20+ привычных вещей, которым производители взяли и добавили новые крутейшие функции

Хотя производители каждый год представляют миру свежие изобретения, технологии и гаджеты, порой нам начинает казаться, что придумать что-либо принципиально новое сегодня — задача со звездочкой. Особенно когда речь заходит о повседневных вещах, которыми мы пользуемся изо дня в день. Но оказалось, что даже из привычных предметов быта, одежды или упаковки продуктов можно выжать еще больше пользы. Достаточно позаботиться о комфорте и удобстве людей, а не о том, как набить свои карманы.

Мы в AdMe.ru хотим выразить безмерную благодарность дизайнерам и производителям, которые проявили находчивость и улучшили знакомые всем нам вещи.

1. Подкладка этого галстука сделана из микрофибры, чтобы можно было протирать экраны телефонов и других гаджетов

Это единственная вещь, которая оправдывает существование галстуков. © mnemoniker / Reddit

2. «На моей кружке есть отверстие для ложки. Я в щенячьем восторге!»

3. Это батарейки с горьким вкусом — чтобы детям не хотелось класть их в рот

4. «На ноутбуке, который мы откопали на работе, есть лампочка для подсветки клавиатуры, чтобы можно было печатать в темноте»

5. В этой скамейке имеются специальные прорези, в которые нужно вставлять колеса от велосипедов, чтобы человек мог припарковать их таким образом

6. Во втулке этой туалетной бумаги имеется мини-рулон, который при необходимости можно захватить с собой, например, в поездку

7. В автомобилях Tesla на монитор можно вывести вот такое сообщение для бдительных прохожих: «Мой хозяин скоро вернется. Не переживайте! Температура в машине 21 °С»

8. А эта баночка сардин имеет прозрачную крышку, чтобы вы могли оценить ее содержимое еще до покупки

9. «Кронштейн для моего телевизора шел в комплекте с уровнем»

10. У баночки горчицы есть ручка, чтобы использовать ее в качестве кружки, когда содержимое закончится

11. «Почему никто не сказал мне, что существуют сковородки на несколько отделений? Где я была все это время?»

12. На этом кокосе имеется ключ-открывашка, как на банках с газировкой

13. А в Азии соломинки заменили удобными крышечками

14. На стульях в этом кафе имеется выемка, чтобы можно было повесить сумку и она не соскальзывала

Это так круто! Терпеть не могу класть сумку на пол или на ноги, жутко раздражает. © vulpinemonster / Reddit

15. Держатель для туалетной бумаги служит еще и местом для хранения вантуза

16. «Мой освежитель воздуха для машины сделан в виде проигрывателя, и когда я включаю кондиционер, пластинка начинает крутиться»

17. Писсуары оснащены стеклом, чтобы защитить обувь от брызг

18. Такие гибкие столбики на парковке не помнут ваш автомобиль, даже если вы их заденете

19. А это кубик Рубика для слепых людей

20. Крышки стаканчиков оснащены приспособлением, чтобы можно было герметично закрыть отверстие для питья, а также закрепить соломинку

21. Спасибо дизайнерам этой рубашки от лица всех женщин с пышным бюстом. Благодаря дополнительным скрытым пуговицам ткань на груди никогда не расходится