBennett_94 / Twitter

«Упаковка для визитницы мне досталась в подарок»

© RickyRidel / Reddit

Слишком много для одного хот-дога

© mr_bu3 / Reddit

Плотный полиэтиленовый пакет для разрезанного на четвертинки арбуза

© oreece29 / Reddit

Вот что бывает, когда вы заказываете марки на Amazon

© TenFresh / imgur

«Объясните, пожалуйста, почему одну сережку диаметром 6 мм необходимо было упаковать в картонную коробку с более чем метром бумаги?»

© BeerWrangl / Twitter

В самом деле, каждая клубничка в отдельной ячейке?

© Greenpeace / twitter

Кажется, этот нож слишком мал для упаковки

© ferlorn / Reddit

3 слоя пластика, прежде чем вы доберетесь до шоколадки

© KnightSmile42 / Reddit

Виноградины в индивидуальной упаковке

© momonomo99 / Reddit

«Конечно, я рад, что 3 пары носков пришли в большущей коробке с 2 метрами пузырчатой пленки»

© DeLaNate / Twitter

«Они отправили мою пузырчатую пленку завернутой в бумагу»

© gtbuzztim / Reddit

Упаковка с упаковкой в упаковке. Больше пластика!

© sanxitin / Twitter

Необходимо упаковать отдельно малярную ленту, чтобы она не повредилась

© Little_Lorelei / Reddit

«Заказали детское питание. Обычно оно просто доставляется в коробке, но на этот раз мы получили 40 индивидуально упакованных контейнеров»

© giantturtledev / Reddit

Слишком много упаковки для крошечной конфеты

© RV_PJ / Reddit

На эти перцы явно не пожалели пластика

© PlattBrenda / Twitter

Так десяток яиц займет целый пакет

© jaxienine / Reddit

«Уважаемый отдел упаковки Amazon, возможно, вы переборщили с защитой лосьона. Я не уверен, что ему нужна была коробка такого размера и такая защита, но спасибо за излишнюю осторожность»

© Lewisbl11 / imgur

Как много пластика

© Nice_Sandwich / Reddit

Бонус: «Надеюсь, что там нет ничего хрупкого»

© The_NiNTARi / Reddit

А у вас бывали случаи, когда товар вам упаковали на славу? Поделитесь в комментариях.

Фото на превью awlilnatty / Twitter
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