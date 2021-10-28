20+ примеров «жуткого» декора и костюмов, которые были созданы обладателями буйной фантазии и очумелых ручек

Хеллоуин отмечают не все, но когда до Нового года и Рождества еще далеко, а праздника хочется — чем не повод надеть разноцветный костюм, сделать слегка безумный макияж и наесться сладостей. А еще украсить дом ярким осенним декором и вместе с детьми вырезать рожицу на тыкве.

Мы в AdMe.ru считаем Хеллоуин тем самым поводом как следует повеселиться, поэтому подобрали снимки, которые вдохновят вас во время подготовки к празднику. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов — сумасшедшие туфли и горе-печеньки от взрослого состоявшегося мужчины.

«Моя сестра cделала милую тыкву по идее из сети. Но вот как она выглядит, когда выключаешь свет»

«Вообще-то это декорации к Хеллоуину, но получилось так круто, что я теперь не сниму их никогда»

«Сделала фотосессию с тыквой и дымовыми шашками»

«Моя хеллоуинская фотосъемка»

«В этом году я буду обыкновенной сипухой»

«Я сделала наряд в виде своего любимого мема»

«Ты не посмеешь сделать костюм из мема».

«Сделал маски из папье-маше по мотивам „Приключений Чиполлино“»

«Догадалась засунуть картонный декор внутрь лампы. По-моему, вышло неплохо»

«Я сделал картонные зубы и украсил крыльцо к Хеллоуину. Горжусь собой»

«Моя тыква!»

«Тыква с портретом моей собаки»

Тыквы-пазлы: фигурки вырезали в тыквах разного цвета с помощью форм для печенья, а потом поменяли местами

«Моя тыква для семейной хеллоуинской вечеринки»

Тарелка для «страшного» завтрака

«Мама придумала это в 90-х, и теперь я делаю так же для своих детей. Всего лишь 2 воздушных шарика, бумага и ленты, а так эффектно выглядит»

«Сделала привидение из кусочка фетра, стержня старой ручки и крышечки от банки»

Домашние монстры

Подсвечники-мумии (так же можно оформить и стаканы для напитков)

«Костюмы» для конфет

Простой декор для чупа-чупсов

Пес Начо отмечает Хеллоуин в костюме волка из сказки про Красную Шапочку

Бонус № 1: «Вы можете подумать „Какая милота! Наверняка это сделал ребенок“. Но это сделал я: взрослый мужчина с карьерой и без художественных способностей»

Бонус № 2: туфли от японского бренда ha_za_ma — самые хеллоуинские туфли в мире