20+ привычных товаров и услуг, за которыми, по мнению многих, скрывается наглый обман

Кадровые агентства . Они звонят: «Здравствуйте, мы нашли ваше резюме в интернете. У нас есть работа, которая может вас заинтересовать. Вы для нее так хорошо подходите» — и врут. Вам — о зарплате, компании — о ваших навыках. А все потому, что им платят не только за подбор кандидата, но и за количество людей, которые посетили интервью. © Average-as-hell

Органические продукты. Эти фрукты и овощи меньше и, как правило, более низкого качества. Они дороже, как для покупателя, так и для супермаркета, поэтому закупают их не так часто и всегда ждут, когда они начнут портиться, прежде чем заказать следующую партию. Обычные продукты раскупают быстрее, потому что они дешевле, их и заказывают чаще. Так что люди платят больше за то, что не так уж и качественно. © Birdo3129