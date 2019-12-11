20 производителей, чьей щедрости хватило только на упаковку
Каждый день только в Нью-Йорке доставляется 1,5 млн посылок, и многие из них упакованы излишне тщательно. Супермаркеты Великобритании производят 800 тыс. т пластиковых отходов в год. Проблемы с упаковкой не ограничиваются ее избытком: иногда это непродуманность дизайна либо стремление продать поменьше товара в неоправданно большой коробке.
Мы в AdMe.ru уверены, что у каждого читателя есть опыт покупки товара, упаковка которого вызывает смешанные чувства — от досады до негодования.
«Вспомнил тут на тему хитрой упаковки. Нас угостили большой коробкой конфет. Размер коробки — примерно 50 на 35 см»
«Меня шокировал тот факт, что половину упаковки занимала пластиковая подставка»
Таблеток так мало, что все они помещаются в крышке
Размер тюбика крема для глаз в сравнении с коробкой от него
«Жена заказала 1 карандаш для глаз от Sephora. В коробку могло поместиться 100 таких карандашей»
«В копилку к молоку объемом 0,875 л, яйцам (9 шт. вместо 10) и прочему. В гостях у родителей натыкаюсь на такую упаковку. Пакетик чая всегда был 2 г, а тут такая „оптимизация“»
И все это ради двух маленьких коробочек
Помада занимает 2/3 коробки, остальное — отгороженный картоном пустой отсек. Это невозможно увидеть, не открыв упаковку
Капли для глаз, купленные за $ 15, и размер коробки
Колбаса занимает половину упаковки
Когда решил проверить, сколько на самом деле крема в баночке
Ну хоть доставка была бесплатной
Когда хотел порадовать себя лакомством, но не посмотрел объем, указанный мелким шрифтом
В упаковку из-под сыворотки могло бы поместиться 4 таких флакона
В коробке печенья из аэропорта половину места занимает воздух, аккуратно прикрытый картоном
В обеих упаковках одинаковое количество печенья — 220 г, но коробка побольше стоит дороже. В ней просто больше пустого места
Ореховые батончики заканчиваются сразу же после окошка в упаковке
«Отдала за упаковку $ 20. Расстроилась, когда увидела, что крем занимает всего лишь 1/4 часть коробки»
«Купил себе коробку дорогих конфет за € 13. Мое разочарование невозможно измерить, день испорчен»
Много пудры, не так ли? Неверно, коробка на 90 % бесполезна
Какие самые нелепые упаковки встречались вам?
Фото на превью exmasta / pikabu