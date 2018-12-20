20 проделок, за которыми могли стоять только мужчины

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Не зря говорят, что мужчины как дети: нет-нет да и выкинут такой фортель, что не знаешь, смеяться или плакать. Фантазии и предприимчивости им не занимать: то наденут на работу свитер с кентавром — Санта-Клаусом, то повесят в гостиной пародию на картину «Крик» с Пикачу в главной роли. В общем, веселятся как могут.

AdMe.ru решил отдать должное такой изобретательности. Ловите 20 фотографий, которые еще раз докажут: если в доме есть мужчина, скучать не придется.

«Я нанял тренера для моих только что вылупившихся бородатых драконов»

Не торопитесь увеличивать фото

«Мой муж Йен настоял, чтобы у нашего щенка по кличке Нала был рождественский носок. Мне казалось это милым, пока я не поняла, что у мужа были скрытые мотивы»

Когда электрик приходит в церковь или любое другое общественное место

«Он думал, что может спать и есть в моем доме, не работая»

«Цифровой дисплей установили вверх ногами, но мне нравится думать, что я еду на такой высокой скорости»

Первые 40 лет — самые веселые в жизни мальчиков

Почувствуй дух Рождества

Сделать собаке прическу во время купания — это святое

И еще немного рождественской магии

Когда мама уехала в спа и оставила папу за главного

«Наконец-то я повесил эту картину»

«Моя жена сказала, что у нас мало моих фотографий... Я исправился»

«Мой парень заметил „легальную“ мышиную нору в кабинете своего дантиста»

«Каждый ноябрь мой парень и его друзья делают тематическую „небритую“ фотографию»

Кажется, он уже не вернется

«Пропал без вести. Видели в последний раз: Под каблуком его девушки. Другая информация: Может все еще носить поводок, который на него надела его девушка. Главный подозреваемый: Его девушка. Вознаграждение: $ 1,5 и упаковка чипсов. Его товарищи очень беспокоятся и хотели бы его вернуть».

Такое соревнование могли придумать только мужчины

Когда нашел свое место в этом мире

Бонус: а вот как у мужчин все начинается

«Мой первоклассник, ожидающий школьный автобус, выглядит так, будто у него экзистенциальный кризис»

«Попросил своего четырехлетку уложить нашего нового щенка спать. Вот что я увидел, когда вернулся»

А о каких чисто мужских проделках можете рассказать вы?