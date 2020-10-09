20 доказательств того, что ни одна свадьба не обходится без происшествий
Нет такой невесты, которая бы не мечтала о том, чтобы ее свадьба прошла без сучка и задоринки. Однако, как показывает практика, такое возможно разве что в голливудских фильмах. В реальности же ни одно подобное торжество не обходится без сюрпризов. Но, кажется, так оно даже интереснее.
AdMe.ru нашел на просторах сети 20 историй, которые доказывают, что бракосочетание без происшествия все равно что мед без ложки. А бонусом мы подготовили одну безумную идею для свадьбы, которая придется по вкусу только самым смелым.
- ЗАГС. Регистрация брака. Скучнейшее мероприятие. Заметно беременная невеста очень волнуется и на вопрос «Согласны ли вы?», поглаживая животик, отвечает (почему-то хриплым басом): «Хы, коню понятно!» Официальность мероприятия была необратимо разрушена. © sh5273 / Pikabu
- Недавно был на свадьбе: жених — скрипач, невеста — флейтистка, играют вместе в оркестре. На выкупе было испытание сыграть на гитаре песню, так сначала мы полчаса ждали, пока он ее настроит (сказал, что не может играть на таком инструменте), а потом еще муза его посетила на написание песни. Невеста в итоге сама спустилась. Творческие люди такие забавные. © «Подслушано» / Vk
- После того как мы с мужем обменялись кольцами, к нам начали подходить члены семьи и друзья, желая нас поздравить и обнять. Моя свекровь пошла напрямую к моему мужу и передо мной и 20 другими гостями разразилась слезами, сказала ему: «Как бы я хотела, чтобы ты никогда на ней не женился» и ткнула пальцем в мою сторону. После этого она ушла, все также плача и качая головой. © Frances Boone Wilder / Quora
- Это печальная, но правдивая история. Свадьба моих друзей была невероятно красивой, они выглядели такими счастливыми и были похожи на те идеальные пары, которые вместе состарятся. В какой-то момент, когда все танцевали, новоиспеченный муженек пошел за пальто для своей мамы, собравшейся уходить. И там, в гардеробной, он застукал свою новоиспеченную «идеальную» жену со своим свидетелем. Думаю, вы понимаете, чем они там были заняты. Я никогда не слышала, чтобы мужчина так плакал. Естественно, они развелись. Вот почему я никогда не понимала институт брака. И да, я больше никогда не разговаривала с этой подругой. © Erika Marie / Quora
- Я фотограф, снимаю в том числе и свадьбы. Дело было в начале 2000-х, тогда только начинал это дело. Пришел я на очередную свадьбу (сборы невесты) и дай, думаю, шуткану, так сказать, контакт с юмора налажу. Говорю невесте: «Такая молодая, красивая. Вся жизнь впереди. Оно тебе нужно?» (надеясь на улыбку и слова типа «Вы что, у нас любовь и все такое»). Но вижу в ее глазах слезы. Подружки все зыркнули на меня суровым взглядом, а одна отвечает: «Вы чего делаете?! Мы ее только успокоили!» © farhadvaleev / Pikabu
- Была на свадьбе, естественно, невеста кидала букет. И так вышло, что я его поймала за стебли, а одна девушка — за цветки. Она начала вырывать его и орать, что это она его поймала. Хотела не отдавать, но стало стыдно перед камерами и гостями — как леди, я уступила. Но эта особа выбила мне палец, сломала ноготь и поцарапала руки. © «Подслушано» / Vk
- Во время церемонии один из шаферов потерял сознание. Мы его вовремя поймали и опустили на пол. Однако его отец решил, что его оттуда нужно увести, поэтому он встал посреди мероприятия, схватил его и потащил в сторону скамьи. Когда он это делал, брюки на шафере сползли до колен. И вот отец тащит сына со спущенными штанами по алтарю. Это было довольно забавное зрелище. © spamjam09 / Reddit
- Невеста так и не объявилась. Все гости были уже в церкви вместе с семьями молодых. Подружек невесты тоже не было, а вот жених и его шаферы томились в ожидании. Мы все томились. Полтора часа. А потом объявилась одна из подруг невесты и сообщила всем, что та решила не выходить замуж, и, похоже, она использовала билеты на самолет, купленные на медовый месяц, чтобы сбежать с кем-то другим. Мы покидали церковь, находясь в некотором замешательстве. Нам, несомненно, было жалко жениха. Как бы там ни было, для невесты эта была только первая свадьба. Примерно через 40 лет она соберется под венец с мужем № 6. Правда я больше ни одной ее свадьбы не побываю. © Sharon Breivogel-Leonard / Quora
- На моей свадьбе у моей бабушки во время произнесения тоста выпали два зуба из вставной челюсти. Спустя полчаса два этих зуба искали все: и гости, и официанты, и даже мой муж. В итоге уже поздно вечером их нашел один из официантов и принес бабушке на блюдечке... © «Подслушано» / Vk
- Я была на свадьбе, на которой дружок и дружка состояли в серьезных отношениях друг с другом вот уже более 5 лет. В какой-то момент жених поднялся, чтобы произнести речь, и сказал: «Кажется, у моего свидетеля есть один серьезный вопрос, который он хотел бы задать своей девушке». Все думали, что он сейчас сделает ей предложение. Она вся засияла (говорила, что ждала предложения еще на Рождество, но тогда он подарил ей котенка), а он встал, со смущением что-то пробурчал и, ко всеобщему ужасу, сел обратно. Мне пришлось приложить максимум усилий, чтобы не заржать. © bouloo / Reddit
- Недавно на свадьбе мою подругу феерически стошнило на ее платье. Она не пила. Просто так она невзначай сообщила всем присутствующим, что свадьба-то «по залету». © «Подслушано» / Vk
- Невеста решила петь песню во время прохода к алтарю. Талантливой исполнительницей ее не назовешь, да и пела она вдобавок ко всему поверх песни Кэрри Андервуд, и все могли слышать оригинальный вокал. Когда она таки дошла до места, оставалась еще половина композиции, поэтому она встала и спела оставшуюся часть жениху. И все, что мы могли при этом делать, — это сидеть и смотреть. © reflectorvest / Reddit
- Самая кошмарная свадьба, на которой я была, — свадьба моего двоюродного брата. Ему на тот момент было 19, невесте 16. Они оба из неблагополучных семей, ненавидящих друг друга. Родственники с обеих сторон постоянно пытались оскорбить друг друга. Дед невесты, страдающий слабоумием, катался по залу в инвалидной коляске и не понимал, что происходит, кто все эти люди, и выражал свое явное недовольство происходящим. Брата невесты незадолго до этого освободили из тюрьмы, и он как минимум дважды был на грани того, чтобы затеять драку с гостями. Чтобы зарегистрировать их брак, нам пришлось ехать в другую часть города. А незадолго до начала церемонии мой двоюродный брат сказал, что кольца выпали из его кармана в доме невесты, но он почему-то не подобрал их. В итоге церемония состоялась без колец. Это была катастрофа. © Lilysnek / Reddit
- Поскольку речь пойдет о моей сестре, я останусь анонимом. Она была одной из подружек невесты на свадьбе, мы застряли в пробке и добрались туда в последнюю секунду. У нее не было времени, чтобы сходить в туалет до церемонии, и в процессе нее у сестры возникло острое желание пописать. Однако она не стала поддаваться панике. Но потом ей в нос попала пыль, она начала страшно чихать и из-за этого потеряла контроль над своим мочевым пузырем. Она убежала оттуда вся в слезах. © Anonymous / Quora
- Свадьба, лимузин. Остановились для очередной фотосессии, водитель заметил спущенное заднее колесо и набрал кого-то в телефоне: «Ма, у меня колесо спустило. Приезжай». Приехала мама на «Оке», достала компрессор и накачала сыну колесо. Мужики, видя всю эту дичь, спросили его, а не мог ли он сам накачать. Ответ был настолько очевидным: «У меня компрессор до заднего колеса не достает, лимузин же». © Sabay / Pikabu
- Однажды я был на свадьбе, на которой жениха прямо у алтаря стошнило на платье невесты (он сильно нервничал и перебрал накануне с друзьями). Невеста продолжала улыбаться (конечно, натянуто) и попросила регистратора продолжить церемонию. Перед началом банкета она переоделась из платья в джинсы и футболку. Фотосессия была перенесена (ее решили делать после медового месяца, чтобы платье могли очистить и прогладить). Я часто задавался вопросом, чего ему стоили извинения. Они до сих пор вместе, уже 6 лет, у них 3 детей (мальчики-близнецы и девочка), и все у них в порядке. © Stephanie McDaniels / Quora
Бонус: желание клиента — закон
Как прошла ваша свадьба? Возникало ли у вас желание переиграть этот день заново по какой-либо причине?
Фото на превью AcaciaBrinley / Twitter