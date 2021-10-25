20+ приверед рассказали, какие обычные продукты ни за что не появятся в их холодильнике

В детстве почти каждый из нас был маленьким привередой, который отказывался есть обычные продукты по совершенно неясным для родителей причинам. Все мы вырастаем, вкусовые предпочтения меняются, но нелюбовь к некоторым блюдам остается на всю жизнь, и кое-кто так и не перерастает неприязнь к оливкам.