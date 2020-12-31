20+ производителей, которые подумали о клиентах дважды, а то и трижды

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На полках магазинов мы ожидаем увидеть скорее выдумки хитрых производителей, которые хотят продать 9 яиц вместо 10, 900 г муки вместо 1 кг или не доложить продукта в акционный товар. Но некоторые компании выбирают другой путь: упрощают жизнь клиентов, не жалеют приятных бонусов, которые вкладывают бесплатно, пытаются решить распространенные проблемы покупателя. Чего только стоят перчатки для поедания пиццы, мини-версии палаток для путешествий, дополнительный носок в упаковке.

Мы в AdMe.ru благодарны таким производителям, которые знают, как не только решить часть проблем клиентов, но и как поднять им настроение.

Зубная паста продается со специальным роликом, который помогает использовать все до последней капли

Машина для мытья тележек в супермаркете Германии

Такая разметка на внутреннем выступе в мерной чашке позволяет не поднимать ее на уровень глаз во время пользования

«Зубная щетка моего сына чистит зубы с обеих сторон одновременно»

«В Корее огурцы и вот это часто кладут в коробку вместе с пиццей»

«На этот бумажный пакет нанесли праздничный узор, поэтому его можно использовать в качестве оберточной бумаги для подарков»

«В резине этих шин есть зарубки с процентами, которые проявляются постепенно в зависимости от того, сколько километров вы проехали. Поэтому вы точно знаете, когда пора менять покрышки»

«Донышки баночек с приправами, которые прислала мне мама, — это магниты»

«Баночки для хранения, в крышечках которых предусмотрены специальные щипцы. Это позволяет не распространяться бактериям с пальцев, если вы достаете еду руками»

«Под первым слоем ткани на моей прихватке оказалась еще одна прихватка»

В ключе есть вынимающаяся часть — на случай, если вам понадобится более широкая выемка, чтобы хранить этот ключ в связке

«Эта краска для волос идет с перчатками для очков»

«Эта вкусняшка для собак продается со специальным зажимом, чтобы вы могли прикрепить ее к телефону и сделать селфи с собакой»

«Попросил к заказу дополнительный соус, и мне прислали больше 200 мл в упаковке!»

«В этом наборе носков оказался дополнительный носок в подарок»

«В бутылку солнцезащитного крема встроено зеркало, чтобы вы могли видеть свое лицо, когда наносите его»

«В отделе спортивных товаров есть мини-версии палаток, поэтому вы можете увидеть, как они смотрятся в собранном виде»

«У этой тарелки одна плоская сторона, чтобы вы могли пододвинуть ее поближе к краю стола»

«Эта колода карт поставляется с дополнительной картой — на случай, если какая-то из имеющихся карт потеряется или порвется»

«Эта замороженная еда запечатана под вакуумом, поэтому в окошках вы можете увидеть реальный состав блюда»