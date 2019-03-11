20+ примеров заботливого обслуживания, которое подкупит даже самые черствые сердца
Вдумчивых людей в сфере обслуживания видно сразу: по тому, как они общаются с клиентами, как внимательно подходят к работе, как подают свои услуги. Посмотрите только на книжную полочку в автобусе, личные пивные кружки и мойку для животных — ну разве не душевно? А таксист с меню, где перечислены разные виды поездок, на наш взгляд, так и просто гений.
Мы в AdMe.ru отдали наши сердца питерскому отелю, где дают скидку за котика, а вы сами решайте, какой из этих примеров нестандартного сервиса кажется вам самым впечатляющим.
1. Гостиница в Санкт-Петербурге, где обожают котиков
2. Личные пивные кружки в баре
3. В общественном туалете есть диспенсер с ополаскивателем для рта
4. «Сегодня вечером мой таксист дал мне меню поездок и спросил, какую именно я хочу»
«Джордж, водитель Uber. Меню поездок.
Стендап-поездка: Я рассказываю забавные истории (по крайней мере, на мой взгляд). Например, о тюрьме или разных неверных выборах, которые я совершал в жизни. Никогда не делайте татуировку с именем любимой женщины. Никогда.
Поездка в тишине:...
Психотерапевтическая поездка: Какая-то мысль не дает тебе покоя? Позволь мне помочь тебе избавиться от нее. Расскажи мне.
Жуткая поездка: Я ничего не говорю, только время от времени бросаю на тебя взгляды в зеркало заднего вида. Настоящая жуть.
Грубая поездка: Я буду груб настолько, насколько это возможно.
Безопасность прежде всего. Пожалуйста, пристегнитесь. У меня есть зарядки для всех видов телефонов. Спасибо за поездку со мной».
5. Подставка для кружки перед входом, чтобы не облиться, когда открываешь дверь
6. В этом автомате можно купить цветы, если магазин закрыт, а вам срочно нужен букет
7. «Вот такого краба из полотенец оставила нам горничная в отеле после уборки»
8. В аэропорту Огайо есть станция, где можно бесплатно научиться делать непрямой массаж сердца, пока ждешь свой рейс
9. Зеленые и красные лампочки на парковке обозначают свободные и занятые места
10. «Мою газету присылают в полностью перерабатываемой упаковке из картофельного крахмала»
11. На спинке кресла в самолете есть держатель для смартфона
12. Здесь можно взять бесплатную пепельницу с крышкой, чтобы не бросать окурки на пляже
13. Очень нежный чек из магазина
14. «В моем университете есть „Комната ярости“, где можно дать выход гневу, ломая вещи и круша все вокруг»
«Одолей свой гнев в „Комнате ярости“. Выпусти наружу разочарование и стресс финальной учебной недели!»
15. Этот обзорный бинокль в горах в штате Теннесси оснащен линзами для людей с дальтонизмом, чтобы они тоже могли полюбоваться окружающей красотой
16. В японском отеле установлены зеркала, которые не запотевают после душа
17. Рядом с автомойкой есть «мойка» для собак
18. Книжная полка в автобусе
19. Собачники поймут
20. Настоящая клиентоориентированность
21. Сотрудники ДПС 8 Марта
Бонус: накануне главного женского праздника
А какую поездку из меню таксиста выбрали бы вы?
Фото на превью 18ko / Pikabu