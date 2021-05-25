20+ продавцов и маркетологов, у которых так и хочется спросить: «Совесть есть? А если найду?»

Реализовать свой товар как можно выгоднее мечтают, пожалуй, все производители и продавцы. Кто-то идет путем улучшения качества продукта, чтобы выгодно выделиться на фоне конкурентов, другие вкладываются в рекламу. А некоторые применяют такие хитрости и уловки, что у доверчивых покупателей начинает дергаться глаз.

Мы в AdMe.ru рассмотрели фотографии пользователей, которые оказались шокированы ушлостью продавцов и маркетологов. И этим людям хочется искренне посочувствовать.

«Купил коробку конфеток по акции за ₽ 99. 3 коробки! Я-то знаю, что ₽ 160 ее цена была, так как недавно брал. Обрадовался удачной покупке. А открыв коробку, обалдел. Нет, вся моя семья обалдела!»

«Но жаловаться не на что. Если осмотреть коробку, то сбоку можно найти массу. Для сравнения открыл обе коробки: старую (500 г) и новую (180 г). Производитель, зачем ты так?»

«Город Магадан, сеть супермаркетов местного торговца. Он, считай, монополист. К тому, что в сезон краснодарские помидоры за ₽ 30 у нас по ₽ 650, мы привыкли. Здесь же уже просто нет слов»

«Наверное, картофель нарезал лично Гордон Рамзи».

«Долгое время уже покупаю эти салфетки. Полгода назад они стоили около ₽ 17, сегодня уже ₽ 20. Но это не главное. Нашел в глубине кухонного шкафчика старую пачку салфеток. Разница меня удивила»

«Решил открыть банку горошка. „Молодой горошек нежный“ — гласила привлекательная этикетка. Каково же было мое разочарование после открытия банки»

«Выбирал кофе. 1 кг, 100 % арабика, сделано во Франции. Выглядит неплохо, надо пробовать. Дома мне показалось, что пачка подозрительно легкая, решил взвесить на кухонных весах»

«У вас вообще есть контроль качества на производстве? Или кофе на полке ссохся, потеряв почти 100 г? Позвонил в поддержку, сказали, если что-то не нравится, возвращайте в магазин. Ах да, цена — ₽ 722».

Скидка 100 % — это ведь бесплатно. Или нет?

«Фото прошлого года. Город Анадырь, Чукотка»

«Я ожидал немного больше шоколадной крошки»

«Захотел купить оригинальной закусочки, а там...»

Круассаны из супермаркета. Щедрая душа

Найдите отличия между упаковкой и содержимым

Так вот, оказывается, из чего состоит мед. Интересно, пчелы в курсе?

«Вчера поели пельмешки. Прошу обратить внимание на то, что из 8 только 2 имеют начинку... Наслаждаемся»

Да зачем заморачиваться с этими шоколадными капельками? И так сойдет

«Увидел в магазине трехлитровую банку березового сока. И только дома жена прочитала состав. Сока здесь нет совсем вообще нисколько»

Вероятно, макароны просто утонули в соусе...

«Увесистая банка в 525 г сулила достойный инстаграма ужин и нажористый завтрак. Вскрываем!»

«Под толщей водянистого студня покоилось жмячло из говяжьего жира и мяса. Основу блюда составила пара крупных кусков малоприятного дрожащего целлюлита. Все, что можно классифицировать как мясо, было взвешено отдельно. Это менее 13 % от общей массы».

«Купил выпечку с мясом. Решил, что половинки к чаю хватит, разрезал. На вид вроде действительно с мясом. Но вид обманчив»

Этот бобовый микс кажется слишком однородным

«Решила я тут испечь кексы, прикупила мак. Отмеряю необходимый по рецепту вес и понимаю: что-то в пачке маловато осталось... И что я вижу, взвесив все содержимое?»

«Недосып 25 %! Производитель, вы там кому и на что собираете, недосыпая в пачки? Да и задумалась: а что еще недосыпают производители, думая, что никто не будет заморачиваться взвешиванием?»

«Купила котам лакомство. Не думала, что на котах так экономят производители. Это все, что было в пачке. Коты есть это не захотели»