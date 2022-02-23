20+ продавцов и производителей, которых хочется спросить: «Зачем и почему?»

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Многим знакомо ощущение, когда в магазине глаза разбегаются от многообразия. Чтобы выделиться, каждый продавец и производитель стремятся сделать свой товар уникальным. Но порой они уж слишком стараются, и выходит обратный эффект.

Мы в AdMe.ru не сомневаемся, что и вы сталкивались с такими причудами.

Зубная паста, которую можно запросто перепутать с жидким мылом

Этот пакет не жирный, на нем такой рисунок

Мыло с настоящими древесными опилками

Многоуважаемые производители масленок, только один вопрос: «Почему?»

Уже сразу грязные кроссовки

Арахисовое масло в не совсем подходящей упаковке

1 кусочек хлеба в индивидуальной упаковке

Эта Чудо-женщина больше похожа на Супермена в женской одежде

Производители ноутбуков, пожалуйста, делайте расстояние между USB-слотами чуть больше!

«Заказала чай. Он пришел в таком виде: каждый пакетик упакован в отдельную коробочку!»

Кружки с такими ручками очень неудобно держать

Соленое масло — в синей обертке, но в красной коробке, а несоленое — в красной обертке, но в синей коробке

Так удобно, когда на зеркальце есть лампочки. Жаль только, что они ненастоящие

Кто эти люди, которые придумали такое, потом одобрили и запустили в производство?

«Моя новенькая метла»

Заварник с металлической ручкой, которая нагревается

«Дочка купила новые карандаши. И эта деталь выводит ее из себя»

«Дочка пожаловалась, что ей велики штаны. Хотела затянуть шнурок, а он тут, оказывается, для красоты просто»

Блокнот с названием «Жизнь без пластика — это прекрасно» завернут в пластик

Фотобудка, где можно сделать снимки в образе... большого пальца

Это можно есть. Это черный сыр, который зачем-то еще и покрыли черным воском

Только производители витаминов могут засунуть в маленькую баночку почти полметра ваты

«Сегодня не мог понять, какого лешего у меня нос грязный. А потом оказалось, вот оно что»

«В кофейне заменили крышки у стаканчиков на белые, а надписи, соответственно, теперь делают черным маркером».