20 привычных вещей, которые мы видели тысячу раз, но в таком виде — никогда

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Все мы знаем, как выглядят куриное яйцо, клубника или классические мужские туфли. Но иногда нам на глаза попадаются такие экземпляры этих, казалось бы, привычных вещей, что рот от изумления открывается.

Именно такими предметами похвастались пользователи интернета, и мы в AdMe.ru не можем вам их не показать. Потому что мы сами ничего подобного никогда не видели.

1. Очки человека со зрением —16,25

2. «Это странное яйцо снесла моя курица»

3. Маркер-текстовыделитель, похожий на стеклянный шприц

4. Это не мед, а майонез, который какое-то время пробыл в морозилке

5. Апельсин, похожий на тыкву

6. «Я живу в квартире, где установлен этот округлый унитаз»

7. «Я раньше никогда не видел классические туфли с раздвоенным носком»

8. «У соседей вырос вот такой длинный лимон»

9. Эскалатор в разобранном виде

10. «Я купила яблоко, которое выросло с 2 веточками»

11. Новогодняя елка с отпиленными ветвями

12. Печенье Oreo с невероятно толстой начинкой

13. Самая большая в мире зубная щетка

14. Лампочка со светодиодами внутри

15. «Сегодня на работе наткнулся на этот красный перец»

16. «Я отнес подруге немного смеси и подгузники и увидел у двери такую ложку»

17. Водопроводный кран с кроликом вместо ручки

18. Раковина, сделанная из груды камней

19. «Потратил почти час, очищая эту клубнику от семян»

20. А это пайнберри — сорт садовой земляники. По вкусу она больше напоминает обычную клубнику и немного ананас