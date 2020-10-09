20 доказательств того, что ни одна свадьба не обходится без происшествий

Нет такой невесты, которая бы не мечтала о том, чтобы ее свадьба прошла без сучка и задоринки. Однако, как показывает практика, такое возможно разве что в голливудских фильмах. В реальности же ни одно подобное торжество не обходится без сюрпризов. Но, кажется, так оно даже интереснее.