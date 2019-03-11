20+ примеров заботливого обслуживания, которое подкупит даже самые черствые сердца

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Вдумчивых людей в сфере обслуживания видно сразу: по тому, как они общаются с клиентами, как внимательно подходят к работе, как подают свои услуги. Посмотрите только на книжную полочку в автобусе, личные пивные кружки и мойку для животных — ну разве не душевно? А таксист с меню, где перечислены разные виды поездок, на наш взгляд, так и просто гений.

Мы в AdMe.ru отдали наши сердца питерскому отелю, где дают скидку за котика, а вы сами решайте, какой из этих примеров нестандартного сервиса кажется вам самым впечатляющим.

1. Гостиница в Санкт-Петербурге, где обожают котиков

2. Личные пивные кружки в баре

3. В общественном туалете есть диспенсер с ополаскивателем для рта

4. «Сегодня вечером мой таксист дал мне меню поездок и спросил, какую именно я хочу»

«Джордж, водитель Uber. Меню поездок. Стендап-поездка: Я рассказываю забавные истории (по крайней мере, на мой взгляд). Например, о тюрьме или разных неверных выборах, которые я совершал в жизни. Никогда не делайте татуировку с именем любимой женщины. Никогда. Поездка в тишине:... Психотерапевтическая поездка: Какая-то мысль не дает тебе покоя? Позволь мне помочь тебе избавиться от нее. Расскажи мне. Жуткая поездка: Я ничего не говорю, только время от времени бросаю на тебя взгляды в зеркало заднего вида. Настоящая жуть. Грубая поездка: Я буду груб настолько, насколько это возможно. Безопасность прежде всего. Пожалуйста, пристегнитесь. У меня есть зарядки для всех видов телефонов. Спасибо за поездку со мной».

5. Подставка для кружки перед входом, чтобы не облиться, когда открываешь дверь

6. В этом автомате можно купить цветы, если магазин закрыт, а вам срочно нужен букет

7. «Вот такого краба из полотенец оставила нам горничная в отеле после уборки»

8. В аэропорту Огайо есть станция, где можно бесплатно научиться делать непрямой массаж сердца, пока ждешь свой рейс

9. Зеленые и красные лампочки на парковке обозначают свободные и занятые места

10. «Мою газету присылают в полностью перерабатываемой упаковке из картофельного крахмала»

11. На спинке кресла в самолете есть держатель для смартфона

12. Здесь можно взять бесплатную пепельницу с крышкой, чтобы не бросать окурки на пляже

13. Очень нежный чек из магазина

14. «В моем университете есть „Комната ярости“, где можно дать выход гневу, ломая вещи и круша все вокруг»

«Одолей свой гнев в „Комнате ярости“. Выпусти наружу разочарование и стресс финальной учебной недели!»

15. Этот обзорный бинокль в горах в штате Теннесси оснащен линзами для людей с дальтонизмом, чтобы они тоже могли полюбоваться окружающей красотой

16. В японском отеле установлены зеркала, которые не запотевают после душа

17. Рядом с автомойкой есть «мойка» для собак

18. Книжная полка в автобусе

19. Собачники поймут

20. Настоящая клиентоориентированность

21. Сотрудники ДПС 8 Марта

Бонус: накануне главного женского праздника

А какую поездку из меню таксиста выбрали бы вы?