20+ продавцов еды, которые ловко обводят клиентов вокруг пальца

Заказывая блюдо в ресторане, на дом или просто покупая любимые лакомства в магазине, мы часто ведемся на красивую картинку, будь то меню или упаковка. Вот только надежды на добросовестность того, кто это блюдо готовил, нередко разбиваются вдребезги о халатность или простое желание сэкономить. В результате нам приходится довольствоваться чизбургерами без сыра, салатами из одного ингредиента и шашлычками размером с зубочистку.

Мы в AdMe.ru можем только посочувствовать героям этой подборки, которые просто хотели вкусно покушать, но остались с носом. Хочется верить, что в следующий раз им повезет чуточку больше.

1. «Ожидание и суровая реальность с 3 оливками. Считаю, что такой сервис нужно запретить»

2. «Несмотря на стоимость мороженого, я малость разочарован»

3. «Чувствую себя обманутым»

4. Когда вместо M&M’s получаешь только «M»

5. А вот это обидно

6. Мороженое с шоколадной крошкой. Буквально

7. «Заказал молочный коктейль, и вот в каком виде мне его подали. И что прикажете мне с этим делать?»

8. «Вот это я понимаю — размах»

9. Сырная пицца, на которой полосочки сыра можно буквально сосчитать по пальцам

10. «В ресторане решил заказать пельмени, поскольку был сильно голоден. Подали в чайной чашке малюсенькие пельмени. Еще и дали чайную ложечку, чтобы порция не казалась такой микроскопической»

11. «Я, конечно, ожидала, что будет не так, как на картинке, но чтобы настолько...»

12. «В Бразилии заказал салат из томатов. И вот что мне принесли. Все же я ожидал немного больше ингредиентов»

13. «В их понимании буррито — это пустая тортилья»

14. «Впервые в жизни самостоятельно выбрал арбуз»

15. Что ж, оно и на картинке не особо аппетитно выглядело

16. «Заказал чизбургер, попросил сделать только с кетчупом. И вот что я получил»

17. «Теперь я понял, почему оно со скидкой»

18. «Из одного коржа сделаю пирог, а другой буду носить как шляпу»

19. «Я рассчитывал хотя бы на три грибочка»

20. «Когда заказывал колу, попросил еще маленький стаканчик для детей»

21. Трехцветное мороженое явно не для любителей шоколада

22. «Вот какой бургер с курицей мне сегодня подали. Менеджер отказался возвращать деньги или переделывать блюдо»