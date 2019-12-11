20 производителей, чьей щедрости хватило только на упаковку

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Каждый день только в Нью-Йорке доставляется 1,5 млн посылок, и многие из них упакованы излишне тщательно. Супермаркеты Великобритании производят 800 тыс. т пластиковых отходов в год. Проблемы с упаковкой не ограничиваются ее избытком: иногда это непродуманность дизайна либо стремление продать поменьше товара в неоправданно большой коробке.

Мы в AdMe.ru уверены, что у каждого читателя есть опыт покупки товара, упаковка которого вызывает смешанные чувства — от досады до негодования.

«Вспомнил тут на тему хитрой упаковки. Нас угостили большой коробкой конфет. Размер коробки — примерно 50 на 35 см»

«Меня шокировал тот факт, что половину упаковки занимала пластиковая подставка»

Таблеток так мало, что все они помещаются в крышке

Размер тюбика крема для глаз в сравнении с коробкой от него

«Жена заказала 1 карандаш для глаз от Sephora. В коробку могло поместиться 100 таких карандашей»

«В копилку к молоку объемом 0,875 л, яйцам (9 шт. вместо 10) и прочему. В гостях у родителей натыкаюсь на такую упаковку. Пакетик чая всегда был 2 г, а тут такая „оптимизация“»

И все это ради двух маленьких коробочек

Помада занимает 2/3 коробки, остальное — отгороженный картоном пустой отсек. Это невозможно увидеть, не открыв упаковку

Капли для глаз, купленные за $ 15, и размер коробки

Колбаса занимает половину упаковки

Когда решил проверить, сколько на самом деле крема в баночке

Ну хоть доставка была бесплатной

Когда хотел порадовать себя лакомством, но не посмотрел объем, указанный мелким шрифтом

В упаковку из-под сыворотки могло бы поместиться 4 таких флакона

В коробке печенья из аэропорта половину места занимает воздух, аккуратно прикрытый картоном

В обеих упаковках одинаковое количество печенья — 220 г, но коробка побольше стоит дороже. В ней просто больше пустого места

Ореховые батончики заканчиваются сразу же после окошка в упаковке

«Отдала за упаковку $ 20. Расстроилась, когда увидела, что крем занимает всего лишь 1/4 часть коробки»

«Купил себе коробку дорогих конфет за € 13. Мое разочарование невозможно измерить, день испорчен»

Много пудры, не так ли? Неверно, коробка на 90 % бесполезна

Какие самые нелепые упаковки встречались вам?