20+ читателей AdMe.ru рассказали о том, как чужая безграмотность ранила их в самое сердце

В школе детей учат писать и говорить грамотно, однако не все усваивают эти знания и применяют их в жизни. В итоге все чаще приходится слышать от вполне уже взрослых людей про «ихние» проблемы, которые можно было бы решить прямо «здеся», если б у человека было хоть «чючють» больше денег.

Мы в AdMe.ru уверены, что с безграмотностью нужно бороться всеми средствами, и с помощью юмора в том числе. Поэтому мы собрали курьезные истории наших читателей о том, как они столкнулись с вопиющим незнанием родного языка и запомнили это на всю жизнь.

Когда сын учился в начальной школе, я ходила на родительское собрание. Учитель: «Что-то у ваших детей очень плохо с русским языком. Наверное, новый учебник труден для ИХОВА восприятия». Занавес! Столько лет прошло, а я помню до сих пор. © Виктория Анненкова / Facebook

Выдержки из резюме на должность администратора. Пишет девушка 24 лет с высшим образованием. Цитата: «Образование: вышее, владение иностранными языками: чючють, навыки общения: камунекабильная». © Светлана Пурик / Facebook

Работал у нас начальником отдела мужик лет 40, с двумя высшими образованиями. Так вот, с завидным постоянством в письмах он писал «Санкт-ПИтербург». Вот через И — и хоть тресни! Когда я устала исправлять его в 100-й раз, задала вопрос, почему он постоянно пишет через И. Ответ убил наповал: «Потому что проверочное слово „Питер“!» Все, занавес. © Ирина Лебедева / Facebook

В ювелирном увидела надпись: «Кольцо с феонитом». Походила, подумала, сказать или нет. С одной стороны, надо: все же народ смотрит, честь магазина, опять же. С другой — уж больно надменные барышни-продавцы. Все же решилась. «Извините, — говорю. — Слово „фианит“ неправильно написано. Образовано название по первым буквам Физического института Академии наук, откуда и произошло все». Удивились девушки, поблагодарили, но накладные показали, в которых значилось «феонит». © Валерия Валерия / Facebook

Учитель начальных классов на родительском собрании у первоклашек. Речь идет об оплате обедов. Педагог с высшим образованием и 20-летним стажем говорит, что «деньги на карту надо ложить вовремя», а потом трижды повторяет этот глагол в других предложениях. © Юлия Устимова / Facebook

Знакомый парень разгадывал кроссворд. Спрашивает: «Муж принцессы, третья Е». Кроме как «принц», ничего в голову не приходит. Смотрю в кроссворд, а по диагонали написано «пЕнгвин». Ну тогда понятно. © Виктория Коваль / Facebook

Есть у моего мужа родственница. Ее выражения стоит записывать в «Словарь Натахи» (так ее зовут). Вот некоторые: автомобиль «бэ эн вэ», кофе «мэскафэ», «филюграфия», «рюмзак», кровля для крыши — «гандулин». Когда ее поправляют, она отвечает: «Да пофиг. У тебя так, а у меня по-своему». И не парится. © Sveta Tsyrulik / Facebook

Парень хотел пригласить меня в кафе. Начал сообщение со слова «Сеня». Долго не могла понять, какой Сеня и при чем он тут вообще. Оказалось, парень имел в виду «сегодня». © Iryna Aliashkevich / Facebook

Мы с подругой в супермаркете услышали: «Галя, а как написать: „СвежЕе мясо“ или „СвежОе мясо“?» Галя отвечает: «Пиши „СвежИе мясо“, ведь жи- и ши- пишется с И». © Наталья Быч / Facebook

Слышала, как учительница 2-го класса сказала своим ученикам, когда строила их для фотографии: «Мальчики, встаньте взади!» Я подумала, что мне послышалось. Но она еще несколько раз громко и настойчиво повторила: «Взади, мальчики взади!» А потом добавила: «Маргарита, уйди оттудова вперед». © Olga Nikolaevna / Facebook

У меня подруга как-то делала инвентаризацию на работе и написала «йоршик туалетный — 1 штука». Прикол в том, что у нее филологическое образование. Но в тот момент она заработалась и мозг выдал это. © Alina Shtern / AdMe

Знакомый предприниматель составлял прайс. Пекарские рукавицы он обозвал «пекарские варЮШки». Лет 25 прошло. До сих пор помню. © Irina Nesterova / Facebook

Начальница любит порядок и на работе предпочитает все подписывать. В целом в этом нет абсолютно ничего плохого, кроме того, что каждый раз, идя мыть руки, на нижней полке я лицезрею надпись: «ПолотенЦЫ для рук». Знаю, что существует такое слово в разговорной речи, но меня дико выносит с этого практически каждый раз. А в уборной одного заведения до сих пор гордо висит объявление, в заголовке которого значится «Уважаемые, посетители». Видимо, у них есть 2 типа клиентов: одних они уважают, а другие — посетители. © Elliada / AdMe

Дело было в армии. Дежурный офицер проверял несение караульной службы и записал в журнале: «В лудшую сторону отмечен рядовой такой-то». До сих пор не знаю, какую букву он перепутал — первую или третью. © Максим Щербаков / Facebook

Много лет назад работала в школе. Понятно, что детки только учатся и ошибок допускают много. Но некоторые врезались в память, потому как смеху от них было много. Мой фаворит: «писатель про заек». В оригинале, конечно, «писатель-прозаик». Повезло зайкам, у них был личный писатель. © Екатерина / AdMe

Мне муж рассказывал: когда его младшая сестра училась в начальной школе (он уже тогда был взрослый), написала она как-то в тетрадке слово «цепочка» через «и», то есть «ципочка». Тут и мама, и он попытались у нее выяснить проверочное слово. Сестра думала, думала и выдала наконец: «Цепочища!» © Екатерина Мунина / AdMe

Моя классная руководительница пишет хуже, чем большинство моих одноклассников. «Ни кто», «медецина», «социолизация», «семметрично». А я у нее «Наташинька». Ладно, плевать, что мне вообще не нравится эта форма моего имени, но хотя бы написать нормально можно? © Мюсли вслух / AdMe

Я спорила с учительницей по русскому языку в 4-м классе, доказывая ей, что «белоснежная» скатерть пишется слитно. Даже словарь приносила. На что получила ответ, что там неправильно напечатано, а это разные оттенки цвета, пишется раздельно . © Светлана Светлана / Facebook

Пошли с ребенком на подготовку к школе в саму же школу. Учитель (стаж 25 лет!) пишет в чат: «Проходим цЫфру 3». Больше мы туда не ходили. © Елена Белова / Facebook

Был у нас один «автоэксперт», писал: «Тресчина в бампере». Когда его поправили, написал: «Трещщина». Так и прозвище свое получил — Трещина. © Дмитрий Пущинский / Facebook

30 лет проработала в школе, так что запас подобных перлов у меня значительный. Преподавала географию, поэтому большинство из них — в географических названиях и терминах, например «Дунайские плавКи» (плавни!) и «Лаптевое море» (море Лаптевых!). И это «творчество» учеников, которые сейчас сами родители. Грустно. Помню, ученики удивлялись, что я исправляю грамматические ошибки, ведь это же не урок русского языка! Так что тут вина и родителей, и учителей, для которых «какая разница», ведь и так понятно. © Пані Ольга / Facebook