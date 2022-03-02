20+ производителей и дизайнеров, которые пекутся о клиентах, как о родных

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Мы часто жалуемся на недобросовестных производителей, которым лишь бы денег заработать. Но есть и другие — те, которые делают все для комфорта людей. Будь то дизайнеры футболок или владельцы общественного транспорта — всем им хочется сказать спасибо.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вам тоже встречались такие проявления заботы.

Теперь можно нести сразу несколько напитков и закусок в одной руке

Таблетки, которые можно легко разделить пополам или на 3 части

Правый наушник помечен красным цветом, что хорошо для людей со слабым зрением

«Моя невеста купила стол, в который встраиваются стулья»

Подставка для ног в автобусе, которую можно сложить, чтобы получились сиденья

«Расслабься, положи сюда ноги!»

На стакане нарисована бутылка, через которую можно видеть, сколько напитка осталось

Манекены в магазине разных размеров и роста

Коробка для обуви с удобной ручкой

Через окошки в упаковке видно, сколько внутри конфет и каких они вкусов

Поручни эскалаторов окрашены в цвета линий метро, к которым ведут

«Моя линейка изогнута с одного края, чтобы ее можно было легко взять со стола»

Ручка для ног, чтобы не замарать руки

«Мне доставили еду вместе с этими красивыми палочками»

Уборная для собак в аэропорту

По цвету клейкой ленты можно понять, что находится в коробке

Красная лента: свинина и овощи. Зеленая лента: свинина, овощи и лук. Синяя лента: свинина, овощи и грибы. Желтая лента: овощи и курица.

Одновременно ручка и подставка для телефона

Упаковка, которая позволяет увидеть, как выглядит вещь

Рисунок на обивке сидений в автобусе показывает, для кого предназначены места

«Купил футболку, а там на этикетке фотография девушки. Оказывается, она пропала, только что посмотрел в интернете»

«Зеркало в моем номере висит на петлях. Поэтому его можно в любой момент снять, чтобы убедиться, что здесь нет камер»

«На моем новом тостере есть кнопка „еще чуть-чуть“»