20+ продуктов, вкус которых привычен для местных и совершенно безумен для иностранцев

Вкусы и предпочтения в еде — вещь очень субъективная. Наверное, именно поэтому производители все время придумывают что-то новое и необычное, подстраиваясь под самые разные запросы. Один и тот же продукт в одной стране выпускают только сладким, а в другой он может быть и горьким, и кислым, и соленым. Но спрос от этого не меньше.

Мы в AdMe.ru просто не могли не обратить внимание на самые безбашенные вкусы, которые доказывают, что в любой стране есть то, что способно сильно удивить, причем встретить это можно даже в обычном магазине или кафе.

«Мороженое со вкусом яйца отвратительное. Но постоянно встречала китайцев с ним, потому и решилась попробовать. Желтая часть на вкус как желток»

«Или мороженое со вкусом гороха»

«Мясные нитки напоминают очень неправильную сахарную вату. Меня всегда возмущает их присутствие в заказанных мною десертах с кремом. А еще с ними делают конфеты»

Обычный торт в Швеции. В составе — морепродукты

Сок квашеной капусты не такая уж и редкость в Австрии и Германии

«Острый сникерс. Сначала сладкий и обычный на вкус, но потом резко становится реально острым. Я плевалась, комбинация сладкого и горького на вкус так себе»

«Желе из матчи, больше похожее по вкусу на огурец, и начинка из фасоли — как вам? В Китае фасоль часто добавляют в выпечку и десерты»

«Помидор — это фрукт в Китае, поэтому его можно встретить в десертах, на тортах и продается он всегда в отделах с фруктами. У нас в столовой можно было купить нарезанный помидор, посыпанный сахаром»

«Булочка очень странной консистенции: как будто жуешь резину»

«Пластмассовые» чипсы из Китая. Чтобы их приготовить, нужно нагреть масло и окунать туда по чипсине. Критерий готовности — «раскрытие» и съедобный вид

«Cерия лапши Cup Noodle Rich с икрой морского ежа. Она выглядит очень круто. Надписи переливаются золотым цветом на свету. Вкус специфический: лапша сладковатая»

Рыба-мороженое, для начинки которой используется сладкая фасолевая паста. Есть и другие вкусы: батат, клубника и зеленый чай

«Растворимая лапша со вкусом борща, купленная в Польше. С домашним борщом вкус не сравнится. Это скорее свекольный суп без мяса и навара, но все же довольно аппетитный и немного пряный»

А вы бы осмелились съесть фирменное японское печенье с осами?

«Сахар в кристаллах и измельченный. Странно, но китайцы почти никогда не берут измельченный. Только в кристаллах»

Чипсы со вкусом соленых яиц

Веджимайт — соус из дрожжевого концентрата темно-коричневого цвета, без которого большая часть населения Австралии не представляет себе жизни

Fanta настолько популярна в Германии, что даже породила гибридный безалкогольный напиток под названием Spezi — смесь колы и апельсиновой содовой

Немецкий деликатес Mettigel (меттигель). Это приправленная свежая сырая свинина в виде ежа с луковичными иглами

«У нас в Индии есть жареная чечевица. Она просто соленая, но очень вкусная»

Традиционный десерт с шариками таро в Тайване. Ледяная стружка со сладким картофелем и шариками из крахмала сбрызнута коричневым сахарным сиропом. Подается с фасолью