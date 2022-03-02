20+ производителей и дизайнеров, которые пекутся о клиентах, как о родных
Мы часто жалуемся на недобросовестных производителей, которым лишь бы денег заработать. Но есть и другие — те, которые делают все для комфорта людей. Будь то дизайнеры футболок или владельцы общественного транспорта — всем им хочется сказать спасибо.
Мы в AdMe.ru надеемся, что вам тоже встречались такие проявления заботы.
Теперь можно нести сразу несколько напитков и закусок в одной руке
Таблетки, которые можно легко разделить пополам или на 3 части
Правый наушник помечен красным цветом, что хорошо для людей со слабым зрением
«Моя невеста купила стол, в который встраиваются стулья»
Подставка для ног в автобусе, которую можно сложить, чтобы получились сиденья
«Расслабься, положи сюда ноги!»
На стакане нарисована бутылка, через которую можно видеть, сколько напитка осталось
Манекены в магазине разных размеров и роста
Коробка для обуви с удобной ручкой
Через окошки в упаковке видно, сколько внутри конфет и каких они вкусов
Поручни эскалаторов окрашены в цвета линий метро, к которым ведут
«Моя линейка изогнута с одного края, чтобы ее можно было легко взять со стола»
Ручка для ног, чтобы не замарать руки
«Мне доставили еду вместе с этими красивыми палочками»
Уборная для собак в аэропорту
По цвету клейкой ленты можно понять, что находится в коробке
Красная лента: свинина и овощи. Зеленая лента: свинина, овощи и лук. Синяя лента: свинина, овощи и грибы. Желтая лента: овощи и курица.
Одновременно ручка и подставка для телефона
Упаковка, которая позволяет увидеть, как выглядит вещь
Рисунок на обивке сидений в автобусе показывает, для кого предназначены места
«Купил футболку, а там на этикетке фотография девушки. Оказывается, она пропала, только что посмотрел в интернете»
«Зеркало в моем номере висит на петлях. Поэтому его можно в любой момент снять, чтобы убедиться, что здесь нет камер»
«На моем новом тостере есть кнопка „еще чуть-чуть“»
А вам встречались такие вещи, которые были сделаны с заботой о людях?
Фото на превью M4nam31s / Reddit
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