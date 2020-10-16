20+ производителей, которые так перестарались с упаковкой товара, будто собирались его в космос запускать

Подписаться на AdMe Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Наверное, многим приходилось сталкиваться с ситуацией, когда получаешь посылку, начинаешь ее распечатывать, но никак не можешь добраться до содержимого. Или покупаешь в магазине какой-нибудь товар, а на нем миллион слоев упаковки, из-под которых его просто не видно. Работники службы доставки знают свое дело: ни один продукт не пострадает на дне огромной коробки, будучи надежно завернутым в километры пузырчатой пленки.

Мы в AdMe.ru пересмотрели множество пользовательских фотографий, на которых упаковки так много, что кажется, будто ей можно обернуть весь земной шар и еще останется. А бонусом покажем, для чего служба доставки идет на такие меры предосторожности.

«Так выглядит упаковка для батарейки, которую я заказал через интернет»

Если бы только природа нашла способ упаковать эти апельсины, чтобы нам не нужно было тратить на них столько пластика

«Я заказал поддон, и сегодня он прибыл»

Отлично упаковали, Amazon!

Вы серьезно?

«Упаковка для визитницы мне досталась в подарок»

Слишком много для одного хот-дога

Плотный полиэтиленовый пакет для разрезанного на четвертинки арбуза

Вот что бывает, когда вы заказываете марки на Amazon

«Объясните, пожалуйста, почему одну сережку диаметром 6 мм необходимо было упаковать в картонную коробку с более чем метром бумаги?»

В самом деле, каждая клубничка в отдельной ячейке?

Кажется, этот нож слишком мал для упаковки

3 слоя пластика, прежде чем вы доберетесь до шоколадки

Виноградины в индивидуальной упаковке

«Конечно, я рад, что 3 пары носков пришли в большущей коробке с 2 метрами пузырчатой пленки»

«Они отправили мою пузырчатую пленку завернутой в бумагу»

Упаковка с упаковкой в упаковке. Больше пластика!

Необходимо упаковать отдельно малярную ленту, чтобы она не повредилась

«Заказали детское питание. Обычно оно просто доставляется в коробке, но на этот раз мы получили 40 индивидуально упакованных контейнеров»

Слишком много упаковки для крошечной конфеты

На эти перцы явно не пожалели пластика

Так десяток яиц займет целый пакет

«Уважаемый отдел упаковки Amazon, возможно, вы переборщили с защитой лосьона. Я не уверен, что ему нужна была коробка такого размера и такая защита, но спасибо за излишнюю осторожность»

Как много пластика

Бонус: «Надеюсь, что там нет ничего хрупкого»