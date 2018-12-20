20 проделок, за которыми могли стоять только мужчины
Не зря говорят, что мужчины как дети: нет-нет да и выкинут такой фортель, что не знаешь, смеяться или плакать. Фантазии и предприимчивости им не занимать: то наденут на работу свитер с кентавром — Санта-Клаусом, то повесят в гостиной пародию на картину «Крик» с Пикачу в главной роли. В общем, веселятся как могут.
AdMe.ru решил отдать должное такой изобретательности. Ловите 20 фотографий, которые еще раз докажут: если в доме есть мужчина, скучать не придется.
«Я нанял тренера для моих только что вылупившихся бородатых драконов»
Не торопитесь увеличивать фото
«Мой муж Йен настоял, чтобы у нашего щенка по кличке Нала был рождественский носок. Мне казалось это милым, пока я не поняла, что у мужа были скрытые мотивы»
Когда электрик приходит в церковь или любое другое общественное место
«Он думал, что может спать и есть в моем доме, не работая»
«Цифровой дисплей установили вверх ногами, но мне нравится думать, что я еду на такой высокой скорости»
Первые 40 лет — самые веселые в жизни мальчиков
Почувствуй дух Рождества
Сделать собаке прическу во время купания — это святое
И еще немного рождественской магии
Когда мама уехала в спа и оставила папу за главного
«Наконец-то я повесил эту картину»
«Моя жена сказала, что у нас мало моих фотографий... Я исправился»
«Мой парень заметил „легальную“ мышиную нору в кабинете своего дантиста»
«Каждый ноябрь мой парень и его друзья делают тематическую „небритую“ фотографию»
Кажется, он уже не вернется
«Пропал без вести.
Видели в последний раз: Под каблуком его девушки.
Другая информация: Может все еще носить поводок, который на него надела его девушка.
Главный подозреваемый: Его девушка.
Вознаграждение: $ 1,5 и упаковка чипсов. Его товарищи очень беспокоятся и хотели бы его вернуть».
Такое соревнование могли придумать только мужчины
Когда нашел свое место в этом мире
Бонус: а вот как у мужчин все начинается
«Мой первоклассник, ожидающий школьный автобус, выглядит так, будто у него экзистенциальный кризис»
«Попросил своего четырехлетку уложить нашего нового щенка спать. Вот что я увидел, когда вернулся»
А о каких чисто мужских проделках можете рассказать вы?
Фото на превью Scaulbylausis / Reddit