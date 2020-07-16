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20+ продавцов еды, которые ловко обводят клиентов вокруг пальца

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Заказывая блюдо в ресторане, на дом или просто покупая любимые лакомства в магазине, мы часто ведемся на красивую картинку, будь то меню или упаковка. Вот только надежды на добросовестность того, кто это блюдо готовил, нередко разбиваются вдребезги о халатность или простое желание сэкономить. В результате нам приходится довольствоваться чизбургерами без сыра, салатами из одного ингредиента и шашлычками размером с зубочистку.

Мы в AdMe.ru можем только посочувствовать героям этой подборки, которые просто хотели вкусно покушать, но остались с носом. Хочется верить, что в следующий раз им повезет чуточку больше.

1. «Ожидание и суровая реальность с 3 оливками. Считаю, что такой сервис нужно запретить»

© beriFM / Twitter

2. «Несмотря на стоимость мороженого, я малость разочарован»

© baismal / Reddit

3. «Чувствую себя обманутым»

© ChexLemeneux13 / Reddit

4. Когда вместо M&M’s получаешь только «M»

© Katyt1828 / Reddit

5. А вот это обидно

© belbivfreeordie / Reddit

6. Мороженое с шоколадной крошкой. Буквально

© RedBullB / Reddit

7. «Заказал молочный коктейль, и вот в каком виде мне его подали. И что прикажете мне с этим делать?»

© COBIZZZLE / Twitter

8. «Вот это я понимаю — размах»

© StereoJack / Pikabu

9. Сырная пицца, на которой полосочки сыра можно буквально сосчитать по пальцам

© spilledrice / Reddit

10. «В ресторане решил заказать пельмени, поскольку был сильно голоден. Подали в чайной чашке малюсенькие пельмени. Еще и дали чайную ложечку, чтобы порция не казалась такой микроскопической»

© Trimid / Pikabu

11. «Я, конечно, ожидала, что будет не так, как на картинке, но чтобы настолько...»

© hypnotized / Pikabu

12. «В Бразилии заказал салат из томатов. И вот что мне принесли. Все же я ожидал немного больше ингредиентов»

© YSportsEvan / Twitter

13. «В их понимании буррито — это пустая тортилья»

© RadleyGames / Reddit

14. «Впервые в жизни самостоятельно выбрал арбуз»

© Unknown author / Imgur

15. Что ж, оно и на картинке не особо аппетитно выглядело

© Excellent_Theory / Reddit

16. «Заказал чизбургер, попросил сделать только с кетчупом. И вот что я получил»

© Unknown author / Reddit

17. «Теперь я понял, почему оно со скидкой»

© xkooki3x / Reddit

18. «Из одного коржа сделаю пирог, а другой буду носить как шляпу»

© dogobsess / Reddit

19. «Я рассчитывал хотя бы на три грибочка»

© Unknown author / Imgur

20. «Когда заказывал колу, попросил еще маленький стаканчик для детей»

© Unknown author / Imgur

21. Трехцветное мороженое явно не для любителей шоколада

© Thoses-vibes / Reddit

22. «Вот какой бургер с курицей мне сегодня подали. Менеджер отказался возвращать деньги или переделывать блюдо»

© Unknown author / Imgur

А вы когда-нибудь сталкивались с такой поразительной разницей между ожиданием и реальностью при покупке еды?

Фото на превью Unknown author / Imgur
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