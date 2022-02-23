20+ продавцов и производителей, которых хочется спросить: «Зачем и почему?»
Многим знакомо ощущение, когда в магазине глаза разбегаются от многообразия. Чтобы выделиться, каждый продавец и производитель стремятся сделать свой товар уникальным. Но порой они уж слишком стараются, и выходит обратный эффект.
Мы в AdMe.ru не сомневаемся, что и вы сталкивались с такими причудами.
Зубная паста, которую можно запросто перепутать с жидким мылом
Этот пакет не жирный, на нем такой рисунок
Мыло с настоящими древесными опилками
Многоуважаемые производители масленок, только один вопрос: «Почему?»
Уже сразу грязные кроссовки
Арахисовое масло в не совсем подходящей упаковке
1 кусочек хлеба в индивидуальной упаковке
Эта Чудо-женщина больше похожа на Супермена в женской одежде
Производители ноутбуков, пожалуйста, делайте расстояние между USB-слотами чуть больше!
«Заказала чай. Он пришел в таком виде: каждый пакетик упакован в отдельную коробочку!»
Кружки с такими ручками очень неудобно держать
Соленое масло — в синей обертке, но в красной коробке, а несоленое — в красной обертке, но в синей коробке
Так удобно, когда на зеркальце есть лампочки. Жаль только, что они ненастоящие
Кто эти люди, которые придумали такое, потом одобрили и запустили в производство?
«Моя новенькая метла»
Заварник с металлической ручкой, которая нагревается
«Дочка купила новые карандаши. И эта деталь выводит ее из себя»
«Дочка пожаловалась, что ей велики штаны. Хотела затянуть шнурок, а он тут, оказывается, для красоты просто»
Блокнот с названием «Жизнь без пластика — это прекрасно» завернут в пластик
Фотобудка, где можно сделать снимки в образе... большого пальца
Это можно есть. Это черный сыр, который зачем-то еще и покрыли черным воском
Только производители витаминов могут засунуть в маленькую баночку почти полметра ваты
«Сегодня не мог понять, какого лешего у меня нос грязный. А потом оказалось, вот оно что»
«В кофейне заменили крышки у стаканчиков на белые, а надписи, соответственно, теперь делают черным маркером».
У вас были случаи, когда вас выводили из равновесия непродуманные решения продавцов или производителей товаров?
Фото на превью afternoonview / Reddit, Crystal_Rules / Reddit
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