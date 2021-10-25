20+ приверед рассказали, какие обычные продукты ни за что не появятся в их холодильнике
В детстве почти каждый из нас был маленьким привередой, который отказывался есть обычные продукты по совершенно неясным для родителей причинам. Все мы вырастаем, вкусовые предпочтения меняются, но нелюбовь к некоторым блюдам остается на всю жизнь, и кое-кто так и не перерастает неприязнь к оливкам.
Мы в AdMe.ru заинтересовались тем, какие продукты недолюбливают смельчаки, рискнувшие поделиться своими вкусами в тематическом треде на Reddit.
- Сырые помидоры. Я чувствую себя ребенком, когда прошу убрать их из бургера, и еще большим ребенком, когда приходится вытаскивать их самому. © Think_Collection1406 / Reddit
- Моя жена такая же. Она с удовольствием ест соусы из помидоров, но никогда не прикоснется к сырым. © TheGoober87 / Reddit
- Я тоже недолюбливаю. Все дело в их текстуре: они похожи на склизкие маленькие фруктики. © Lentra888 / Reddit
- Кинза. Я один из тех, для кого она на вкус как мыло. © stagedane / Reddit
- Бананы. Не переношу даже их запаха. © RomanEmpire180 / Reddit
- Груши. Терпеть их не могу. Они похожи на мясистые, слишком сладкие яблоки со странными песчинками на кожуре внизу. © SirFelsenAxt / Reddit
- Грибы. Это единственный обычный продукт, который я не люблю. © Beavshak / Reddit
- Трюфели. Извините, я совсем их не понимаю. © darkhorsehance / Reddit
- Я ненавидел оливки в детстве и до сих пор их не переношу. Мне стало нравиться многое из того, что я когда-то не любил: грибы, помидоры, майонез, лук, горчица. Но оливки... Не думаю, что они мне когда-нибудь понравятся. То же самое и с солеными огурцами. © itsniceinpottsfield / Reddit
- Печенка. Будучи взрослым, я пробовал ее несколько раз, думая, что уже перерос неприязнь. Но этот продукт каждый раз заставляет меня давиться. Сейчас, когда мне около 50, я не буду и пытаться. © HenkeGG73 / Reddit
- Я не могу представить себе человека, который хочет использовать мозги в качестве еды. Мы в фильме ужасов про зомби? © Rawaga / Reddit
- Кровяная колбаса. Я стараюсь не есть ничего, что должно свернуться перед употреблением. © wulfpacker1 / Reddit
- Куриные ножки. Они кажутся особенно мерзкими, если учесть, куда курицы наступают этими ножками. © macaronsforeveryone / Reddit
- Кудрявая капуста. Ее используют только для украшения блюда с мясом. Не могу убедить себя в обратном. © Eknoom / Reddit
- Я ненавижу баклажаны за то, насколько они обманчивые. Они такие гладкие и блестящие, не то что какой-нибудь там кривой огурец. Ну почему они должны иметь такой неприятный вкус? © charlie_wonka / Reddit
- Сельдерей. Он на вкус такой же, как больница на запах. © DendroNate / Reddit
- Я не ем телятину. Я выросла, думая, что мама просто отвратительно готовит курицу. Оказывается, она обманывала меня, называя телятину курицей, чтобы я съела нелюбимое блюдо. © xscumfucx / Reddit
- Яйца. Они кажутся такими грязными. Больше всего мне «нравится», когда люди говорят: «Ой, ну съешь хотя бы белок». Я могу есть их только в составе теста для пирога. В противном случае отстаньте. © champsNtacoSaturdays / Reddit
- Сардины. Однажды я наблюдал за тем, как мама достала рыбий глаз зубочисткой. Не думаю, что после этого когда-нибудь смогу их есть. © ibrokethelevee / Reddit
- Устрицы. Можно я не буду есть эти дорогие соленые сопли? Спасибо. © grumpy_hedgehog / Reddit
- Майонез. И все, что заправлено майонезом. Салат с картошкой, капустой или курицей? Нет, спасибо. Салат с тунцом? Тем более. Тунец точно так же неприятен, как и майонез. © GazelleOpposite1436 / Reddit
А какие продукты не переносите вы?
Фото на превью Depositphotos.com
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