20+ примеров упаковки, при виде которой даже у самых стойких задергается глаз

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Представьте: вы заказали скейтборд, у продавца закончилась воздушно-пузырьковая пленка, и он «экипировал» вашу посылку...16 парами наушников. Странное решение, не так ли? Иногда упаковка товара запоминается больше, чем сам товар. Поэтому мы решили собрать примеры абсурдной, возмутительной и просто смешной тары из разных уголков мира.

AdMe.ru нашел фото упаковки, которая вызывает слишком много вопросов у интернет-пользователей.

То ощущение, когда упаковочной бумаги от зонта хватило бы и на тебя

Веская причина заглянуть внутрь перед покупкой

«Мне пришел счет за пребывание в больнице. Каждый такой леденец в индивидуальной упаковке стоит $ 10»

«Величина флакона и фактический объем. Увидеть, что он полупустой, можно только при особом освещении»

Кажется, с упаковкой маркера в Amazon переборщили

«Заказал комплект для скейтборда из Китая. Вместо упаковочного материала они использовали 16 пар наушников»

Упаковка и реальный размер

Вас тоже бесит такая математика?

В эти ячейки можно уместить еще 2 пачки печенья

3 упаковки для 1 таблетки

Кажется, теперь она будет открывать каждую коробочку перед покупкой

Пока все переходят на экологически чистые материалы, кто-то экономит на картонных коробках

Кажется, у кого-то стремительно падают продажи прямо сейчас

8 конфет в коробке сверху стоят $ 5, а 12 конфет в квадратной коробке — $ 3,66

Разочарование, знакомое каждой женщине

Оказывается, «8 штук» — это 4 контейнера и 4 крышки к ним. Нет, ну серьезно?

Камера? Телевизор? Нет, это часы в огромной коробке с кучей бумаги

«Думал, что купил 3 больших тюбика зубной пасты. А фактически — 2,75»

Вот такая коробка горячего шоколада

«Хочу получить остальные 3/4»

Тот случай, когда лучше бы вместо «спасибо» там были еще 2 конфетки

Здесь могли поместиться 2 штуки

Очередная магия с видом сверху и видом снизу

15 — это и правда на 3 больше, чем 12. Но за кого они принимают покупателей?

«Ложное дно занимает 80 % коробки»