20+ примеров упаковки, при виде которой даже у самых стойких задергается глаз
Представьте: вы заказали скейтборд, у продавца закончилась воздушно-пузырьковая пленка, и он «экипировал» вашу посылку...16 парами наушников. Странное решение, не так ли? Иногда упаковка товара запоминается больше, чем сам товар. Поэтому мы решили собрать примеры абсурдной, возмутительной и просто смешной тары из разных уголков мира.
AdMe.ru нашел фото упаковки, которая вызывает слишком много вопросов у интернет-пользователей.
То ощущение, когда упаковочной бумаги от зонта хватило бы и на тебя
Веская причина заглянуть внутрь перед покупкой
«Мне пришел счет за пребывание в больнице. Каждый такой леденец в индивидуальной упаковке стоит $ 10»
«Величина флакона и фактический объем. Увидеть, что он полупустой, можно только при особом освещении»
Кажется, с упаковкой маркера в Amazon переборщили
«Заказал комплект для скейтборда из Китая. Вместо упаковочного материала они использовали 16 пар наушников»
Упаковка и реальный размер
Вас тоже бесит такая математика?
В эти ячейки можно уместить еще 2 пачки печенья
3 упаковки для 1 таблетки
Кажется, теперь она будет открывать каждую коробочку перед покупкой
Пока все переходят на экологически чистые материалы, кто-то экономит на картонных коробках
Кажется, у кого-то стремительно падают продажи прямо сейчас
8 конфет в коробке сверху стоят $ 5, а 12 конфет в квадратной коробке — $ 3,66
Разочарование, знакомое каждой женщине
Оказывается, «8 штук» — это 4 контейнера и 4 крышки к ним. Нет, ну серьезно?
Камера? Телевизор? Нет, это часы в огромной коробке с кучей бумаги
«Думал, что купил 3 больших тюбика зубной пасты. А фактически — 2,75»
Вот такая коробка горячего шоколада
«Хочу получить остальные 3/4»
Тот случай, когда лучше бы вместо «спасибо» там были еще 2 конфетки
Здесь могли поместиться 2 штуки
Очередная магия с видом сверху и видом снизу
15 — это и правда на 3 больше, чем 12. Но за кого они принимают покупателей?
«Ложное дно занимает 80 % коробки»
Какая упаковка запомнилась вам больше всего?
Фото на превью DisguisedAsHuman / reddit, DisguisedAsHuman / reddit