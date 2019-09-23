20+ привычных товаров и услуг, за которыми, по мнению многих, скрывается наглый обман
«Плуты всегда стараются казаться честными людьми», — утверждал моралист Никола де Шамфор. Подобно французскому мыслителю, пользователи Reddit уверены: настоящее мошенничество нужно искать не в криминальных сводках, а в нашей обычной жизни — среди предложений привычных товаров и услуг.
Мы в AdMe.ru ознакомились с каждой строчкой дискуссии и нашли несколько высказываний, под которыми готовы подписаться всей редакцией. А в бонусе вы найдете ситуацию, с которой все мы сталкивались в своем детстве и даже не подозревали, что нас обманывают.
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Бизнес на диетах. Следить за своим питанием — это нормально, а вот платить деньги ежемесячно за различные коробочки с едой, очищающие коктейли, специальные кулинарные книги, членство в клубе худеющих... «Диетическая» индустрия имеет многомиллионные обороты. Ей нужно, чтобы вы были толстыми, несчастными и виноватыми. Если вы недовольны своим телом — идите к врачу. © extra_username
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Приоритетная посадка. Я доплачиваю за то, чтобы сидеть в самолете лишние полчаса и чтобы пришедшие позже 100 человек имели возможность о меня споткнуться. Да я бы лучше заплатил за приоритетную высадку! © mr_ribzeater
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Платные дороги. Ты платишь налог на доход, потом налог на автомобиль, транспортный налог, платишь за страховку, которую тебя обязывают покупать, в стоимость бензина включен налог — и все это для того, чтобы государство могло строить хорошие трассы. И вот, когда ты хочешь проехать по этой дороге, тебе за это надо еще раз отдельно заплатить. © BalouCurie
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Кадровые агентства. Они звонят: «Здравствуйте, мы нашли ваше резюме в интернете. У нас есть работа, которая может вас заинтересовать. Вы для нее так хорошо подходите» — и врут. Вам — о зарплате, компании — о ваших навыках. А все потому, что им платят не только за подбор кандидата, но и за количество людей, которые посетили интервью. © Average-as-hell
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Органические продукты. Эти фрукты и овощи меньше и, как правило, более низкого качества. Они дороже, как для покупателя, так и для супермаркета, поэтому закупают их не так часто и всегда ждут, когда они начнут портиться, прежде чем заказать следующую партию. Обычные продукты раскупают быстрее, потому что они дешевле, их и заказывают чаще. Так что люди платят больше за то, что не так уж и качественно. © Birdo3129
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Неоплачиваемые стажировки. Предполагается, что стажировки нужны для того, чтобы научить студентов чему-то, а на деле получается, что стажеров нанимают, чтобы сэкономить деньги. Если работа, которую они делают, чего-то стоит, она должна оплачиваться. © Hemderl
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Покупка пособий в университете. У меня был профессор психологии, который заставил весь курс приобрести тоненькую книжицу за $ 60. Для примера: толстый учебник по органической химии в те времена стоил $ 35. Из всего труда нам пригодилась одна страничка. Зато книга была написана коллегой нашего преподавателя. © BubbhaJebus
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Лайф-коучинг. Это все равно, что выдать кому-то лицензию на управление твоей жизнью. Психотерапия — это здорово, а лайф-коучинг — нет. Терапевт — тот, кто учит вас удить рыбу и оставляет за вами выбор, есть ее или нет, а коучер ведет вас к реке, ловит рыбу и запихивает ее в вас. © whyyagottabemean
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Платный Wi-Fi в гостинице. Я могу бесплатно подключиться к сети в библиотеке, кафе, кабинете стоматолога и даже в автобусе, но я должен платить за Wi-Fi, когда снимаю номер стоимостью $ 200 в сутки? Если я трачу больше $ 2 — я хочу бесплатное подключение! © boydcrowdersteeths
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Несколько месяцев назад я останавливался в отеле на Гавайях, в котором взимали дополнительную ежедневную плату за кондиционер. Тем, кто говорит мне, что можно было отказаться и просто проветривать, сообщаю: окна в гостинице не открывались. © 2PhatCC
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Услуги, на которые вы подписываетесь онлайн или по телефону, а потом, чтобы отказаться от них, с вас требуют подписать бумаги лично и прийти с ними или прислать по почте. Хочу закон, гласящий, что процедура отказа не может быть сложнее регистрации. © SaneLad
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Тонны бумажной рекламы, листовок, флаеров в моем почтовом ящике. Если я когда-то что-то купил у вас, это еще не повод забивать мою почту мусором, среди которого можно потерять важную информацию — счета, например, или извещения. © teamanfisatoker
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Товары, предназначенные исключительно для женщин или мужчин. Все эти витамины, пищевые добавки, кремы, средства личной гигиены, которые подходят всем людям — без разницы, какого они пола. Такая же бритва, но другого цвета, как у Gillette. И вообще, мне, например, не нравится синий цвет, а нравится розовый, хотя я и не девочка! © strangelove77
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Я раньше работал курьером, и на моем маршруте была девушка, которая почти каждый день получала пакетик с новой краской для волос, которую она заказывала в одном магазинчике, торгующем натуральными средствами. Раз за разом ей обещали прекрасный результат от полезного природного красителя, безо всякой вредной химии. И день за днем я видел ее все более несчастной из-за нового ужасающего цвета. Но она продолжала заказывать дальше. © JohnHW97
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Продуктовый маркетинг. Пишут на товаре «Все натуральное», чтобы люди думали, что это здоровая пища, а там может быть натуральный жир. Или «атлантический лосось», а он не дикий, а выращен в бассейне на ферме в Атланте. Вот еще: «курица свободного выгула» говорят про цыплят, которые жили в огромном сарае с крохотной дверцей, ведущей на пустынный двор. Конечно, они могли свободно гулять, только зачем бы им это было надо? © jdeegz502
Бонус
А вам есть чем пополнить список? Какие товары или услуги кажутся вам вопиющим обманом, в то время как весь мир уверен, что это «окей, норм»?
Фото на превью mr_ribzeater / reddit