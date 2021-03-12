20+ привычных для нас вещей, о которых понятия не имеют те, у кого денег куры не клюют

В любой стране мира всегда были, есть и будут как богатые, так и менее обеспеченные граждане. Разница в мироощущении тех и других, а также в привычках, повседневном образе жизни, в мотивации, стоящей за тем или иным (пусть даже самым банальным) выбором, давно служит надежным источником для анекдотов и забавных историй.

Нам в AdMe.ru попались занятные наблюдения о доходящем до смешного непонимании между людьми с разным достатком. Ведь зачастую выясняется, что даже самые простые и обыденные предметы, служащие менее обеспеченным людям в быту, могут поставить богатых в тупик. Делимся с вами любопытными примерами таких предметов и ситуаций.

Куча тазов в ванной, для того чтобы стирать в них вещи руками. © madeto-stray / Reddit

Несколько почти совсем изношенных пар недорогой обуви. © costabius / Reddit

Ящик, куда вы складываете все счета, которые нужно оплатить в принципе, но не прямо сейчас. Ящик опустошается только тогда, когда больше не закрывается, потому что там лежат 16 одинаковых счетов, которые так и не были оплачены. © prettychickenfinger / Reddit

Когда я был ребенком, плоскогубцы служили нам дома для того, чтобы переключать каналы на телевизоре. Один из нас переключал канал, пока другой (обычно это был я) шел на улицу, какой бы при этом ни была погода, и крутил антенну, пока канал не начинал показывать. А потом, когда папа хотел переключить на другую программу, этот процесс повторялся. © rebel1031 / Reddit

В «Гриффинах» есть сцена, где Картер Пьютершмидт (отец Лоис, богатый промышленник) приходит к семейству дочери в гости. И когда он заходит в дом, он говорит: «Ой, я забыл, что вы бедные и ваша входная дверь ведет прямо в вашу гостиную». Это про меня. © JK_NC / Reddit

Ящик для всякой всячины, который заполнен всяким хламом, но этот хлам однажды может и понадобиться. Почти исписанные ручки, еле работающие батарейки, полиэтиленовые пакеты, остатки скотча, ножницы с поломанной ручкой, но которыми еще можно что-то отрезать, сломанная линейка, точилки для карандашей, старые иголки и нитки, о которых вы и не вспомните, если вдруг захотите что-то сшить (вы просто пойдете и купите новые), бесчисленные скрепки, прищепки, откуда-то взявшиеся ватные палочки, вата и бинты, резинки, ключ, который непонятно что открывает... © xisnotx / Reddit

На одной работе у меня был директор, который не знал, как самостоятельно сделать кофе. С кофемашиной он не умел обращаться, потому что кофе ему всегда готовили или покупали личные помощники. Я понял это, увидев однажды, как он возится с кофемашиной, не зная, куда залить воду и как сменить фильтр. Проработал я там недолго. © LiquidMotion / Reddit

Когда-то, в подростковом возрасте, у меня был друг из богатой семьи, который ходил в частную школу. И в 16 лет у него уже был свой Porsche. Однажды он пришел ко мне в гости, и я решил сделать нам тосты: поджарить хлеб с сыром. Достал кусок дешевого сырного продукта из холодильника и слайсер для нарезки. У моего друга был шок, и он аж воскликнул: «А что это вообще такое?!» Я объяснил ему, что это и как этим пользоваться. Он нарезал в итоге весь кусок. Судя по всему, он никогда сам раньше не резал сыр и думал, что он только в нарезке и бывает, ведь именно в таком виде ему к столу и подают обычно сыр. © whiskeyandhappy / Reddit

Моя мама не выбрасывала остатки мыла, а когда накапливалось достаточное количество кусочков, она соединяла их, и получался целый «новый» кусок мыла. Он был частично розовый, частично синий, были еще какие-то оттенки, и выглядело это красиво. Я все время ждала этот «новый» кусок мыла. © summermadnes / Reddit

Вспоминается одна показательная история. Когда я учился в старших классах, моего отца перевели по работе в большой город, и мы все вместе переехали. Я учился в школе для богатых, хотя сам из простой семьи. Как-то пригласил одноклассника к себе в гости. Он остался на ночь, и утром я сказал ему, что нам надо будет поехать в школу на автобусе. Дело в том, что отца, который должен был отвезти нас, вызвали на работу раньше. Так вот, приятель, вытаращив глаза, спросил: «Что значит на автобусе?» Оказывается, он последний раз ездил на нем лет 10 назад. «А у твоей мамы нет машины?» — спросил друг. Каково же было его удивление, когда он узнал, что у нас всего одна машина на всю семью. Впрочем, это не помешало нам дружить, и мы продолжаем общаться с ним до сих пор. © Afraid-Theory1766 / Reddit

Разбавленное водой средство для мытья посуды, которое используется также как средство для мытья рук. © dawnangel89 / Reddit

В качестве гостиной и столовой служит одна и та же комната. И она же еще «превращается» в спальню ночью. © -acidlean- / Reddit

Пустые пластиковые бутылки из-под воды, в которые потом снова наливается что-либо. © cerritoalicia / Reddit

Множество незавершенных «реноваций» интерьера дома. © tuscabam / Reddit

Тарелки и чашки, не сочетающиеся между собой. Столовые приборы из 10 разных наборов, одна случайным образом откуда-то взявшаяся «эксклюзивная» вилка и круто выглядящая ложка или нож. © veveks / Reddit

Приготовление еды. Знаю, это прозвучит смешно, но, когда я учился в университете (много лет назад), я делил жилье с одним парнем, приехавшим учиться из Саудовской Аравии. Он был из очень богатой семьи, и мне пришлось учить его, как готовить обычные тосты, потому что он сам не умел ни с чем обращаться (плита, печь и т. д.), никогда не прикасался к бытовой технике и понятия не имел, откуда берется приготовленная еда, ведь ему всегда приносила ее прислуга. © Saiing / Reddit

Вспомнился анекдот, который мне однажды рассказал папа. «Одному мальчику дали задание написать сочинение про то, каково это — быть бедным. И он пишет: „Жила-была одна очень-очень бедная семья. Их садовник был бедным, водитель у них был бедным, дворецкий был бедным, домработница была бедной, мальчик, который чистил их бассейн, был бедным“». © gansi_m / Reddit