20+ человек, которые терпеть не могут то, что любят все. Например, суши

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Пищевые предпочтения — дело сугубо индивидуальное: кто-то не любит устриц, а кому-то плохеет от одного запаха трюфелей. Впрочем, есть и совершенно обычные продукты, которые занимают верхние строчки в антирейтингах большинства пользователей сети. Причем далеко не всегда они сами могут объяснить причины такой антипатии.

Мы в AdMe.ru с уважением относимся к пище, а тем более к позиции людей, которые по тем или иным причинам что-то не едят. Некоторые примеры того, что самые привычные для одних людей блюда могут вызывать отвращение у других, мы отыскали в сети. И в качестве бонуса — человек, у которого есть аргумент против любой еды.

В детстве не ела сырые помидоры. Ну вот не нравились они мне. Мама как-то смирилась с этим, а старшая сестра решила, что это непорядок. Порезала мне на тарелку огромный помидорище и запретила выходить из-за стола, пока я его не съем. Этот час я запомнила на всю жизнь: зажать пальцами нос, откусить небольшой кусочек, проглотить не жуя, запить водой... и так по кругу. Как вы понимаете, особой любви к помидорам это не прибавило. Теперь даже сам запах помидоров вызывает отвращение (причем именно свежих — кетчуп, томатную пасту, всякие лечо я могу есть спокойно). Не надо так. © TrustNo1 / Pikabu

Я ем все, даже печень, гречку, оливки и вареный лук. Но есть блюдо, которое я на дух не переношу. Еще в детском садике я ревел над тарелкой этой белой гадости — молочного супа-лапши. Сейчас я взрослый и могу есть то, что хочу, но сама мысль о том, что прямо сейчас кто-то давится раскисшими в сладковатом молоке макаронами, приводит меня в ужас.

В моем окружении почти нет людей, которые чувствуют этот мерзкий запах свинины. Бывает нормальная, но чаще всего у нее вкус немытого, потного мужика и бензина. И в ресторане не объяснить, почему ты отказываешься от вполне себе нормального блюда. У мамы, слава святому котею, то же самое. Но на этом наш кружок свиноненавистников заканчивается. Раньше еще была дикая реакция на утку. Мама готовила на Рождество, а я уже умирала от запаха и периодически выходила на балкон. А позже, когда видела по ТВ рецепты с уткой, тут же неслась в туалет. С барашками то же самое, но хотя бы с возрастом прошло. © Poluzhivaya / Pikabu

Не пью кофе с сахаром: кофе должен быть черным, как ночь; горячим, как ад; крепким, как жизнь; и горьким, как смерть. Все остальное — пена для бритья с блестками, подходящая для беременных женщин и детей и обладающая вкусом и питательностью помета единорога. © Fabian Bożyszkowski / Quora

Я просто не переношу кукурузу, не знаю почему. Возможно, это из-за того, что в детстве я носил брекеты и она там постоянно застревала. Или просто мне не нравится ее текстура. Или я не доверяю еде, которая проходит сквозь мое тело без изменений. Кто знает? © DreamOnFire / Reddit

Порой кажется, что все вокруг обожают эти мерзкие зеленые фрукты, но только не я. Терпеть их не могу. По консистенции они напоминают выделения из носа, а по вкусу — подгоревшую соль. Мои вкусовые рецепторы не хотят таких ощущений. Я не люблю тосты с авокадо, гуакамоле и вообще все, где есть этот фрукт. И у меня нет никакого желания пытаться это изменить. В конце концов, в мире и так полно людей, которые любят авокадо. © Claire Estrada / Quora

Терпеть не могу изюм! Выковыриваю его из всего: из булок, из мюсли, да из чего угодно, если попадается. И как же меня раздражает, когда спрашивают: «Как так, ты ешь виноград и не ешь изюм?» Да блин, виноград — сочные, вкусные ягодки! А изюм — это маленькая сморщенная фигня, которую суют куда попало! Вот бесит! © «Подслушано»

Я вьетнамец, и я не люблю суп фо. Знаю, что все во Вьетнаме его любят, что он является национальной гордостью, но мне не нравится ни вкус фо, ни его внешний вид. Что в нем хорошего? © Chi Nguyen / Quora

Оливье. Ни при каких обстоятельствах. Даже смотреть на него не могу. Ненавижу майонезные салаты, как и сам майонез. Если в салате плывут овощи, мне плохо. Если нарублено огромными кусками, есть не буду. Жирную пищу не ем в принципе. Отдельное фу борщу. © holy_rougarou / Twitter

Суши. Господи, я так хочу любить суши, я так старалась себя заставить! Они полезные, диетические, подходят для диабетиков, отлично смотрятся в инстаграме, наконец. Мне становится плохо от морепродуктов, но я подумала, что вегетарианские суши — отличный вариант. Увы, оказалось, что я ненавижу маринованный имбирь. И любые водоросли. Да, остаются рис, васаби и соевый соус, но это уже не совсем суши, верно? Я пробовала суши в Лондоне и в Гонконге, готовые суши из супермаркета и свежайшие блюда в дорогих ресторанах — одна и та же гадость. Это душераздирающе. © Sati Marie Frost / Quora

Я не переношу чеснок и не буду есть ничего, где он содержится. Когда я был маленьким, мы с родителями путешествовали и прибыли в аэропорт около 7 вечера. Большинство закусочных уже были закрыты, но одна итальянская забегаловка работала. Я заказал спагетти с фрикадельками, и, когда мне принесли блюдо, я заметил большой контейнер, полный тертого пармезана. Очень довольный, я насыпал слой сыра толщиной с палец на пасту. Кладу ее в рот, и... Это был не пармезан, а чеснок! © Rick Fleming / Quora

Капустный салат. Неважно, кто его приготовил, откуда он, — я его не люблю. «О, ты просто не пробовал этот капустный салат!» Ребята, я пробовал сотни салатов, про которые люди говорили, что они отличаются друг от друга. Они все одинаково отвратительные. © TMIguy / Reddit

Ох, плохеет от вкуса и запаха рыбы. Все детство жил как нелюбимый внук Екатерины Медичи. Стоило только потерять бдительность, и в любой (ЛЮБОЙ) еде оказывался кусок рыбы, или икра, или еще какие-нибудь варианты морских даров, замаскированные. Лет с 3 и до 12, прежде чем что-то съесть, приходилось это тщательно перерывать вилкой. © zuRill / Pikabu

С детства не люблю творог. Думал, что, когда повзрослею, мои вкусы изменятся, но нет, меня по-прежнему выворачивает. Еще ненавижу почти всю зелень. Это похоже на изощренное издевательство: с одной стороны, зелень необходима человеку для здоровья, с другой — она настолько мерзкая, что многие люди предпочитают болеть. © Shamwow22 / Reddit

Я категорически не люблю печень. На вкус и запах она мерзкая, есть я ее ни при каких условиях не буду, как бы мне ее ни приготовили. Спешу я домой, вхожу в прихожую, и в нос мне бьет этот запах... Я уже понял, что меня ждет. С кислым лицом сажусь перед тарелкой непонятной субстанции, напоминающей мокрый гравий с гречкой.

— Ну я же говорил тебе, что не люблю ее, зачем ты тратила на это силы?

— Ты только попробуй, я потушила ее в бальзамическом соусе с розмарином и лимоном, тебе точно должно понравиться!

Я беру вилку и пробую один кусочек. Ну да. Все та же вонючая, жесткая печень, от которой меня воротит еще с детского сада.

— Родная, не могу тебя обманывать, но мне все равно это не нравится.

— Это потому что ты меня не любишь... © mashinguner / Pikabu

— Ну я же говорил тебе, что не люблю ее, зачем ты тратила на это силы? — Ты только попробуй, я потушила ее в бальзамическом соусе с розмарином и лимоном, тебе точно должно понравиться! Я беру вилку и пробую один кусочек. Ну да. Все та же вонючая, жесткая печень, от которой меня воротит еще с детского сада. — Родная, не могу тебя обманывать, но мне все равно это не нравится. — Это потому что ты меня не любишь... © mashinguner / Pikabu Когда я завариваю лапшу быстрого приготовления, я использую чайное ситечко, чтобы отделить зеленых демонов от бульонной основы. © MangoCandy / Reddit

Бонус: когда не любишь почти все

Хорошо, что вы спросили. Итак, я ненавижу...

Грейпфруты: они горькие.

Папайю: она заставляет меня грустить.

Репу: это картошка, которая притворяется яблоком.

Редиску: она на вкус как земля.

Капусту: на вкус как горькая хрустящая вода.

Брюссельскую капусту: та же капуста, просто в детстве.

Зеленую фасоль: горькая, скользкая и пахнет помойкой.

Суши: скользкие, мягкие, воняют рыбой.

Нори: это как есть соленую траву.

Овощные соки: нет, овощи, вы не прокрадетесь в мою чашку.

Кинзу: мыльная дьявольская трава.

Уксус: то, что получается, когда продукт портится.

Маринованные овощи: они и так были достаточно гадкими, а вы погружаете их в уксус. Зачем?

Острый сыр: сыр должен быть хорошим, а не злым.

Белый шоколад: жирная сахарная бомба, которой надо запретить называться шоколадом.

Грибы: резина со вкусом грязи.

Петрушку: это же просто украшение блюда, зачем ее есть? © McKayla Kennedy / Quora

Скажите, а что из обычных продуктов стараетесь не употреблять в пищу вы?